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Фигурное катание

6 ноября, 22:30

«Нужно заняться некоторыми своими делами». Косторная и Куница пропустят два сезона

Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Артемий Кутейников
Корреспондент
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Но обещают вернуться.

Фигуристка Алена Косторная заявила о пропуске двух ближайших сезонов. Спортсменка выступает в паре с мужем Георгием Куницей, который тоже не будет соревноваться в этот период. Однако дуэт не собирается завершать спортивную карьеру.

Что сказала Косторная

Спортсменка рассказала о решении приостановить спортивную карьеру в среду, 6 ноября. Причем речи о завершении карьеры нет.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Причем, какими именно делами ей нужно заняться, Алена не уточнила.

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Как долго выступают вместе

21-летняя спортсменка начинала карьеру в одиночном разряде, но с января 2023-го стала выступать в паре с Куницей, который перед ней сменил пять партнерш. Молодых людей связывает не только спорт, но и личные отношения. 12 августа 2023-го прошла свадьбы Косторной и Куницы.

«Я желаю Алене только успехов. Очень жалко, что она не продолжила спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка. Кейс уникален тем, что Косторная добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала «Гран-при», — сказала «СЭ» продюсер Яна Рудковская.

В прошлом сезоне Косторная и Куница впервые выступали вместе на этапах «Гран-при» и чемпионате России, на котором заняли только 9-е место.

Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что за болезнь у Косторной?

В сентябре пара выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, однако 30 сентября фигуристка расстроила болельщиков новостью, что их дуэт с Куницей пропустит часть сезона из-за ее болезни.

«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника — немного грустных новостей. Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований включая этапы «Гран-при» и чемпионат России. Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю свое здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и пребывание на льду», — написала Косторная в Telegram-канале.

Алена не назвала точный диагноз, однако уточнила, что врачи разрешили ей небольшую физическую нагрузку и участие в ледовых шоу. В последних публикациях у себя в социальных сетях она как раз поделилась фотографиями с шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» — в нем фигуристка играет главную роль и выступает в паре с мужем.

Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие могут быть причины пропуска сезона?

Болельщики на данный момент высказывают различные варианты, что за «дела» у Косторной. Из неприятных — усугубление проблем со здоровьем Алены, которое требует настолько длительного лечения. Однако тогда бы она, скорее всего, рассказала обо всем открыто.

Возможен вариант смены спортивного гражданства. О возможности такого развития событий в сентябре говорил американский журналист Дэйв Лис в подкасте This and That. Правда, сама Косторная не раз подчеркивала, что не планирует выступать под другим флагом.

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«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем. Прежде всего мы спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем», — цитировал Алену ТАСС.

Есть у болельщиков и еще одна версия, которая также укладывается в понятие «дела». Не исключено, что супруги просто хотят или уже ждут пополнения в семействе. Напомним, сразу после Олимпиады-2022 на сезон без объяснения причин приостановила карьеру Александра Степанова. А затем после рождения малыша триумфально вернулась на лед и теперь вместе с Иваном Букиным является лидером сборной России в танцах на льду.

Фигурное катание
Алена Косторная
Алена Косторная / Георгий Куница
Георгий Куница

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