Морозов и Еременко сыграли свадьбу в США. Оказывается, церемония состоялась еще в 2023 году

Но выступает Аннабель с другим партнером.

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко стали мужем и женой. Новость о свадьбе спортсменов появилась в аккаунте The Skating Lesson в социальных сетях. По информации издания, пара сыграла свадьбу еще в 2023 году, но при этом они уже не выступают вместе на льду.

Что известно о свадьбе

По данным источника, свадьба прошла 16 мая 2023 года во Флориде — тогда спортсмены готовились в США к новому сезону под руководством отца Аннабель Николая Морозова.

The Skating Lesson прикрепил скриншот документа с информацией о заключении брака между фигуристами. При этом пара не подсвечивала церемонию в социальных сетях и не говорила про теплые чувства друг к другу, а с мая 2024 года и вовсе не катается вместе.

В 2023-м спортсмены уехали в США

Фигуристы перебрались в Штаты в ноябре 2023 года (получается, уже после свадьбы): они прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой, а девушка сменила спортивное гражданство на американское. При этом она родилась в США и выступала за страну в начале карьеры, а также нередко проживала в Америке.

Еще Аннабель имеет паспорт Франции — ее мать бывшая французская фигуристка Каролин Дуарен, какое-то время Морозов выступала и за это государство. Сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России без проблем отпустила девушку в США.

«Если Морозов и Еременко сменят гражданство, то для российского фигурного катания не станет большой потерей, у нас много хороших фигуристов. Абсолютно не удивлен, что хотят сменить гражданство, у нее есть французское уже. Почему бы и нет? Они будут выступать на чемпионатах Европы и мира, если их допустят», — комментировал ситуацию для Metaratings заслуженный тренер России Александр Жулин.

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Как складываются их карьеры

Пара совместно каталась меньше года. В последний раз спортсмены вместе выходили на лед на этапе «Гран-при» в Красноярске, на котором во время разминки Аннабель столкнулась с Елизаветой Шанаевой, катавшейся с Павлом Дроздом. Из-за глубокого пореза ноги у девушки дуэт продемонстрировал только ритм-танец и снялся с произвольной программы.

После инцидента спортсмены уехали в США залечивать травму, а весной Морозов встала в пару с американцем Джеффри Ченом. Впервые с новым партнером она выступила в соревнованиях в июле. Спортсмены приняли участие в танцевальном турнире Dallas Classic. Дуэт снялся с соревнований, хотя лидировал после ритм-танца.

В сентябре фигуристы стали вторыми на итальянском Lombardia Trophy. Однако их выступление в России оценили не очень высоко.

«Как мне Аннабель Морозов? Потаскала жизнь бедняжку, конечно. Вот никак. Честно. Я в произвольной поняла, что они для меня смотрятся как юниоры — не в самом хорошем смысле этого слова. К ритм-танцу даже не хочется возвращаться, потому что у них не готов костюм, она взяла старое платье, которое еще тогда было под самбу-румбу», — прокомментировала выступление Морозов и Чена на Lombardia Trophy олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

В эти выходные дуэт принимает участие в первом этапе «Гран-при» ISU, который проходит в США. После ритм-танца спортсмены идут на 9-м месте, набрав 66,57 балла. Они заменили в заявке Изабеллу Флорес и Ивана Десятова. Последнего накануне отстранили от международных соревнований из-за подозрений в «ненадлежащем поведении».

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Еременко уже не катается

Игорь после распада дуэта не нашел новую партнершу — о смене спортивного гражданства тоже не сообщалось. Зато ходили слухи, что 27-летний фигурист вошел в тренерский штаб, который работает с Аннабель, и помогает ей готовиться к программам.

Надо отметить, что вступить в дуэт с Морозов в прошлом сезоне во многом было авантюрой для Еременко, поскольку спортсмен долгое время не соревновался, а только выступал в шоу. И решил вернуться только из-за поступившего от Аннабель предложения.

«Я понял, что, если хотя бы не попробую воспользоваться возможностью запрыгнуть в последний вагон, потом буду очень сильно жалеть. Как бы то ни было, это бесценный опыт, который всегда будет в плюс», — говорил Еременко RT в августе 2023-го.

В последний раз до возвращения он завоевывал награды на международной арене в 2019 году — выиграл золото юниорского «Гран-при» в Ванкувере, а также бронзу чемпионата мира среди юниоров. Обе медали Игорь завоевал в танцах на льду в дуэте с Софьей Шевченко, вместе с которой выступал почти 10 лет.