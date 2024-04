Дочь и зять Тутберидзе перешли в лучшую академию мира. Теперь они выиграют Олимпиаду?

Этот вопрос хочется задать, но в реальности он слишком мелок — и история про другое.

Есть какие-то такие новости, которые подаются как инсайды, но ждешь их уже давно. Обычно инсайд должен ошеломлять, удивлять — и такие новости бывают. Про переход Трусовой к Плющенко или допинговый инцидент с Валиевой.

Но есть новости, которые просто должны случиться, и кто-то первый просто фиксирует реальность публично. Это про переход грузинской (и экс-российской) танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин в монреальскую академию танцев, о котором рассказал блогер The Skating Lesson Дэйв Лиз. Событие может сильно «бустануть» карьеру молодых танцоров — Смолкину 24, Дэвис 21. «СЭ» обратился к фигуристам с просьбой о подтверждении или опровержении, хотя причинно-следственная связь в данном трансфере абсолютно объяснима.

Почему так должно было быть?

Собственно, это была одна из главных миссий в поездках Этери Тутберидзе по зарубежным соревнованиям — помимо, разумеется, сопровождения своих спортсменов и консультаций с судьями. Все тренеры разговаривают с арбитрами, чтобы понимать тренды и делать работу над ошибками. Тутберидзе, как поговаривают, «ужинала» не тупо для того, чтобы поднять оценки нужной паре — как многие воспринимают эту работу. Она понимала, что при всем уважении к Елене Новак и Алексею Килякову они 1) временный вариант, которым не достигнешь максимальных высот — хотя есть талантливые пары, подающие надежды; 2) имеют своего сына, который занимается в их группе, берет медали юниорского чемпионата мира и наверняка, так же как для Тутберидзе дочь, важнее всех.

Танцы — иерархическая система, и не будучи в мощном тренерском штабе с репутацией и связями сделать прыжок в мировой топ почти нереально. А академий таких, пожалуй, две-три — особняком стоит монреальская с Лозоном, Дюбрей и Агенауэром, также в Канаде, но в другой школе, тренируются Гиллес/Пуарье, в преддверии домашней Олимпиады сохраняет позиции Барбара Фузар-Поли и ее итальянская академия. Раньше, разумеется, был и Александр Жулин в «Москвиче». Собственно, если кликнуть на профили ISU в таблице чемпионате мира 2024 года, окажется, что из 10 пар семь так или иначе относятся к монреальской академии. А тут еще и чемпионат мира, на котором побывала Тутберидзе, очень удачно проходил в Монреале.

Поэтому выводы Тутберидзе и пары Дэвис/Смолкин абсолютно прагматичны и логичны — они ищут свое место под солнцем, и это, на самом деле, большое достижение, что бывшая российская, а теперь грузинская пара перешла к таким тренерам. Несмотря на кажущуюся токсичность, про которую на Западе есть кому рассказать. Все же Диана и Глеб — россияне, она — дочь тренера, которую столько критиковали за жесткое обращение с детьми, даже глава МОК Томас Бах. Опять же, допинговые кейсы — Камила Валиева, а тут еще и Даниэль Грассль, который перешел к Этери, схватил три флажка за пропуск тестов и дисквалификацию. И ушел. История скорее про безалаберность итальянца, но для иностранцев мутная и непонятная.

Фото USA Today Sports

Что дальше?

Удивляет также, когда говорят, что все эти переходы — ради медали Олимпиады-2026. Или ради какой-то конкретной цели, на которую заведен таймер. Тут можно ответить словами Тутберидзе: «У меня только одна фаворитка — моя дочка». Она не раз давала понять своими интервью и действиями, что благополучие дочери для нее превыше всего. Но жизнь — это динамическое состояние, а не статическое. Конечно, после олимпийской медали ты получаешь невероятную дозу дофамина, но куда важнее, как пройдут четыре года до этих пары секунд.

И именно поэтому переход Дэвис и Смолкина — не ради олимпийской медали 2026 года или даже 2030-го (хотя кто ж откажется). Это ради благополучия семьи в широком смысле слова. Чтобы у Дианы и Глеба был смысл жизни — сначала становиться 12-ми на чемпионате мира, затем 9-ми, 7-ми и так далее. «Погоня круче, чем ловля», — пел Scooter в хите «How Much Is the Fish?». Вышел он, кстати, раньше, чем на свет появились что Дэвис, что Смолкин.

На последнем чемпионате мира супруги заняли 12-е место с результатом 188,34. До десятки всего четыре балла, до бронзы — 28. Конечно, Диана и Глеб теперь попадут в серию Гран-при, они стопроцентно зарезервировали себе место в олимпийском команднике, за которое могли в России только бороться. Но куда важнее, что они живут там, где хотят, занимаются любимым делом без ограничений и счастливы вместе. Разве не этого бы хотела Тутберидзе для своей фаворитки?

А до олимпийской медали пока все еще далеко — но сегодня стало на шаг ближе.