«Нужно выбирать хороших бывших». Как Косторная и Ходыкин вернулись на соревнования

В российском фигурном катании состоялись сразу два громких возвращения.

На юниорском первенстве Москвы под вечер среды атмосфера стала камерной — камеры как раз выключили, основная программа закончилась, но куда интереснее было то, как будут выступать пары вне конкурса. Так как в этой категории на лед должны были выйти сразу два звездных сочетания.

Косторная с падением, но прогрессом

Это Алена Косторная/Георгий Куница и Таисия Собинина/Денис Ходыкин. Чемпионка Европы Косторная не выступала на соревнованиях 655 дней, с «Гран-при Франции» 2021 года (звучит как недостижимо и непостижимо далекое прошлое). Чемпион мира среди юниоров Ходыкин пропустил 528 дней — с Кубка Первого канала-2022. Так что масштаб происходившего сложно переоценить — уж женщины-работницы небольшого ледового дворца «Медведково», высыпавшие из коридоров на арену, точно знают. «Вот это мощь пошла», — мечтательно сказала одна из них. Да, не было как такового соревнования, но сидели судьи и распечатки с оценками вручались.

Алена с Гошей под Crazy in Love выступили с ошибками — партнерша упала на тройном флипе, выброс был -3, но тут стоит обратить внимание на то, что Косторная первым делом после выхода с катка сказала «я не могу катать больной». Может, немного сыграла, но понятно, что оптимальную форму ждать 6 сентября опрометчиво. Тем более что прокат, по мнению тренеров, получился рабочим, и прогресс в парных элементах реально налицо.

Собинина/Ходыкин выступили под песню с символическим названием The Beginning of the End («Начало конца») из сериала «Люцифер». Главное впечатление — чистый параллельный тройной лутц и топик Таисии.

После проката мы поговорили с Денисом и его тренером и по совместительству бывшей женой Бетиной Поповой. Таисия была рядом, но ее цитаты можно описать только словом «ха-ха». Вообще удивительно, как Денис и Бетина общаются, учитывая их отношения. Могут театрально в шутку сказать «ненавижу тебя!», могут за 30 секунд до проката смеяться у бортика. Всем бы нам так.

У меня 342 бывших, не считая блондинов

— Бетина, Денис, как вам удается так легко общаться? Я вот с бывшими не умею так.

Бетина: У тебя просто плохие бывшие! Надо выбирать хороших бывших. Ну то есть так, чтобы они были потом классные в общении.

Денис: Девушка может стать бывшей или женой. А бывших жен не бывает! Ну то есть бывают, но мы уже увековечились, получается.

— А сколько у тебя бывших, Бетина?

— 342. Это не считая блондинов.

Денис: Блин, я в этих 342, получается.

— Никогда не думали над шоу своим? Стендап «Разведенки».

Бетина: У нас и так каждый день стендап-шоу.

Денис: Мы тут ходили на шоу к Насте Скопцовой. Это было как «Мужское/Женское». Разведенная пара, ведущий, приглашенный эксперт.

— Произвольная программа у вас есть?

Денис: Да нет, мы ее не ставили.

Бетина: На самом деле есть она! Просто мы на этом турнире вне конкурса, немного понарошку, поэтому без нее. Но на тренировках иногда катали, и будто получалось.

— Можно ли с таким несерьезным отношением добиться успехов вообще?

Бетина: У них серьезное отношение к работе, если без шуток. У нас очень мощные нагрузки, приходится вот так выдыхать.

Денис: Без юмора кукухой поедешь. Либо мы ей уже поехали, но когда закончим с работой, будем нормальными. Но это вряд ли. У нас Тася смеялась на поддержке, о чем говорить. Ей, видимо, придется стать такой же.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Фото Соцсети

Цель на сезон — скататься

— Насколько готова у вас произвольная?

Денис: Она полностью поставлена. Мы ее несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать. Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаем друг друга на стартах, потому что поведение человека на тренировке и прокате разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем все возможное, чтобы представить произвольную в должном виде.

— Ожидали, что на контрольных прокатах получится выступить?

Денис: Мы рассматривали такой вариант. Мы просто готовились, нам было куда работать. Независимо от решения мы были бы готовы к прокатам относительно того, как мы можем быть готовы. Для того чтобы быть более готовыми к соревнованиям, нам уже надо было начинать прокатывать программу, выступать, как мы уже начали. Без прокатов, может, выступали бы на первенстве Москвы с двумя программами, выступали бы на более низких стартах, чтобы подготовиться к соревнованиям, к этапам «Гран-при России».

— Какие цели на сезон назвать можете?

Денис: Ключевая — скататься. После этого можно ставить цели, говорить о планах, рассуждать о будущем. Пока пара не скатана, мы не узнали друг друга, это будет... инфантильно.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Фото Соцсети

— Сколько нужно времени на скатывание пары?

Денис: Если придете на нашу тренировку, вы не увидите, что мы срываем ее, у нас все элементы получаются.

— Тогда, может, и цель повыше?

Денис: Мы соревнуемся не на тренировках, а на соревнованиях, а это уже про скатанность. На соревнованиях еще психологически пара должна быть готова. Это не один, не пять стартов. Можно три старта одинаковых по состоянию провести, а на четвертом уже плохое настроение, что-то случилось, дожди, и себя уже надо совсем по-другому настраивать.

У меня опыта побольше относительно Таси. Подхода на прокат, понимания того, что где-то у меня больше сил, где-то меньше. И, соответствено, нужно больше включиться, сделать работу за партнершу, а в другом случае наоборот. У партнерши стоит такая же задача, просто опыта поменьше, это все про скатанность.

Отвечаю на вопрос: «Сколько нужно времени на скатанность?» Никто не знает. Мы можем следующие старты так же хорошо катать, потом что-то выбьется, мы это увидим, у нас будет задача поправить это к следующим стартам, но никто не знает, когда он удастся. Много наговорил, но надеюсь, вы поняли.