«Люди из ISU общаются не со мной, а с моим паспортом». Нина Мозер — о мировом фигурном катании без россиян

Интервью знаменитого тренера и генерального директора Федерации фигурного катания Москвы.

В Москве завершился уже четвертый этап Кубка Московского спорта — командных юношеских соревнований между спортсменами из фигурных школ в возрасте от 6 до 12 лет. На турнире в качестве почетного гостя присутствовала Нина Мозер — заслуженный тренер России и генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы. В разговоре с журналистами она объяснила, кто виноват в конфликте между Евгением Плющенко и Софьей Федченко, а также заявила, что отношение к ней со стороны Международного союза конькобежцев не изменилось.

— Прошел четвертый этап Кубка Московского спорта. Можете подвести итоги?

— Могу сказать, что идея, которая пришла ко мне, как только я стала директором московской федерации, радует меня. Я счастлива, что у нас это состоялось. Что нас поддержали. Каждый этап вижу, какие чудесные дети катаются у нас в Москве. Это талантливая молодежь, у которой очень большое будущее. Надеюсь, в 30-м году они будут достойно представлять нашу страну на Олимпийских играх. Когда я все это задумала, то сразу позиционировала это так, что мы создадим детскую сборную команду Москвы, которая будет нами поддерживаться с первого года ее существования. Сейчас я прорабатываю возможность финансирования и поддержания всех этих детей в ближайший год — и в будущем, надеюсь, тоже. Это программа, в которой будет предусматриваться все, что необходимо для подготовки к Олимпийским играм. Очень хочу, чтобы нас поддержали в этом направлении, чтобы у ребят было настоящее будущее в фигурном катании.

Без нас им хорошо, удобно, есть медали

— Нет идеи сделать контрольные прокаты Москвы по аналогии с Санкт-Петербургом?

— Мне кажется, что мы сделали уже намного интереснее — но это не прокаты, а соревновательная часть. Когда дети соревнуются командами, переживают друг за друга, болеют. Очень радуюсь, когда фигуристы радуются и поддерживают друг друга, это же так важно. Мы, к сожалению, потеряли эти традиции. Они были у нас где-то в командниках на Олимпийских играх, когда мы сидели и переживали за каждого нашего участника. Очень важно, чтобы дети росли именно в такой обстановке: когда они, да, хотят победить. Но и желают, чтобы их команда была самой сильной. Чтобы они были сильны во всем.

Я уверена абсолютно точно, так как уже прошел четвертый тур. И государственная школа еще будет принимать участие в шестом туре. Я уже понимаю, какие именно команды попадут в финал. Я всех приглашаю, это будет феерический турнир. Уже предвкушаю конец апреля, когда состоится финал. Постараемся сделать его потрясающим, интересным. Живу этой идеей, с ней ложусь, просыпаюсь.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Идею Кубка Московского спорта можно развить на всю страну?

— Я абсолютно уверена. Уже мысленно представила себе название, так же как «Битву школ». Когда я в августе начала работать с Москвой с позиции генерального директора, поняла, что в городе 80 катков, безумное количество коммерческих клубов, 17 государственных школ. Начала думать, как все сделать среди них. Да, проводятся первенства и другие соревнования. А я решила сделать это в массовом варианте.

Если сделаем Всероссийскую историю, то название уже есть: матч городов. Когда-то это уже было, надо вернуть эти традиции. Может быть, немного в другом формате, продумать, какая должна быть программа. Или как мы сделали в Москве: государственные школы отдельно, дальше коммерческие. Может, сделать группу сильнейших, развивающих фигурное катание в стране. И дать всем возможность соревноваться. В свое время, когда у меня были тренировочные лагеря-ISU, я говорила, что сильные федерации, развивающие фигурное катание в море, убили своим уровнем всех остальных. В любой стране люди хотят видеть медали.

Я говорила, что необходимо сделать Кубки мира, на которые не будут допускаться сильнейшие страны. Пусть в них участвуют те, кто развивает фигурное катание. Тогда у них будет и стимул, и медали. Но пандемия приостановила этот проект. А Россия всегда была двигателем. Думаю, что сейчас это рассматриваться не будет, так как им удобно без нас. Ведь у них у всех теперь есть медали! У них все хорошо.

Ко мне отношение за границей не изменилось

— У вас сохраняются контакты с международными организациями? У них есть интерес к тому, чтобы мы вернулись?

— Честно? Смотрите. Вы меня спросили как Нину Мозер — человека с большим количеством медалей и опытом проведения международных сборов ISU. Мне это доверяли. Немногие в России получали такую возможность. Безусловно, у меня с ними большой контакт. В прошлом году я ездила со своей молодой парой на соревнования в Польшу. Там из 19 пар 16 прошли через мои сборы. Я поймала себя на том, что у меня нет ощущения большого серьезного турнира.

Все подходят, обнимают, целуют, рассказывают про какие-то свои события. Я понимаю, что им сейчас без нас хорошо, потому что они побеждают. Многие тренеры, которые выезжают с иностранными спортсменами, рассказывают, что их там спрашивают: а как Нина, что она делает? У них этот вопрос есть — лично по поводу меня. Но при этом им хорошо без нас. К сожалению. У них свой уровень, на котором они катаются. Когда ты смотришь оценки тех, кто попадает на пьедесталы, понимаешь, что у нас в стране все намного сильнее.

И мы бы приехали и опять все забрали. Для них это шанс быть лидерами, навязывать свои идеи. Но это сугубо мое впечатление от того, что я вижу и понимаю на том же YouTube, так как не выезжаю на международные соревнования. Нас там не ждут — у нас нет аккредитаций. Я много работала с ISU в плане проведения сборов, мои спортсмены показывали результаты, которые говорили о том, что я все-таки нормальный специалист. И на одной из летних встреч я спросила, могла бы приехать, например, на чемпионат мира?

Фото Global Look Press

Просто посидеть на трибуне, посмотреть, почувствовать запах и вкус этих соревнований. Мне сказали: нет. Получить аккредитацию я не могу. Приехать и купить билет — да. А аккредитоваться — нет. При этом один вариант все-таки есть — приехать в составе иностранной команды. То есть вы говорите не со мной, а с моим паспортом? Как я могу сделать так? Это странная история, которая в моем представлении ненормальна. С точки зрения принципиальности.

В чужой команде я не поеду. Буду смотреть по телевизору на тех спортсменов, с которыми работала на сборах ISU. Большая часть спортсменов мне знакома, кроме китайцев и канадцев. И их специалисты, и тренеры. Отношение лично ко мне не изменилось, но глобальная история вот такая для нас сейчас, для нашего вида спорта. Будем надеяться, что смогут найти согласие для того, чтобы нас вернули.

Плющенко выплескивает эмоции на свет божий

— Не могу не спросить о ситуации с Евгением Плющенко и Софьей Федченко. Если бы вы входили в комитет по этике, как бы вы из нее вышли?

— Честно вам скажу, я не совсем в курсе. Я вас всех, простите, не читаю, не смотрю. И это происходит уже давно — с Олимпийских игр в Пхенчхане, когда после короткой программы завинчивали Михаила Коляду, выступающего в команде. Мне стало стыдно за вас. Когда меня попросили дать комментарий, я сказала: давайте все, кто здесь есть, соберутся и мы поговорим. По одному общаться не буду.

Я на той пресс-конференции сказала: вам не стыдно? Ему еще в произвольной кататься. Это команда. Что вы делаете? Понимаете? К сожалению, очень часто раздувается из пустоты на ровном месте. Все гонятся за публичной, скандальной историей. Потому что все это читают. Люди обращают внимание на названия каких-то статей. Наверное, да, это ваша профессия, я ни на что не претендую. Но подумайте когда-нибудь, что за всей этой историей стоят дети, спортсмены.

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Каждому из вас было бы обидно, если бы линчевали вот так, как это сейчас происходит. Конечно, Жене (Плющенко. — Прим. «СЭ») обидно. Он публичный человек и выплескивает эмоции на свет божий. Молодые тренеры сейчас активные, агрессивные. Очень сложно с ними общаться, потому что они растут на ваших интервью, раскрученных вами историях. И они теряют грань: где есть человеческая, порядочная и профессиональная. Вы же нас загнали, и в нашем тренерском сообществе возникают конфликты.

Люди начинают бросаться друг на друга, реагировать на любое неправильно сказанное мнение — безо всякого умысла. Но из этого делают такое, что оно превращается в... Как у вас говорят? Цитирую: «набросать говна на вентилятор». Простите, я про этот конфликт говорить не буду. Их так много. Часть из них подводная, часть надводная. Создали комиссию по этике, но туда, наверное, всех подряд можно отправлять. Потому что, простите, эту атмосферу создали вы. Не хочу никого обидеть, сказала честно.