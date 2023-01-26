«Слова Загитовой раздули, она была в пылу борьбы». Энберт — о самом спорном моменте Кубка Первого канала

Интервью призера Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы.

Гостем студии YouTube-канала «Кваксель» стал известный фигурист, выигравший медали всех крупных турниров в парном катании — Александр Энберт, который не только катается прекрасно, но и говорит отлично.

Он выбрал, на какой табличке с Кубка Первого канала расписаться — красной или синей (смотрите в видео, какую выбрал), зафиксировал спор между мной и коллегой Настей Рацкевич: где будут результаты лучше — на чемпионате Санкт-Петербурга или Европы. И конечно, дал свою экспертную оценку выступлениям на Кубке Первого канала, чемпионате Европы и Алены Косторной в парах.

Ниже — самые яркие цитаты.

О выборе капитанов на Кубок Первого канала

— Показалось, что в этом году при таком выборе капитанов недостаточно нерва. Тебе так не показалось?

— Конечно, противостояние Загитовой и Медведевой два года назад можно считать эталонным. Ты смотрел, помимо выступлений спортсменов, на дуэль девочек. Острые комментарии, пресс-конференция — все это подогревало интерес. Это создает настроение борьбы. Здесь получилось более спокойное противостояние. Камила и Алина будто разные поколения, хотя Алина каталась совсем недавно. Я себя поймал на мысли, что нужны играющие капитаны. Если бы они вышли и откатали показательные программы, например, за половину баллов или просто перед началом турнира заводили бы свои команды прокатами, было бы круто. Тут роль капитанов условная, не то что на прыжковом чемпионате.

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О составах

— Были ли на этом Кубке Первого канала равносильные составы?

— Команды разделились по рейтингу чемпионата России. Задним числом легче сказать, конечно, что по баллам получилось: не очень равносильные. Но когда я смотрел составы в первый день, подумал: «Ну посмотрим, интересно». Хотя получилось, что произвольную девочек команды уже докатывали, то есть сами фигуристки старались выжать максимум, но с интригой все было понятно. Но не думаю, что это проблема разделения команд. Вопрос скорее в сложении баллов. В олимпийском турнире по-другому. Система с баллами более лотерейная. Сложение баллов погасило интригу.

О комментарии Загитовой про лишение баллов Яметовой и травму Зининой

— Наверняка слышал, как критиковали Алину за ее ответ про уравновешивание баллов команд после травмы Зининой. Твое мнение?

— Мне кажется, Алина уже знает вкус победы на Кубке Первого канала, чувство командного единения. Я как участник Олимпиады абсолютно четко ощущал разницу между личным и командным турниром. Она хорошо чувствует командный дух.

Представьте, Алина заряжена, в таком кураже борьбы. Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что она ответственна перед командой, она хочет победы своей команды. Для нас турнир — полуигра, но внутри команд прилив адреналина, и ты проникаешься чувством команды, что ты должен двигать ее вперед. В будущем в регламенте, думаю, такие случаи предусмотрят. Это раздуто, она находится с головой в турнире, прямой эфир. Нормально, что в пылу страсти она хочет больше баллов своей команде. Турнир новый, есть куда его улучшать.

О равенстве баллов Семененко и Гуменника на чемпионате России

— Не стоит ли при равенстве баллов делать перепрыжку, как серию пенальти в футболе?

— Я точно такое равенство баллов видел впервые. Как человек, который обогнал четвертую пару на Евро в борьбе за бронзу на одну сотую, я понимаю ценность каждой доли балла. Но когда так происходит, это как минимум интересно. Перепрыжка — как серия пенальти? В таком консервативном виде спорта, как фигурное катание, поменять быстро регламент невозможно. В каком-нибудь могуле можно было бы, а здесь... По спортивному принципу надо было дать два золота. Мое внутренне чувство справедливости говорит, что когда баллы равны, это две медали. Но в национальном первенстве не могут два человека занимать одно место, ведь есть отбор на международные соревнования. Так что здесь все не так просто.

Александр Энберт в редакции «Спорт-Экспресс». Федор Успенский, Фото «СЭ»

О подкатках, чтобы выживать

— Если мне человек напишет, что хочет покататься, то это абсолютно реально, я с удовольствием встречусь. Я тренировал, конечно. Когда мы с Катариной [Гербольдт] не попали в сборную и была необходимость, чтобы выживать, например. Я остался с зарплатой 7 тысяч рублей при стоимости квартиры, которую снимал, в 50 тысяч. Нет, мне не приходилось есть «дошираки» и пищу, которая не очень полезна для спортсменов. Были накопления, не настолько я в тупике был. Но я тренировал. Много времени на это потратил, в Москве потом работал, когда переехал, но это было давно. Так что не очень в курсе рынка, сколько это стоит.

Как говорил мне Игорь Борисович Москвин: «Хочешь чему-то научиться, напиши об этом книгу». Потренировать было полезно для себя, я лучше разобрался и в своем тренировочном процессе.

О Туктамышевой

— Она уйдет, когда захочет. Но пока нет вообще никаких предпосылок, даже подумать об этом. Ты смотришь — и человек не устал, Лиза добавляет год от года, в соцсетях были попытки четверного прыжка. В прокате никогда не возникает мысли: «Мда, а Лиза-то уже подустала».

Четверной тулуп на чемпионате Санкт-Петербурга? Лиза прислушается только к Алексею Николаевичу, и это правильно. Потому что никого слушать не надо. Конечно, мне хотелось бы, чтобы она там его сделала. Турнир для нее относительно свободный психологически. Но все-таки четверной как минимум травмоопасен. Надо смотреть по форме. Кубок Первого канала утомил больше, потому что фигуристы не уезжали домой, а оставались на трибунах, много медийного сопровождения. Новый турнир впритык. Но, конечно, очень хотелось бы увидеть четверной.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Об автограф-сессии Трусовой в разгар Кубка Первого канала

— Сложный вопрос. Лучше всего спросить у Александры. Главное — ее мотивация. Она как человек, который любит своих фанатов, конечно, хочет встретиться с людьми, которые ее любят. И турнир — как раз то место, где было бы неплохо встретиться. У Хавьера Фернандеса всегда была фан-встреча на Гран-при России, но в отеле. Ее желание как таковое правильное, здесь ее нельзя не поддержать. Насколько хорошо выбран момент? Возможно, она не подумала, что встреча может создать чрезмерный ажиотаж, который отразится на турнире. Допустим, она попробовала, поняла, что не очень подходит, и в следующий раз заранее продумает. Мне кажется, это искренне желание раздать автографы, а не спланированная акция против женского фигурного катания России. И они не сидели и не планировали пиар-акцию, чтобы сорвать турнир.

О переходе Косторной в пары и «учительстве» Медведевой

— Многие одиночницы заинтересовались парным катанием. Например, Алена Косторная. Получится?

— Все зависит от нее. Если есть мотивация, тогда возможно, получится. Если нет — то нереально. Антропометрические и технические данные подходят. Все складывается. Вопрос, насколько ей это правда интересно. Были примеры Катарины Гербольдт, Валентины Маркеи, которые добились определенного успеха. Но они работали даже больше, чем в одиночном, надо было догонять. Мой совет Алене — беспрекословно слушать тренера.

— Медведева назвала тебя своим учителем, вспоминая парное катание. Твоя реакция?

— Приятно, конечно. Могу добавить строчку в резюме для частных уроков. (Смеется.) Интересно было с ней покататься. Мы с ней дружили со спорта, и когда начали выступать в паре, то освежили дружбу, много о чем болтали. Женя — великая, легендарная фигуристка.

— Для кого уроки будут дороже — для Косторной или для Медведевой?

— Мой урок? Это сколько мне нужно заплатить, чтобы с ними поработать на льду! Да просто поговорить о парном катании было бы приятно.