Трусова пропустит прыжковый чемпионат России. Турнир лишился главной звезды

Почему без Александры эти соревнования потеряют свой шик.

В последнее время инсайды в фигурном катании стали совершенно другими. И порой главные новости о спортсменах сообщают не они сами, и не журналисты, а болельщики. Так было с Александрой Трусовой на контрольных прокатах — именно фанатский аккаунт фигуристки стал первоисточником информации о снятии с произвольной программы.

Судя по всему, теперь история повторяется и с прыжковым чемпионатом России. По данным Team Trusova official, «Русской ракеты» не будет в Санкт-Петербурге. Причем это решение самой Александры — как уточняется, других причин пропуска нет. Поэтому остается лишь гадать, почему Трусова отказалась от участия. Но самое главное — от этого решения турнир многое потерял.

Королева

Трусова устроила революцию в женском одиночном катании. Желание разучить все четверные прыжки и вставлять их в программы стало ее визитной карточкой. Вслед за Сашей все вокруг — и в России, и в других странах — начали активно тренировать и пытаться исполнять эти элементы ультра-си. А до нее их лишь «пробовали» на тренировках. Исполняли по-настоящему только единицы.

Эта спортсменка заставила прогрессировать всех вокруг, при этом просто работая над собой. И вошла в историю как самая техничная, прыгучая фигуристка. Многие относились к ее словам о пяти четверных прыжках на Олимпиаде скептически, но она это сделала. Именно поэтому ее запомнят как «Русскую ракету», королеву квадов.

В российском фигурном катании в принципе, когда речь заходит о прыжках, почти всегда первой на ум приходит именно Александра. Ее прокаты с четверными прыжками еще на юниорском уровне собирали миллионы просмотров. А выступление на Олимпиаде на данный момент посмотрели более 3,7 миллиона раз на YouTube

Отсутствие Трусовой на прыжковом турнире, конечно, сильно снижает зрелищность турнира. Наверняка многие болельщики собирались приехать в Санкт-Петербург именно ради Александры.

Александра Трусова. Фото «СЭ»

Решение

Но в конце концов, раз фанаты Трусовой утверждают, что фигуристка сама приняла это решение — его стоит уважать. Можно предположить несколько причин, по которым Саша отказалась от чемпионата по прыжкам. Вероятно, спортсменка решила поберечь здоровье — все-таки ее беспокоили проблемы со спиной.

Даже среди причин внезапного перехода Трусовой от Тутберидзе называли тот факт, что Светлана Соколовская бережнее относится к здоровью, чем Этери Георгиевна. То есть нагрузки в ЦСКА более щадящие, нежели в «Хрустальном». Раз уж ради своего здоровья Саша пошла на такой шаг, как смена тренера, то отказ от турнира — это уже незначительные меры.

Причиной может быть банальная усталость. Все-таки после Олимпиады начинается другая жизнь для спортсмена. Кто-то продолжает кататься — как Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Камила Валиева. А кто-то берет паузу — как Анна Щербакова и Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Перерыв, который вполне может перерасти в завершение карьеры.

Саша же полноценно вошла в сезон, поучаствовала в контрольных прокатах, съездила на два этапа «Гран-при». Впереди главный старт года — чемпионат России. И подготовиться к нему важнее, чем тратить силы и здоровье на прыжковый турнир. На предыдущих соревнованиях Трусова была не в самой лучшей форме. Да еще и психологически на нее свалилось очень многое — все вокруг обсуждали не только ее прокаты, но и физическое состояние.

Возможно, Саша просто хочет отдохнуть — и это ее право. А может быть ее прыжки сейчас в таком состоянии, что она не готова их показывать. В общем, вариантов можно назвать много. Но ситуации они не поменяют — в Питере Трусовой не будет.

Александра Трусова. Фото «СЭ»

Потеря

На данный момент полный список участников чемпионата России по прыжкам не обнародован. Известно лишь то, что в состав команд должны войти по шесть одиночников и одной спортивной паре. Капитанами стали Алексей Мишин, Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.

Алексей Николаевич сообщил, что в состав его команды войдут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Евгений Викторович говорил, что от «Ангелов Плющенко» планируют участвовать Софья Муравьева, Никита Сарновский, Софья Титова и Вероника Жилина. А вот Этери Тутберидзе пока об участниках своей команды не говорила. Но туда, скорее всего, войдет Камила Валиева.

Будет ли участвовать Аделия Петросян — пока вопрос, так как спортсменка пропустила шестой этап «Гран-при» в Перми. Ну и наверняка в составах команд появятся фигуристы-легионеры, не входящие в три соперничающие школы, такие как Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и другие. Но все же никто из них не сравнится с талантом Александры.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что зрелищность соревнований не утрачена. «Надо знать, почему она пропускает. Отсутствие Трусовой — утрата в зрелищности соревнований? У нас есть за кем наблюдать. Я думаю, в ее интересах участвовать. Но если у нее какая-то травма, то мы можем только сожалеть по этому поводу», — сказала Тарасова «СЭ».

Возможно, турнир действительно останется зрелищным и без Александры. Все-таки и Камила Валиева прыгает четверные, и Лиза Туктамышева планирует войти в квад-клуб. Да и нашим мужчинам-одиночникам есть что показать. Но Трусова в России (да и вообще в мире) — одна. И очень жаль, что она не выступит в Питере и не покажет себя во всей красе.