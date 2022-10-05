Спор между олимпийскими чемпионами возник из-за турнира по шоу-программам, но быстро перерос в сравнение титулами.

Некоторые истории вне льда иногда бывают так же важны для спорта, как и батлы на катке, — они держат в напряжении фанатов и заставляют изучать, что же происходит во взаимоотношениях фигуристов. Алексей Ягудин и Евгений Плющенко в последний раз на турнирах соревновались около двадцати лет назад, но отголоски тех событий мы наблюдаем до сих пор. Федерация фигурного катания России озаботилась в этом сезоне созданием полноценного календаря соревнований с интеграцией новых стартов. Одному из них — турниру по шоу-программам — уже сейчас светит неплохая реклама в виде нового батла между двумя олимпийскими чемпионами.

Превью к турниру по шоу-программам

Для того чтобы поучаствовать в соревновании по шоу-программам, нужно всего лишь подать заявку и сделать новую постановку, ранее не использовавшуюся в других выступлениях. Принимать участие в таком турнире может кто угодно — как действующий спортсмен, так и тот, кто катался давно. Зрители, конечно, ждут повторения главных дуэлей прошлых лет — Алины Загитовой и Евгении Медведевой и Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. В список можно добавить Анну Щербакову, Александру Трусову, Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву и многих других, но борьба между двумя парами фигуристов точно сделает рекламу мероприятию.

Плющенко и Ягудину, казалось бы, уже точно нечего делить — Евгений хоть и закончил «всего-то» около восьми лет назад, но в последний раз на одном льду с Алексеем соревновался в 2002 году. Кульминацией соперничества тогда стала Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, где победил Ягудин, а Плющенко, отыгравшись после короткой программы, завоевал серебро. Все это сопровождалось слухами о том, что Алексею якобы помог гипнотизер, зачаровавший Евгения перед выходом на лед. Но фигуристы решили вспомнить былое и снова посоревноваться друг с другом — на этот раз сравнить свои показательные программы:

— Будет проходить это мероприятие уже весной следующего года. Когда у всех, кто связан с миром фигурного катания, есть шанс надеть коньки и покорить программой зрителей. Я сделал заявку на покупку коньков, новых лезвий, и с Ильей Авербухом просматриваем музыкальное сопровождение. Потому что этот турнир — очередной шаг к возрождению профессиональных турниров. Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко вновь на льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад! — рассказал Ягудин в эфире Первого канала, комментируя открытые прокаты сборной страны.

Алексей Ягудин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О готовности помочь Ягудину с новой программой рассказал Илья Авербух после шоу в Омске: «Если он решит выступать и захочет подготовиться к шоу-турниру именно со мной, то с удовольствием откликнусь. Для этого должно совпасть много «если».

Пару недель назад Евгений Плющенко говорил, что пока не загадывает, сможет ли принять участие в этом же турнире. Но до марта время подготовиться есть — так рассуждал двукратный олимпийский чемпион. Через две недели экс-фигурист ответил чуть более резко — сказал, что все упирается в бюджет, сейчас он уже обеспеченный человек, тренер, у него свои ледовые шоу. О соперничестве с Ягудиным Плющенко сказал так: «Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

Разногласия насчет статистики побед

Эти слова не прошли мимо Татьяны Анатольевны Тарасовой, у которой Алексей Ягудин был любимым учеником. «Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот». Заслуженный тренер России была сильно возмущена таким высказыванием Плющенко.

Ягудин тоже молчать не стал и выложил в своем Telegram-канале статистику очных встреч с Евгением. Счет получился 14-8 в пользу Алексея. В очной борьбе он победил на Олимпиаде, на один раз больше на чемпионатах мира и на два — в финалах «Гран-при».

Ответ Евгения Плющенко не заставил себя ждать: «Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая». Двукратный олимпийский чемпион приложил к посту другую статистику, согласно которой именно у Плющенко больше титулов главных стартов. Суть же в том, что таблицы изначально носили разный характер: в той, на которую ссылался Ягудин, были учтены только очные встречи фигуристов, причем необязательно победы. У Плющенко же считались все титулы за карьеру спортсменов. Евгений говорит том, что Алексей никогда не выигрывал чемпионат России, и спрашивает, почему это есть в статистике. Ягудин ответил — да, так и есть, не побеждал, но речь шла о том, что в 1996 и 1997 годах он, Алексей, был выше Евгения на чемпионатах страны тех лет.

Евгений Плющенко. Фото Global Look Press

«Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может», — так закончил свою речь Евгений Плющенко, намекая на то, что Ягудин не работает ни тренером, ни постановщиком.

Алексей ответил бывшему сопернику по всем пунктам — о статистике на чемпионатах России и очных встречах уже говорилось выше, Ягудин ничего не считал и взял картинку в интернете, а сам он прошлым не живет: «Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!»

Олимпийский чемпион-2002 также добавил, что восхищается карьерой Плющенко и жалеет, что травма не дала посоревноваться ему с ним дольше. И в конце дал совет былому сопернику — тренировать молча и брать пример с Этери Тутберидзе: «Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я, шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!»