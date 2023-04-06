«Сейчас в 14 лет надо делать уже пять четверных». Вице-чемпионка мира — о работе тренером, материнстве и восходящих звездах

Большое интервью фигуристки Алены Леоновой.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова запомнилась в мире спорта яркими постановками: от «Пиратов Карибского моря» до Харли Квин из «Отряда самоубийц». В интервью «СЭ» спортсменка рассказала о работе тренера и материнстве, а также поделилась мнением о ситуации в фигурном катании.

Говорила, что никогда не буду тренером

— Два года назад вы завершили спортивную карьеру и приступили к работе тренера. Не было желания начать все с чистого листа и освоить другую специальность? Или точно знали, что прощаться с фигурным катанием не собираетесь?

— Я всегда говорила, что, когда я закончу, никогда не буду тренером. Хотела выступать в шоу, пока есть силы и здоровье. Но по окончании карьеры поняла, что настолько все отдала, что у меня даже нет каких-то эмоций, чтобы дарить их зрителям. Конечно, можно это из себя выжимать, но я поняла, что физически настолько устала... У меня получилась длинная карьера, 25 лет. И я настолько выдохлась и морально, и физически, что решила: пожалуй, стоит завершить фигурную деятельность и уделить время чему-то новому. Плюс ко всему от Евгения Владимировича Рукавицына поступило предложение взять группу малышей и начать развиваться в этом направлении.

— Предлагали ли комментировать соревнования? Не было желания попробовать себя в новом статусе?

— Было пару раз в моей жизни, когда я комментировала, сидя прямо на льду. Мне понравилось, но меня потом не звали, и я особо не просилась. Позовут — хорошо, нет, ну ладно.

— Что вам нравится больше — быть тренером или хореографом?

— Детям, которых я тренирую, я также ставлю программы. Поэтому в группе с детьми — это всегда два в одном. Плюс ко всему работаю Евгением Владимировичем и Настей Губановой. Маше Талалайкиной ставила программы и другим ребятам из штаба Рукавицына. Мне хотелось бы больше сосредоточиться на постановках. Чувствую, что это мое. Мне нравится этим заниматься. Но сейчас погрузилась в тренерскую работу. Мне нравится вдвойне, что тренирую и ставлю программы сама. И мои программы хорошо оцениваются. Мне тоже это по душе.

— За спортивную карьеру у вас было много ярких красочных номеров из кинофильмов. Сейчас отдаете предпочтение лирическим номерам или ярким программам?

— В зависимости от спортсмена. Мне всегда по душе было что-то веселое, задорное, зажигательное. Но сейчас, если бы я участвовала в шоу-программах, то, скорее всего, взяла бы лирическую тему. Наверное, это приходит со временем. Что касается постановок, то тут зависит от спортсменов. У меня в группе детишки катаются. Все равно они все веселенькие. Безусловно, есть более серьезные, есть менее. Но для детей я всегда стараюсь выбрать что-то повеселее. Смотреть нудятину на детских соревнованиях люди не хотят. Если мы берем Анастасию Губанову, то ей больше подойдет лирическая тема. В этом сезоне ставила ей короткую программу, очень глубокая лирика. А произвольная — индийский танец. Очень здорово, что человек может совмещать два разных стиля и показать себя с разных сторон. Взрослым, наверное, больше идет что-то лирическое. Спортсмен должен понимать, что он катает. Мне же просто нравится сам процесс и как это потом получается.

— Почему для шоу-программ вы бы выбрали лирический номер?

— Мне как-то показалось, что судьям, судя по результатам, это больше зашло. И я бы выдала больше эмоций. Ездить, улыбаться и здорово кататься — легче, чем сыграть драму. Лично для меня. Я бы поставила перед собой задачу сложнее: зацепить, задеть.

— Насколько сложно попасть в вашу группу? Был ли жесткий отбор?

— Конечно, был отбор. Жесткий или нет? Не знаю. Набиралось два потока, порядка 50 детей. Группы набрались по 15 человек. Детки приходят хорошие, талантливые. Самое главное, чтобы было желание. Если есть желание — все может получиться.

— Что сложнее — быть тренером или спортсменом?

— Сама задавала себе много раз этот вопрос. Наверное, все-таки тренером. Потому что это двойная ответственность. Ты переживаешь и за себя, и за спортсмена. Хотя, когда каталась сама, понимала, что если что-то будет плохо, то я подставляю не только себя. Когда ты тренер, идет двойная нагрузка. Могу с уверенностью сказать: когда мои спортсмены выступают, я волнуюсь больше, чем когда выступала сама.

— Какие планы на следующий сезон?

— Мы переходим на следующий этап. Он называется «Группа НП-3» (начальная подготовка, третий год). Постараемся радовать родителей в первую очередь новыми постановками. Детки растут, безусловно, растет мастерство. Будем ставить что-то классное, интересное. Стараться завоевывать медали. И, самое главное, получать удовольствие.

Алена Леонова в образе Харли Квин. из личного архива

Обязательно поставлю сына на коньки

— Уже год, как вы стали мамой. Насколько сложно возвращаться к работе после родов и совмещать работу тренера с материнством?

— Очень-очень постепенно выходила из декрета, если честно. Был такой момент, я родителям детей пообещала, что через месяц выйду. И когда поняла, что не получается, переживала, что они расстроятся. В мое отсутствие работала прекрасный тренер, Алена Сергеевна Чаадаева. Она помогла мне и классно поработала с детьми в мое отсутствие. И сейчас ее привлекаю, если мне нужна помощь. Так что дети не остались беспризорниками. Они катались, росли в своем мастерстве, в уровне катания, местах на соревнованиях. Не было такого, что я ушла, и катайтесь как хотите. Я очень хотела к ним пойти. Сидела дома и смотрела все трансляции, как они выступают. Очень скучала по ним. Тренер, которая меня заменяла, согласилась пойти навстречу и еще немного с ними побыть. Только потом, с конца апреля, начала выходить всего раз в неделю на лед. И так до конца сезона. А уже с середины июля вышла полноценно. Даже иногда с дополнительными уроками. Когда с ребенком помогают родители — это легко. Надо просто было приезжать, успевать кормить и уезжать обратно.

— Александра Степанова недавно стала мамой. Сможет ли она вернуться в следующем сезоне после родов?

— Нет ничего невозможного. Думаю, что Александра после родов находится в прекрасной форме. До следующего сезона еще много времени. Практически уверена, что мы их с Иваном Букиным увидим.

— Вы бы отдали сына в фигурное катание?

— Я обязательно поставлю сына на коньки. Мама — тренер, так что, может, какое-то время он будет со мной ходить и неподалеку кататься, чему-то учиться. Впрочем, выбор должен исходить от ребенка. Не хочу его заставлять. Меня ведь тоже никто не заставлял. Могла в любой момент оттолкнуть коньки ногой. Просто мне это нравилось. Если сын не захочет — значит будет заниматься чем-то другим. Но на коньки обязательно поставлю.

— Насколько осознанный выбор может сделать ребенок в три-четыре года по поводу занятий фигурным катанием?

— Думаю, что это понятно по тренировкам. У нас есть телевизоры, родители наблюдают. Достаточно посмотреть, как ребенок себя ведет на тренировке, и исходить от этого. Или спросить у тренера, стоит ли ходить, мучиться? Если ребенку, грубо говоря, фиолетово, то, возможно, это не его вид спорта.

— Часто говорят, что у спортсменов нет нормального детства. Согласны с этим?

— Абсолютно не согласна. У меня было замечательное детство. Если ты пошел на каток, то у тебя сразу нет друзей? У тебя есть друзья на катке! Помню, еще до школы после тренировок мы ходили и гуляли. Вместе дни рождения отмечали. Не было такого, что ты находишься в тюрьме. Все равно общение есть. Кстати, у нас очень дружная группа.

Алена Леонова в 2010 году. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Если ты чувствуешь, что у тебя ничего не болит — прыгай

— Вы перешли из юниоров в 18 лет, как положено. Сейчас же многие в 14 выступают на взрослых соревнованиях, а в 18 завершают карьеру. Считаете это правильным или стоит повышать возрастные ограничения?

— Если у тебя такой уровень, что ты можешь выступать во взрослых, то почему нет? Иди и выступай. Так было всегда. И в мое время Лиза Туктамышева и Аделина Сотникова совсем маленькими выступали с нами, взрослыми, на чемпионате России. Другое дело, важно, чтобы хватило здоровья на будущее. Не должно быть такого, чтобы в 18 лет заканчивать карьеру. Хочется, чтобы женское одиночное катание было долгоиграющим.

— Насколько сложно продолжать карьеру после двадцати лет?

— Самая большая сложность — пройти пубертат. А дальше уже все будет хорошо. Ты его либо прошел, либо нет. Если ты справился с этим, то задержишься надолго. Если нет, то надо искать другие варианты.

— Сейчас самой молодой спортсменке, выполняющей четверные прыжки, девять лет. Как вы считаете, не слишком ли это большая нагрузка на юный организм? Не повредит ли здоровью фигуристки?

— Конечно, это большая нагрузка. Но это же так здорово, что фигурное катание не стоит на месте, что идет такой прогресс. Хотя понятно, что это все травмоопасно. Здоровья всем, кто так делает. В плане падений, конечно, может навредить. Не всегда спортсмен находится в зоне роста — случаются травмы, хронические проблемы. Но если ты чувствуешь, что у тебя ничего не болит и ты можешь это делать — прыгай, пожалуйста.

— Как быстро в вашей группе планируется осваивать тройные и четверные элементы?

— Сейчас мы до конца освоим двойные, а дальше посмотрим. Пока не могу сказать. Мы стремимся к лучшему, к большему, но все делаем постепенно. У меня дети 2015 года рождения. Кто-то в этом возрасте владеет двойным акселем и даже пытается делать тройные прыжки. Но опять же — это достаточно травмоопасно. Я каталась, образно выражаясь, сто лет назад. И выучила двойной аксель только в 15 лет. А после него пошли уже все тройные. Но сейчас в 14 лет надо уже пять четверных делать. Но, главное, все делать с умом, не травмироваться раньше времени. Мне кажется, что все должно идти своим чередом.

Алена Леонова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У нас такие крутые спортсмены, что чемпионат Европы и рядом не стоял

— Этот сезон можно назвать историческим — Илья Малинин приземлил чистый четверной аксель. Как считаете, будет ли дальше расти уровень, увидим ли мы пятерные прыжки?

— Если четыре с половиной было, то и пять будет. Наверное, не скоро. Но у меня такое ощущение, что, возможно, такой человек появится.

— Как думаете, это будет женщина или мужчина?

— (Смеется.) Что-то мне подсказывает, что девочка.

— Почему на чемпионате России у женщин практически все прыгают элементы ультра-си, а на чемпионате мира их было только два в заявке. В чем секрет наших спортсменов?

— Тут дело в конкуренции. В России она жесточайшая. Именно поэтому у нас столько талантливых спортсменов, прыгающих ультра-си в девять лет. А в остальных странах такого нет. Немного другой менталитет. Возможно, им это не нужно. Возьмем первую пятерку чемпионата мира среди женщин. Не поверю, что они сейчас решат учить четверные. Это нужно было делать раньше. Хотя у Каори Сакамото прекрасный двойной аксель. Почему бы из него не сделать тройной? Хотя, опять же, это все очень травмоопасно. Особенно в таком «преклонном» возрасте (смеется). Сама пыталась пробовать тройной аксель, когда мне был 21. Случались неплохие попытки, но на одну ногу и чисто докрученных не было.

— Почему в какой-то момент у женщин случился бум четверных прыжков?

— Это все пошло из группы Этери Георгиевны Тутберидзе. Девочки там собрались талантливые, почему бы и не попробовать утереть нос мужчинам? А потом все начали подхватывать. Так что сперва в одной группе появилась серьезная конкуренция, а потом уже по всей России.

— Спортсмены из других стран когда-нибудь составят россиянкам конкуренцию?

— Если юниоры начнут активно что-то предпринимать. Возможно, они еще не доросли до такого уровня. Но мне кажется, что в Корее, Японии, Америке есть таланты.

— Американский фигурист Эван Бэйтс заявил, что фигурное катание на международном уровне сейчас в прекрасном состоянии. Согласны?

— С его стороны, наверно, да. Но я считаю, что без выступления русских спортсменов это скучно.

— Как вам новые форматы российских соревнований в этом сезоне?

— Мне все турниры очень понравились. Наша федерация сотворила что-то невероятное в этом сезоне. Я не говорю про призовые выплаты, сам формат — на высочайшем уровне. Было интересно смотреть каждое соревнование. Было бы здорово, чтобы турнир по прыжкам прогрессировал дальше. И когда-нибудь он, возможно, перетечет плавно в олимпийскую дисциплину.

— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?

— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились. Из девочек отмечу Камилу Валиеву. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться.

— Валиева в этом сезоне также поразила всех показательным номером «Уэнсдей». Многие американцы восхищались, хотя негативно высказывались в адрес спортсменки во время скандала в Пекине. Как вы считаете, о чем это говорит?

— Когда говорят что-то нелицеприятное, а потом вот так реагируют — это странно. Когда ты скептически относился, критиковал Камилу за всю эту пекинскую историю, а потом «залайкал» ее до смерти — это странно. Лично меня этот номер поразил, но я-то никогда ничего не имела против Камилы.

— Чего можно ждать в следующем сезоне в мире взрослых соревнований?

— Интересную борьбу. Как показал этот сезон и чемпионат России, у нас такие крутые спортсмены, что никакой чемпионат Европы и рядом не стоял.

— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?

— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.

— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?

— Видимо да, Акатьева и Петросян (смеется).

— Кто разочаровал в этом сезоне?

— Для меня большим разочарованием стало то, что наши спортсмены не выступали на международном уровне. Также отмечу двух спортсменов. Не то чтобы я в них разочарована. Плохо, что у них не получилось себя показать. Это Саша Трусова и Миша Коляда. Ребята классные. Хочется пожелать им здоровья и скорейшего возвращения на лед.

— Про Трусову появились новости, что она недавно перевелась на факультет журналистики МГУ. Стоит ли нам ждать ее возвращения на лед?

— Саша может совмещать все. И танцы, и легкую атлетику, и учебу в вузе. Ничего страшного. Мне кажется, у нее все под контролем. Здорово, молодец. На одном фигурном катании жизнь не заканчивается. Надо двигаться дальше. Мне кажется, что это очень круто. При этом Трусова продолжает тренироваться и готовиться к новому сезону.

— Как вам ее последний танцевальный номер?

— Очень круто! На такое не каждый отважится. Это показывает, что она достаточно разносторонняя.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Раньше всей семьей болели за «Зенит»

— Как вы думаете, пойдут ли наши спортсмены на условия, выдвинутые МОК?

— Я читала некоторые комментарии спортсменов по поводу критериев МОК. Если речь только о нейтральном флаге, то почему нет? Тем более наши спортсмены уже выступали под нейтральным флагом. Я в этом ничего такого не вижу. Это выбор каждого. Самое главное, чтобы было где выступать.

— Трусова тренируется в ЦСКА, можно ли от нее ждать в связи с критериями допуска армейских спортсменов перехода в другую команду?

— Это вопрос. Может, потом по вопросу допуска спортсменов, связанных с армией, будут еще какие-то решения выноситься. Но мне кажется, что Трусова задержится в группе Соколовской.

— Насколько сложно поменять тренера?

— Сложно принять само решение. У меня было два перехода. Считаю самым важным, что я осталась со всеми в хороших отношениях. Меня понимали и с той и с другой стороны. Главное, уйти на хорошей ноте и быть честным перед собой.

— Сейчас многие фигуристы сотрудничают с футбольными клубами. Поступали ли подобные предложения?

— Я с футболом на «вы». Хотя у меня папа — болельщик «Зенита». Когда я еще каталась, мы смотрели матчи. И на арене тоже была. Да, сейчас я от этого отошла, но раньше мы нашей большой семьей топили за «Зенит».

— Можно сравнивать зарплаты фигуристов и футболистов? Согласны ли вы с тем, что доходы фигуристов должны быть больше?

— Не знаю, а кто-то жалуется? Я думаю, что в любом спорте получают столько, сколько положено. Так было всегда.