Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника

Мыльная опера в танцах на льду.

Про фигурное катание часто говорят, что это один из самых скандальных видов спорта. Но если одиночные дисциплины преимущественно пестрят яркими историями взаимоотношений тренера и ученика, то в парном катании и танцах на льду есть фактор интереснее — отношения партнера и партнерши. Не будем подкреплять расхожее мнение, что все сводится в одну сплошную «Санта-Барбару», но порой мысли о мыльных операх невольно возникают...

Так, к примеру, широкое обсуждение вызвала свадьба американки Мэдисон Хаббелл. Она сначала встречалась со своим партнером по ледовым выступлениям, но рассталась с ним, чтобы отношения не мешали работе. А потом и вовсе вышла замуж за одного из главных конкурентов.

Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Фото Global Look Press

Свадьба, на которую не пригласили главного партнера в карьере

Лето в фигурном катании — это не только бесконечные переходы, смена гражданства и трансферные слухи. Есть и более приятные новости. Именно на лето приходится большинство свадеб спортсменов, когда нет необходимости каждый день идти на тренировку и можно позволить себе масштабное торжество. Только вот порой даже свадьба не проходит без эмоциональных подтекстов и поводов для недомолвок. К примеру, болельщиков интересует, пригласила ли известная американская фигуристка Мэдисон Хаббелл на церемонию своего бывшего партнера по танцам на льду Закари Донохью. На снимках, по крайней мере, его не было. Пусть Хаббелл/Донохью и завершили карьеру, но вместе они выступали больше 10 лет и выиграли все главные титулы в жизни — две медали Олимпийских игр и четыре награды чемпионатов мира. Так что приглашение Донохью в любых других обстоятельствах было бы обязательным пунктом. Если бы не одно «но». Закари — предыдущий жених Мэдисон.

На самом деле вся карьера Хаббелл выглядит как сюжет из сериала. Только вдумайтесь, она начинала свой путь в спорте с того, что каталась в раннем детстве с братом Донохью Николасом. Однако они не поладили, и дальше Мэдисон выступала уже со своим родным братом Киффером. Причем достаточно успешно — пара котировалась как на внутренних чемпионатах, так и на международной арене. Все перечеркнула травма, после которой Киффер Хаббелл засомневался, что хочет продолжать заниматься профессиональным спортом. При этом мешать сестре развиваться он не хотел и предложил Мэдисон поискать нового партнера. Тут талантливой девушке помогла федерация фигурного катания США. И надо же, какое совпадение: Skating USA предложили ей попробовать скататься с Закари Донохью. Братом Николаса, с которого все и началось.

Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Фото Global Look Press

Мэдисон и Закари сначала ненавидели друг друга, а потом влюбились

Хаббелл и Донохью не сразу поладили. Тренеры вспоминают, что ребята буквально ненавидели друг друга и первое время вместо совместной работы только и делали, что соревновались. «Мы были настолько разными людьми, что буквально не могли провести вместе и один час, — вспоминал потом Зак. — Как-то, помню, мне пришлось взять ее за руку, и она открыто сказала, что не хочет кататься на коньках «с этим парнем». Но подростковый характер — потемки, а от любви до ненависти — один шаг. Стоило только ребятам научиться понимать друг друга, примерно в одно и то же время они поняли — их объединяют не только служебные отношения, но и нечто большее. На протяжении нескольких лет Мэдисон и Закари были не только дуэтом на льду, но и в жизни. Кто первый проявил инициативу, они уже и не помнят.

Зато помнят, кто первым предложил расстаться. Перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане они были на нервах. Главной задачей было попасть в состав командных соревнований, ведь это гарантированная медаль. Но, как чаще всего и случается, в такой ситуации крайними становятся самые близкие. А в этом случае, когда самый близкий человек и партнер на льду — это один и тот же человек, ситуация предсказуемо была взрывоопасной. Именно поэтому тренеры и не любят романтики в отношениях дуэта, но как прикажешь любви? И все же Мэдисон предложила Закари остаться друзьями и сконцентрироваться на спорте. «Мы поняли, что встречаться и быть друг с другом 24 часа в сутки семь дней в неделю с нашими характерами невозможно, — объясняла она. — Мы не могли сосредоточиться на том, на чем должны были».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

История Мэдисон Хаббелл похожа на историю Евгении Тарасовой

В конце концов ребятам пришлось выбирать, что для них важнее — отношения на льду или вне льда. И оба решили, что главное — результат. Редкий случай, когда после эмоционального любовного разрыва пара остается выступать вместе. Пусть и далеко не единственный. Похожая история произошла в России с нашим дуэтом Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Они были в шаге от свадьбы, а отношения «рыжиков» восхищали даже самых прожженных циников. И снова все разрушила Олимпиада. Роковая неудача в произвольной программе Пхенчхана-2018, резкий разговор в номере отеля сразу после выступления и точка в отношениях. Казалось бы, после такого трудно вместе выходить на лед. Но все же можно. Тарасова и Морозов разумно рассудили, что у них еще есть шанс показать себя на следующих Играх, и, несмотря на разногласия, провели еще один олимпийский цикл вместе.

Их выступление в Пекине-2022 показало, что старания не прошли даром. Как и для Хаббелл/Донохью. Американцы взяли две медали в командном и личном турнирах, а после Олимпиады решили завязать со спортом, чтобы спокойно сконцентрироваться на личной жизни. Первым женился Закари — на австралийке Шантель Керри. Но в его свадьбе мало примечательного, в отличие от партнера по жизни Мэдисон. Она решила связать себя узами брака с Адриасом Диасом. Испанец тренировался с ними в одной школе Монреаля, и его дуэт с Оливией Смарт напрямую конкурировал с Хаббелл/Донохью на протяжении нескольких лет. Но это не остановило Мэдисон. Они встречаются уже на протяжении пяти лет, помолвка была еще в 2018-м. И снова параллель с Тарасовой — Евгения вышла замуж за Федора Климова, который с Ксенией Столбовой тренировался вместе с Тарасовой/Морозовым в одной школе и боролся за квоты на крупные старты.

Приглашала Евгения на свое торжество Морозова или нет, также осталось загадкой. Впрочем, это личное дело каждого. Если чувства остыли и люди действительно спокойно могут говорить о прошлом, то почему бы не прийти и искренне не порадоваться за свою прежнюю любовь? Но если огонь до конца еще не погас... В таком случае лучше не испытывать судьбу и не портить никому праздник.