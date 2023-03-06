Сын русских мигрантов Тюменцев выиграл юниорский чемпионат мира под флагом США. Но его могут разлучить с партнершей

Почему у чемпионского дуэта Тюменцев/Барам нет перспектив.

Параллельно с заключительным стартом сезона в российском фигурном катании в Калгари завершился чемпионат мира среди юниоров. Россияне туда по всем известным причинам не приехали. Но фигуристы, которые так или иначе связаны с нашей страной, в Канаде все-таки были. Некоторые из них даже сумели добиться успеха — так, Даниил (или Даниэль) Тюменцев в дуэте с Софией Барам стал чемпионом мира среди юниоров в парном катании. Но их достаточно перспективный дуэт, несмотря на хороший потенциал, обречен. И дело вовсе не в конкуренции или травмах.

Россия

Даниил является сыном российских мигрантов — тренера Анны Тарасовой, которая когда-то была воспитанницей школы советского фигурного катания, и инженера-электрика Андрея Тюменцева. Родился будущий фигурист уже на территории США — в Техасе.

Первое время Даниил катался исключительно с партнершами с российскими корнями — Наташей Мишкутенок и Александрой Прудской. Сейчас же его мало что связывает с Россией. Он ведет социальные сети на английском языке и мечтает о большой карьере в крупной американской компании по производству космической техники.

Космос — особый интерес 20-летнего фигуриста. Параллельно с фигурным катанием Тюменцев увлечен учебой — он является студентом колледжа Ирвайн Вэлли, где изучает машиностроение. Он также занимается ракетной фотографией и уже успел стать сотрудником компании SpaceX.

«Я мечтал об этом с момента последнего запуска космического шаттла в 2011 году. Я в восторге от этой невероятной возможности и счастлив, что помогаю сделать человечество многопланетным», — так Даниил прокомментировал свой старт карьеры в компании мечты.

София Барам и Даниэль Тюменцев. Фото Global Look Press

Пара

Вместе с Софией Барам Тюменцев работает не так долго. В текущем сезоне пара сумела завоевать серебро в финале юниорского «Гран-при», а теперь добавить к своим достижениям еще и золото чемпионата мира в Калгари. Да еще и произошло это в тяжелейших условиях: утром перед выступлением с произвольной программой фигуристы были шокированы.

Их тренер Тодд Сэнд был госпитализирован с сердечным приступом. Сложно представить, насколько тяжело ребятам было собраться и выступить. Но им это удалось — да еще и с таким блеском. Они продемонстрировали практически безупречное выступление, которое, разумеется, посвятили своему тренеру.

«Это очень волнующий опыт, и я все еще погружаюсь в то, что мы сумели подняться на подиум. Здесь было очень много эмоций. Мы так усердно работали, чтобы попасть. Утром накануне проката произвольной программы мы узнали о госпитализации тренера Тодда Сэнда. Это был шок для нас с Софией. Мы катались ради Тодда и всех, кто помогал нам на протяжении сезона. Это было очень тяжело, и мы попытались вспомнить, что сказал нам Тодд: находиться в текущем моменте», — рассказал Даниил ISU.

Несмотря на успех, совместный путь перспективной пары, судя по всему, будет совсем коротким. И всему виной не травмы, а возраст партнеров. Дело в том, что Тюменцеву уже 20, а вот Барам всего 14. Это и становится камнем преткновения в их дальнейшей карьере.

София Барам и Даниэль Тюменцев. Фото Global Look Press

Возраст

Со следующего сезона Даниил уже не сможет выступать среди юниоров. А София еще не имеет права выйти на взрослый уровень — до перехода фигуристке еще целых три года. Получается, что по правилам ISU пара просто не может кататься вместе в следующем сезоне.

Надо отметить, что Тюменцев и Барам не единственные спортсмены, которые столкнулись с подобными трудностями. Похожая ситуация и у пары Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев. Партнерше всего 13 лет, партнеру — уже 21. Совсем недавно эти фигуристы завоевали бронзу в финале юниорского «Гран-при России».

«Мы, конечно, это обсуждали. Вероятнее всего, пара распадется в силу возраста. Грустно. Когда мы вставали в пару, понимали, что сложность с возрастом есть, но все-таки надежда была, что в России у нас получится дольше выступать вместе. Мы катаемся вместе восемь месяцев. Последним нашим турниром будет старт памяти Игоря Русакова. Главное — мы готовы работать, готовы кататься дальше, но дальнейшие наши планы пока туманны», — сказал Антонышев на пресс-конференции после финала «Гран-при».

Известно, что по ходу юниорского чемпионата мира в Калгари в ISU обсуждали возможные варианты решения этой проблемы. Но окончательного решения пока нет. А если оно не будет найдено, то фигуристам придется искать себе новых партнеров.