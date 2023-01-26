Хейтер русских задниц оконфузилась на чемпионате Европы. Лидирует фигуристка из Тольятти!

Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины. Короткая программа
1. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,81
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,85
3. Кимми Репон (Швейцария) — 63,83
Удивительно, но в последней разминке на чемпионате Европы не каталась ни одна несовершеннолетняя фигуристка — вот оно, торжество зреложенского катания. И громче всех приветствовали Луну Хендрикс — не только по ее результатам и даже не только из-за сексуальной внешности, но и благодаря маркетинговой активности. Луна рекламирует одежду, ювелирные украшения, спортивные аксессуары — работает над спасением европейского катания чуть ли не в одиночку.
И главная интрига без россиянок была — сможет ли кто-то ее спихнуть с вершины европейского катания и воспользоваться историческим шансом выиграть большой титул, когда годами даже близко не брезжила медаль. Россиянок в Эспоо именно под российским флагом нет из-за отстранения в связи с украинскими событиями, и, несмотря на заявления Международного олимпийского комитета, до возвращения путь как до Луны (не Хендрикс).
Перед последней разминкой немного неожиданно лидировала швейцарка Репон (в переводе с французского «отвечает») — ответила будь здоров, на 63,83 балла, что сносный результат даже для российского чемпионата.
Чем интересен чемпионат Европы — может быть, там не увидишь россыпи четверных, и даже тройной лутц дается с трудом, зато это арена креативных постановок и нюансов катания. Если смотреть на ноги, можно увидеть много интересного. Финальную разминку открывала русская эстонка Нина Петрыкина — и уже в ее «вечерней» программе в фиолетово-черном платье было много находок для рук а-ля вог Валиевой в «Уэнсдей». Но Петрыкина очень слабо оттолкнулась на флипе и лутце — на одном едва прицепила каскад, с другого упала.
Следующей была еще одна русская, еще и катавшаяся ранее в России, — Анастасия Губанова, ныне грузинка. Она свои прыжки исполнила чисто, но набор был не самым сложным. Во-первых, все прыжки Губанова сделала в начале программы, каскад и вовсе первым, и это был флип + тулуп, а не лутц + тулуп. Даже перенос его во вторую половину вместо сольного лутца мог принести несколько десятых балла. Катание Губановой немного напоминало синицынское — ангельско-лиричное. Катается она в питерской СШОР, и у бортика в Эспоо стоял помощник Евгения Рукавицына Валентин Молотов в джинсах с дырками.
Губанова стала новым лидером — баллы вроде 69,81 на Евро автоматически становятся заявкой на титул, в данном случае на малую медаль.
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Следующей была мощная шведка Йозефин Тайегорд, которая второй год выступает под модную техно-хип-хоп-танцевальную музыку от Николая Морозова. Но она из-за ошибок на двойном акселе и падения с тройного тулупа выпала на льду в осадок и вылетела из десятки.
А дальше вышла Луна со своей латиной и современными танцевальными мотивами в конце. Ей нужно было просто все сделать, а судьи компонентных «грибов» насыпали бы и так. Но не сложилось. Бельгийка уверенно сделала высокий флип, сносный аксель, но на лутц с тулупом сил не хватило. Сыграла та самая расстановка элементов. Невысоко вылетела, приземлилась почти на зубец, и за тулуп пришлось хвататься своими зубами. Получился только двойной с приземлением на обе руки, да и недокруты в протоколах появились заслуженно. Несмотря на более сложный набор, Хендрикс дала шанс Губановой и выпустила ее вперед. 67,85 балла — немало для такого проката, но два пункта отставания могут оказаться решающими. Другое дело, что теперь Анастасии придется дополнительно готовиться психологически — она закрывает произвольную.
После крышесносной Луны смотреть на зрелое женское катание Николь Шотт, честно говоря, не вставляло. Немка, которая сказала «русские могли упасть три раза на задницу и выиграть 50 баллов», сама два раза шмякнулась на эту самую задницу и убрала себя из претендентов на медаль. Она 16-я.
Оставалась Екатерина Куракова, которая каталась под подборку Элвиса Пресли. Она не стала рисковать, решив оставить себя в игре, и сделала каскад 3+2, но слетела с оси на риттбергере, приземлилась на две ноги и теперь может готовиться к погоне в субботу с пятого места.
Конечно, уровень катания на чемпионате Европы — даже не топ-6 чемпионата России. Не будем сравнивать с нашими турнирами, ибо судьи у нас сверхлояльные. Но в прошлом сезоне на Евро три россиянки в короткой получили 90,45 (Валиева), 75,13 (Трусова) и 69,05 (Щербакова). Мотаем на два года назад: 84,92 (Косторная), 77,95 (Щербакова) и 74,95 (Трусова). В шестерку попала бы только Губанова, и то на самом деле нет, потому что в прошлом году в тройку успела вклиниться Хендрикс с 76 баллами.
Но этот турнир все равно стоит уважать. Хотя бы потому, что лидирует в нем русская девушка из Тольятти. Нам же будет приятно, если россиянка выиграет чемпионат Европы, пусть и под другим лейблом? Выиграет 1,5 миллиона рублей, белую «Ладу» себе купит, может. Так давайте за нее поболеем в субботу днем, а не будем воротить нос.