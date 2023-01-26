Хейтер русских задниц оконфузилась на чемпионате Европы. Лидирует фигуристка из Тольятти!

Насыщенная короткая программа одиночниц в финском Эспоо.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,81

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,85

3. Кимми Репон (Швейцария) — 63,83

Удивительно, но в последней разминке на чемпионате Европы не каталась ни одна несовершеннолетняя фигуристка — вот оно, торжество зреложенского катания. И громче всех приветствовали Луну Хендрикс — не только по ее результатам и даже не только из-за сексуальной внешности, но и благодаря маркетинговой активности. Луна рекламирует одежду, ювелирные украшения, спортивные аксессуары — работает над спасением европейского катания чуть ли не в одиночку.

И главная интрига без россиянок была — сможет ли кто-то ее спихнуть с вершины европейского катания и воспользоваться историческим шансом выиграть большой титул, когда годами даже близко не брезжила медаль. Россиянок в Эспоо именно под российским флагом нет из-за отстранения в связи с украинскими событиями, и, несмотря на заявления Международного олимпийского комитета, до возвращения путь как до Луны (не Хендрикс).

Русская грузинка выиграла за счет расстановки элементов

Перед последней разминкой немного неожиданно лидировала швейцарка Репон (в переводе с французского «отвечает») — ответила будь здоров, на 63,83 балла, что сносный результат даже для российского чемпионата.

Чем интересен чемпионат Европы — может быть, там не увидишь россыпи четверных, и даже тройной лутц дается с трудом, зато это арена креативных постановок и нюансов катания. Если смотреть на ноги, можно увидеть много интересного. Финальную разминку открывала русская эстонка Нина Петрыкина — и уже в ее «вечерней» программе в фиолетово-черном платье было много находок для рук а-ля вог Валиевой в «Уэнсдей». Но Петрыкина очень слабо оттолкнулась на флипе и лутце — на одном едва прицепила каскад, с другого упала.

Следующей была еще одна русская, еще и катавшаяся ранее в России, — Анастасия Губанова, ныне грузинка. Она свои прыжки исполнила чисто, но набор был не самым сложным. Во-первых, все прыжки Губанова сделала в начале программы, каскад и вовсе первым, и это был флип + тулуп, а не лутц + тулуп. Даже перенос его во вторую половину вместо сольного лутца мог принести несколько десятых балла. Катание Губановой немного напоминало синицынское — ангельско-лиричное. Катается она в питерской СШОР, и у бортика в Эспоо стоял помощник Евгения Рукавицына Валентин Молотов в джинсах с дырками.

Губанова стала новым лидером — баллы вроде 69,81 на Евро автоматически становятся заявкой на титул, в данном случае на малую медаль.

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Хендрикс не справилась с концовкой

Следующей была мощная шведка Йозефин Тайегорд, которая второй год выступает под модную техно-хип-хоп-танцевальную музыку от Николая Морозова. Но она из-за ошибок на двойном акселе и падения с тройного тулупа выпала на льду в осадок и вылетела из десятки.

А дальше вышла Луна со своей латиной и современными танцевальными мотивами в конце. Ей нужно было просто все сделать, а судьи компонентных «грибов» насыпали бы и так. Но не сложилось. Бельгийка уверенно сделала высокий флип, сносный аксель, но на лутц с тулупом сил не хватило. Сыграла та самая расстановка элементов. Невысоко вылетела, приземлилась почти на зубец, и за тулуп пришлось хвататься своими зубами. Получился только двойной с приземлением на обе руки, да и недокруты в протоколах появились заслуженно. Несмотря на более сложный набор, Хендрикс дала шанс Губановой и выпустила ее вперед. 67,85 балла — немало для такого проката, но два пункта отставания могут оказаться решающими. Другое дело, что теперь Анастасии придется дополнительно готовиться психологически — она закрывает произвольную.

Луна Хендрикс. Фото Reuters

После крышесносной Луны смотреть на зрелое женское катание Николь Шотт, честно говоря, не вставляло. Немка, которая сказала «русские могли упасть три раза на задницу и выиграть 50 баллов», сама два раза шмякнулась на эту самую задницу и убрала себя из претендентов на медаль. Она 16-я.

Оставалась Екатерина Куракова, которая каталась под подборку Элвиса Пресли. Она не стала рисковать, решив оставить себя в игре, и сделала каскад 3+2, но слетела с оси на риттбергере, приземлилась на две ноги и теперь может готовиться к погоне в субботу с пятого места.

Русские действительно настолько сильнее?

Конечно, уровень катания на чемпионате Европы — даже не топ-6 чемпионата России. Не будем сравнивать с нашими турнирами, ибо судьи у нас сверхлояльные. Но в прошлом сезоне на Евро три россиянки в короткой получили 90,45 (Валиева), 75,13 (Трусова) и 69,05 (Щербакова). Мотаем на два года назад: 84,92 (Косторная), 77,95 (Щербакова) и 74,95 (Трусова). В шестерку попала бы только Губанова, и то на самом деле нет, потому что в прошлом году в тройку успела вклиниться Хендрикс с 76 баллами.

Но этот турнир все равно стоит уважать. Хотя бы потому, что лидирует в нем русская девушка из Тольятти. Нам же будет приятно, если россиянка выиграет чемпионат Европы, пусть и под другим лейблом? Выиграет 1,5 миллиона рублей, белую «Ладу» себе купит, может. Так давайте за нее поболеем в субботу днем, а не будем воротить нос.