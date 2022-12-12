Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?

Олимпийская чемпионка станет единственным представителем России в списке кандидатов.

Международный союз конькобежцев в 2023 году проведет вручение премии ISU Skating Awards — в третий раз в истории. Причем на этот раз будет организовано масштабное мероприятие с участием звезд мирового фигурного катания и на арене со зрителями.

Награды вручат и за сезон-2021/22 — так как из-за многочисленных проблем, включая ковидные ограничения, церемония была перенесена.

Награды планируют вручить в шести номинациях:

1. Самый ценный фигурист

2. Лучший костюм

3. Самая зрелищная программа

4. Лучший новичок

5. Лучший хореограф

6. Лучший тренер

По информации РИА «Новости Спорт», в список номинантов попала Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка станет единственным представителем России среди кандидатов на премию. Ее номинируют в категории «Самый ценный фигурист».

Начиная с 15 декабря ISU пригласит общественность и средства массовой информации принять участие в процессе онлайн-отбора, чтобы определить кандидатов, которые будут номинированы на финальный раунд премии 2023 года. Сама церемония пройдет 5 февраля — совместно с знаменитым шоу Art on Ice.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Номинация

Включение Анны Щербаковой в число номинантов выглядит вполне логичным. Ранее российская фигуристка появилась в анонсирующем ролике на официальном канале ISU. Кроме нее в видеосюжете также показали кадры с другими олимпийскими чемпионами-2022 — Нэтаном Ченом, Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном, китайцами Суй Вэньцзин/Хань Цуном и многими другими.

В текущем сезоне Анна не участвовала в соревнованиях — фигуристка в августе успешно перенесла операцию на колене в Германии и с тех пор проходит длительный восстановительный процесс. По ее дальнейшей карьере ясности нет — никаких заявлений спортсменка не делала. Но чемпионат России Щербакова пропустит — в эти даты она будет задействована в шоу Татьяны Навки.

Тем не менее в минувшем сезоне россиянка стала победительницей, пожалуй, самого главного старта в карьере фигуриста — она выиграла Олимпийские игры. За год до этого Анна стала чемпионкой мира. В общем, ее появление в данной номинации вполне объяснимо. Но у нее, очевидно, будут очень серьезные конкуренты.

Хоть полный список номинантов на данный момент не обнародован — но можно предположить, что в список кандидатов в категории «Самый ценный фигурист» попадут олимпийские чемпионы Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. А это два совершенно выдающихся фигуриста, которые провели фантастические карьеры.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Значение

Самое главное в номинации Щербаковой — это очевидное потепление ISU по отношению к россиянам, которые в настоящее время не выступают на соревнованиях. В ролике ISU, помимо Анны, также мелькнули кадры из «Юбилейного» — самого крупного катка Санкт-Петербурга.

Хотя в июне ISU не использовал фотографии с российскими фигуристами в галерее олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня. Очевидно, что есть какие-то сдвиги в этом отношении. И хочется надеяться, что это только начало.

«Это здорово. Хочется верить, что все это не просто так, а дань уважения к Ане. Странно было бы после олимпийского сезона не вставить чемпионку среди женщин. Да, такое было с постом ISU в июне. Мы не знаем, что происходит в головах у организаторов премии. Но то, что Щербакова появилась в ролике, это уже очень радостно. Ее любят, ее помнят. Это хорошо, потому что для российского спорта любой такой знак — это надежда», — прокомментировала ситуацию фигуристка и тренер Бетина Попова.

На самой церемонии ISU обещает масштабное мероприятие с участием не только самих номинантов, но и других звезд мира фигурного катания. Кто знает, может, приглашения получат и другие наши выдающиеся спортсмены? А это не может не радовать и не дарить надежды на скорейшее возращение российского фигурного катания на мировую арену.

Шансы

Что касается шансов Щербаковой на победу в номинации — сказать трудно. Ведь на данный момент неизвестны ее соперники. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у фигуристки есть шансы стать лауреатом премии.

«Анна Щербакова номинирована — это очень приятно! Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая. Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», — сказала Тарасова «СЭ».

А вот Александр Жулин придерживается другого мнения. Заслуженный тренер России не сомневается, что Анна достойный кандидат на победу в номинации «Самый ценный фигурист». Но все же настроен очень скептически.

«Анна — достойный человек! Единственное — ей не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России. Боюсь, шансов у нее мало. Но тот факт, что ее включили в номинанты, уже хорошо», — сказал Жулин «СЭ».

В список номинантов на данную категорию, который в ближайшее время обнародует ISU, будут включены фигуристы-одиночники, пары или танцевальные дуэты, которые продвигали вид спорта благодаря успешному соревновательному сезону, привлечению внимания в СМИ и социальных сетях. Онлайн-голосование будет проходить с 15 по 31 декабря.

Затем комиссия по отбору ISU Skating Awards проанализирует результаты и обнародует список трех окончательных кандидатов. Именно из них жюри ISU Skating Awards, в состав которого войдут шесть чемпионов по фигурному катанию, выберет победителей в каждой категории.