Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

12 декабря, 15:00

Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/4
Telegram Дзен
Олимпийская чемпионка станет единственным представителем России в списке кандидатов.

Международный союз конькобежцев в 2023 году проведет вручение премии ISU Skating Awards — в третий раз в истории. Причем на этот раз будет организовано масштабное мероприятие с участием звезд мирового фигурного катания и на арене со зрителями.

Награды вручат и за сезон-2021/22 — так как из-за многочисленных проблем, включая ковидные ограничения, церемония была перенесена.

Награды планируют вручить в шести номинациях:

1. Самый ценный фигурист

2. Лучший костюм

3. Самая зрелищная программа

4. Лучший новичок

5. Лучший хореограф

6. Лучший тренер

По информации РИА «Новости Спорт», в список номинантов попала Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка станет единственным представителем России среди кандидатов на премию. Ее номинируют в категории «Самый ценный фигурист».

Начиная с 15 декабря ISU пригласит общественность и средства массовой информации принять участие в процессе онлайн-отбора, чтобы определить кандидатов, которые будут номинированы на финальный раунд премии 2023 года. Сама церемония пройдет 5 февраля — совместно с знаменитым шоу Art on Ice.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Номинация

Включение Анны Щербаковой в число номинантов выглядит вполне логичным. Ранее российская фигуристка появилась в анонсирующем ролике на официальном канале ISU. Кроме нее в видеосюжете также показали кадры с другими олимпийскими чемпионами-2022 — Нэтаном Ченом, Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном, китайцами Суй Вэньцзин/Хань Цуном и многими другими.

В текущем сезоне Анна не участвовала в соревнованиях — фигуристка в августе успешно перенесла операцию на колене в Германии и с тех пор проходит длительный восстановительный процесс. По ее дальнейшей карьере ясности нет — никаких заявлений спортсменка не делала. Но чемпионат России Щербакова пропустит — в эти даты она будет задействована в шоу Татьяны Навки.

Анна Щербакова. Щербакова приехала на чемпионат мира по футболу. В Катаре не стали отменять русскую культуру

Тем не менее в минувшем сезоне россиянка стала победительницей, пожалуй, самого главного старта в карьере фигуриста — она выиграла Олимпийские игры. За год до этого Анна стала чемпионкой мира. В общем, ее появление в данной номинации вполне объяснимо. Но у нее, очевидно, будут очень серьезные конкуренты.

Хоть полный список номинантов на данный момент не обнародован — но можно предположить, что в список кандидатов в категории «Самый ценный фигурист» попадут олимпийские чемпионы Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. А это два совершенно выдающихся фигуриста, которые провели фантастические карьеры.

Анна Щербакова. Фото "СЭ"
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Значение

Самое главное в номинации Щербаковой — это очевидное потепление ISU по отношению к россиянам, которые в настоящее время не выступают на соревнованиях. В ролике ISU, помимо Анны, также мелькнули кадры из «Юбилейного» — самого крупного катка Санкт-Петербурга.

Хотя в июне ISU не использовал фотографии с российскими фигуристами в галерее олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня. Очевидно, что есть какие-то сдвиги в этом отношении. И хочется надеяться, что это только начало.

«Это здорово. Хочется верить, что все это не просто так, а дань уважения к Ане. Странно было бы после олимпийского сезона не вставить чемпионку среди женщин. Да, такое было с постом ISU в июне. Мы не знаем, что происходит в головах у организаторов премии. Но то, что Щербакова появилась в ролике, это уже очень радостно. Ее любят, ее помнят. Это хорошо, потому что для российского спорта любой такой знак — это надежда», — прокомментировала ситуацию фигуристка и тренер Бетина Попова.

На самой церемонии ISU обещает масштабное мероприятие с участием не только самих номинантов, но и других звезд мира фигурного катания. Кто знает, может, приглашения получат и другие наши выдающиеся спортсмены? А это не может не радовать и не дарить надежды на скорейшее возращение российского фигурного катания на мировую арену.

Анна Щербакова. Жулин: «Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России»

Шансы

Что касается шансов Щербаковой на победу в номинации — сказать трудно. Ведь на данный момент неизвестны ее соперники. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у фигуристки есть шансы стать лауреатом премии.

«Анна Щербакова номинирована — это очень приятно! Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая. Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», — сказала Тарасова «СЭ».

А вот Александр Жулин придерживается другого мнения. Заслуженный тренер России не сомневается, что Анна достойный кандидат на победу в номинации «Самый ценный фигурист». Но все же настроен очень скептически.

«Анна — достойный человек! Единственное — ей не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России. Боюсь, шансов у нее мало. Но тот факт, что ее включили в номинанты, уже хорошо», — сказал Жулин «СЭ».

В список номинантов на данную категорию, который в ближайшее время обнародует ISU, будут включены фигуристы-одиночники, пары или танцевальные дуэты, которые продвигали вид спорта благодаря успешному соревновательному сезону, привлечению внимания в СМИ и социальных сетях. Онлайн-голосование будет проходить с 15 по 31 декабря.

Затем комиссия по отбору ISU Skating Awards проанализирует результаты и обнародует список трех окончательных кандидатов. Именно из них жюри ISU Skating Awards, в состав которого войдут шесть чемпионов по фигурному катанию, выберет победителей в каждой категории.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
4
5
Читайте также
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Были бы они сильнее остальных, если бы играли по правилам?» Призер чемпионата мира усомнилась в честности россиянок