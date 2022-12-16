Бывшая российская фигуристка выиграла чемпионат Израиля. Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство в сентябре

Софья Шифрина стала лучшей в категории Novice Advance.

Ученица Евгения Плющенко Софья Шифрина стала чемпионкой Израиля. 13-летняя фигуристка победила в категории Novice Advance (первый спортивный разряд). Однако совсем недавно спортсменка выступала за Россию.

«Мой первый чемпионат Израиля! Спасибо большое Евгению Викторовичу и всему тренерскому штабу. Я вам очень благодарна! Также я всегда буду благодарна моему первому тренеру Чернышовой Ольге Ефимовне», — отреагировала на свою победу Шифрина в социальных сетях.

Победа

Баллы фигуристки по сумме за оба проката совсем скромные — всего 133,65. В России такие оценки некоторые спортсменки способны набрать только за одну произвольную программу. Но важно учитывать, что уровень фигурного катания в Израиле намного ниже, чем у нас. Об этом свидетельствует даже размер площадки, на котором выступала Шифрина.

Софья исполнила в короткой программе двойной лутц, двойной аксель и каскад из двойного риттбергера и двойного тулупа. В произвольной программе она большую часть прыжков сделала в два оборота, ошибалась на вращениях. Тем не менее даже такого набора контента ей хватило для итоговой победы.

13-летняя фигуристка уже достигла возраста, при котором может начать выступать на международных юниорских стартах. А значит, победа на национальном первенстве становится для нее очень значимой. Ведь в России ей было бы просто нереально пробиться на зарубежные турниры.

Смена гражданства

При этом Шифрина перешла под израильский флаг относительно недавно — 1 июля в ее профиле в социальных сетях появилось фото с главой федерации Борисом Хайтом. Таким образом, в академию «Ангелы Плющенко» Софья пришла уже со спортивным гражданством Израиля.

В России новость обсуждалась в начале сентября. Евгений Плющенко подтвердил, что его ученица будет выступать под израильским флагом. А до перехода в «Ангелы Плющенко» фигуристка тренировалась у Светланы Пановой, где успела стать второй на первенстве Москвы по младшему возрасту и завоевать медали нескольких турниров.

В сезоне-2020/21 на первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории Шифрина была только 11-й. В ее арсенале был фирменный каскад олимпийской чемпионки Алины Загитовой — лутц-риттбергер. А также фигуристка была известна попыткой пятерного прыжка на «удочке» и участием в шоу «Ледниковый период. Дети».

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Израиль

Тем не менее от перехода Шифриной в Израиль выиграли все. Для нее это возможность прорваться на международные соревнования — и дело тут даже не в отстранении, а в высочайшем уровне конкуренции в России. А для израильской федерации фигурного катания — иметь в своих рядах еще одного хорошего фигуриста.

Очень долгое время в этой стране был всего один каток. Он находится в Метуле, на границе с Сирией и Ливаном. Именно здесь до 2013 года проводилось национальное первенство. В последние годы количество ледовых площадок заметно увеличилось. Находятся они, как правило, в торговых центрах.

В Израиле не такой высокий уровень развития фигурного катания, как у нас, однако внутренний чемпионат стараются проводить как положено: в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. И при этом немногочисленные участники разделены по возрастным группам: новички, юниоры и взрослые.

Время от времени соревнования проводятся не во всех дисциплинах — все из-за отсутствия спортсменов. Что касается самих фигуристов, то они зачастую живут и тренируются в других странах. Там у них, разумеется, больше льда и более качественное обучение. Как правило, выбирают такие страны, как США, Россия, Канада.

Полина Шелепень. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Шифрина — не первая россиянка, которая перешла под израильский флаг. До нее спортивное гражданство с России на Израиль меняла ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, Мария Дмитриева, Алина Супьян и многие другие.