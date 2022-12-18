У россиян новые титулы чемпионов Франции, Польши и Белоруссии. Как проходят национальные турниры за рубежом?

На крупных турнирах без уроженцев России не обойдется.

Пока в России небольшое затишье перед едва ли не главным стартом сезона — чемпионатом страны, в Европе настоящий бум фигурного катания. Так получилось, что именно в конце этой недели большинство стран проводили свои национальные первенства. Но что интересно, не обошлось и без международных соревнований (причем с российскими участниками!), а также проходил и один крупный турнир в России. Так что если вы мыслями (или даже физически) в Красноярске на ЧР и все эти события пропустили, то читайте текст до конца — расскажем вам о самом главном.

На чемпионат Франции приехали японец, украинец и фигурист из Монако

Первым стартовал чемпионат Франции. Не самый сильный среди прочих, однако редкий полноценный — в каждом из четырех видов собралось достаточное количество участников хотя бы на одну полноценную разминку. Наиболее представительным был турнир одиночников — целых 14 человек, правда, один снялся, а трое участников были без французского паспорта. Для разнообразия на чемпионат пригласили фигуриста из Монако Дэвида Лейтона-Брейна, и это рядовая практика для французских первенств. А вот украинца встретить среди участников было неожиданно. Андрей Кокура переехал в Европу, а на чемпионат Франции его пригласили для поддержания формы. А вот что забыл в центре Европы японец Юки Куниката — останется загадкой. У девушек встретилась представительница Латвии. Все иностранцы выступали вне конкурса и на национальные квоты Франции не претендовали. Впрочем, в тройке их и не было.

Зато чемпионами Франции стали два человека из России. В танцах на льду победили Евгения Лопарева и Жофре Бриссо — уже второй год подряд титул удерживает партнерша, ранее выступавшая за сборную России. Пара Аделина Галявиева/Луи Таурон, побеждавшая в сезоне-2021/22 распалась, а олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завершили карьеру. В парном катании первые ожидаемо Павел Ковалев и его жена Камиль. Павел уехал из России семь лет назад, где нашел партнершу, с которой затем связал свою судьбу и вне спорта. Паре потребовалось пару лет для адаптации друг к другу, но последние несколько сезонов они бесспорные номер один в стране. Среди одиночников и одиночниц наших эмигрантов не нашлось, но надо отметить высокий уровень у призеров. Если судить только по баллам, то перспективы что у Адама Сяо Хим Фа с Кевином Аймо, что у Леа Серна и Лорин Шильд будут неплохими.

Евгения Лопарева и Жофре Бриссо. Фото Global Look Press

Сразу несколько россиян стали чемпионами четырех государств

Правда, есть важный момент: во Франции даже победа на национальном чемпионате не всегда гарантирует место на ЧМ. Были прецеденты, когда состав сборной меняли решением тренерского совета. Еще сложнее история с квотами на чемпионате четырех стран. Это уникальный турнир, объединяющий национальные первенства Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Собрать каждой из них свой отдельный турнир не представляется возможным — не хватит участников. Поэтому местные союзы конькобежцев вынужденно объединились, а чемпионов и обладателей квот потом выбирают самостоятельно исходя из результатов. Грубо говоря, можно занять десятое место, но первое среди своих и выиграть право на ЧЕ и ЧМ. Наши Владимир Самойлов и Екатерина Куракова, выступающие за Польшу поступили гораздо проще — выиграли турнир, причем с заметным отрывом от конкурентов. Лучшими среди поляков в танцах на льду стали экс-россияне Анастасия Полибина/Павел Головишников.

Танцевальная пара Мария Игнатьева/Даниил Семко — условные чемпионы Венгрии. Александр Власенко в общем зачете только пятый, но опять же среди «венгров» первый, так что ждем уроженца Тюмени на ЧЕ. За сборную Словакии дебютирует на крупных стартах танцевальный дуэт Анна Симонова/Кирилл Аксенов. Грустно смотреть на парное катание. Чехи Елизавета Жукова/Мартин Бидарж не приехали, и без них даже на четыре страны не удалось собрать полный состав призеров. Тем временем в Испании турнир среди пар вообще не проводили, не считая двух юниорских. Что удивительно — не было и танцевальных дуэтов. Хотя совсем недавно битва двух испанских пар за одну квоту на ЧМ была одной из самых жарких на континенте. Зато постепенно возрождается Италия — здесь полный состав участников во всех дисциплинах. Но россияне после некрасивой истории с Марией Талалайкиной, которую удалили из сборной, вряд ли захотят с ней связываться.

Мария Игнатьева и Даниил Семко. Фото Global Look Press

Россияне впервые с января выступили на международном турнире под флагом

Традиционно экс-россиян много на чемпионате Белоруссии, хотя сейчас преференций в статусе с россиянами у них и нет — ровно те же ограничения. Тем не менее порадуемся за очередной успех москвички Виктории Сафоновой. Свой чемпионат белорусы также проводят в открытом формате, и в прошлые пандемийные годы к ним действительно приезжали известные иностранцы, компенсируя отсутствие своих стартов. Сейчас же нет и такой необходимости, да и добраться до Минска стало несравнимо труднее. Поэтому, несмотря на оставшееся название, ни одного иностранца замечено не было. Пару слов о чемпионатах Эстонии и Латвии. По фигурному катанию в этих странах заметно ударил разрыв с Россией, поэтому участников национального первенства стало меньше. Тем не менее русскоязычные Нина Петрыкина и Денис Васильевс, как всегда, в деле и будут одними из фаворитов на ЧЕ в Эспоо.

Виктория Сафонова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не обошлось на неделе и без турниров в России! Пусть взрослые вовсю готовятся к чемпионату России в Саранске, у юниоров время еще есть, поэтому они поехали в Саранск на традиционные «Мордовские узоры». Лучшей среди девушек самого младшего возраста стала Валерия Лукашова, среди тех, кто постарше, — Варвара Кравчина, а среди условно взрослых — Арина Мохова. При этом результаты у чемпионок разных возрастных групп примерно схожие. Из ультра-си отметим неплохую попытку четверного сальхова у Лукашовой. А теперь к самому любопытному — международному турниру с участием россиян! Фигуристы нашей сборной под флагом России и со всеми атрибутами национальной команды выступили на Российско-китайских молодежных игр. Поздравляем Елизавету Куликову, Федора Зонова и танцевальный дуэт Анна Щербакова/Егор Гончаров. Хотя нельзя не отметить, китайцы на этом старте были статистами.