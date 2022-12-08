13-летняя российская фигуристка выиграла турнир, едва выйдя из самолета. Ее фанатов не пустили на трибуны

Любовь Рубцова прошла через два турнира за три дня.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы

Девушки

1. Любовь Рубцова («Армия фигурного катания») — 194,14

2. Алина Кулак («Конек Чайковской») — 161,96

3. Мария Мазур («Ангелы Плющенко») — 158,74

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Зинина («Армия фигурного катания») — 68,04

2. Мария Реброва (ЦСКА) — 66,55

3. Мария Агаева («Армия фигурного катания») — 64,79

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Анисимов («Москвич») — 81,28

2. Максим Автушенко («Ангелы Плющенко») — 76,73

3. Генрих Гартунг («Москвич») — 73,64

В преддверии чемпионата России, стартующего через 12 дней в Красноярске, в данный момент в Москве проходит другой важный турнир — чемпионат Москвы. Не спешите скептично вздыхать — соревнования и до изоляции были престижными, а в новых условиях могут повысить свой статус. Вот список чемпионов 2021 года: пара Хабибуллина/Княжук, в этом году обыгравшая Тарасову/Морозова на «Гран-при России», танцоры Кагановская/Ангелопол, Роман Савосин, а Любовь Рубцова, будучи тогда у Этери Тутберидзе, выиграла одну сотую балла (!) у напарницы по группе Алисы Двоеглазовой. До этого этот турнир выигрывали Дарья Усачева, Софья Самоделкина, Кирилл Сарновский — не случайные люди.

Рубцова успела с самолета на бал

В этом году у турнира тоже есть герой. В разряде КМС золото чемпионата снова взяла Любовь Рубцова, которая еще вечером воскресенья в Петербурге билась в прыжковом чемпионате против Софьи Муравьевой — а уже днем понедельника выходила в лидеры нового турнира. Как свидетельствовало расписание в гостинице фигуристов, Рубцова выезжала в Москву прямиком из «Юбилейного» в 18:00 — то есть выиграй она турнир, могла бы и не успеть на следующий. Тренер Алексей Василевский в то же время стартовал на Московский вокзал на «Сапсан». Уже в 14:00 Рубцова в сопровождении тренера стартовала в первой разминке в Бибирево на ледовом дворце «Мечта». Безумный график.

Мало этого — Рубцова выиграла с преимуществом 32 балла, зайдя в произвольной программе на тройной аксель и четверной тулуп. Гроссмейстерский набор. Результат, правда, пока неудачный — аксель недокручен и на -1...-3, четверной тулуп понижен до тройного, но Рубцова ни разу не упала. До первенства России, где будут разыгрываться места в сборной, у Любы есть время. Еще весной она заняла на нем 18-е последнее место, удостоившись втыка от Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова — сейчас она один из лидеров в своем возрасте.

Правда, в Москве сильных соперниц у нее не было. Алина Кулак из «Конька Чайковской» и Мария Мазур из «Ангелов Плющенко» все же из другой лиги.

Зрителям не рады

Симптоматично другое: Рубцову, по моей информации, хотели поприветствовать ее фанаты и подарить цветы — для этого до северной окраины Москвы надо было проехать 2-3 часа, но московская федерация не пошла на контакт, и на многочисленные просьбы ответила, что турнир для зрителей закрыт. Вернее, не так — за пять дней до турнира заявили, что информация своевременно появится на сайте, а затем уже опытным путем было установлено, что действуют списки на вход. Пытался помочь и я — но желания увидеть зрителей у организаторов явно не наблюдалось. Также люди жалуются, что на московских соревнованиях стало сложнее снимать видео из дворца — запрещают либо блокируют на просторах YouTube. Можно предположить, это связано с фактом трансляций соревнований одной из компаний, которая продает отдельные видео прокатов в хорошем качестве за 999 рублей/штука. Но на что только родители ради своих чад не раскошелятся!

Понятно, что формально организация соревнований со зрителями влечет издержки, необходимость организовывать безопасность — к тому же после напугавшего многих прорыва фаната Трусовой в Самаре. Но по словам болельщиц, они не встретили даже сочувствия со стороны организаторов. Московская федерация сейчас много делает для развития своих соревнований — за счет энтузиазма некоторых работников ведутся соцсети, в трансляциях появился новый спонсор. Но, наверное, закрываться от болельщиков, особенно в нынешний период, странно. Тем более что, может показаться удивительным, но официальный фан-аккаунт Рубцовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») ведут болельщицы из Китая и Сингапура! Букет фигуристке передать удалось, но мотивацию отбили знатно.

У мужчин снова плотная заруба

У юношей выиграл фигурист группы Виктории Буцаевой Кирилл Кропылев, уже заработавший первые деньги на этапах «Гран-при». Он обошелся без четверных, а единственный, чья попытка была засчитана — самый звездный участник чемпионата Артемий Маринин, сын олимпийского чемпиона. Но и его четверной сальхов был засчитан с даунгрейдом, то есть де-факто понижен до тройного.

В четверг также завершатся соревнования у взрослых девушек и парней. У первых лидирует Анастасия Зинина, партнерша Рубцовой по группе и одна из претенденток на переход из крепких середняков в лидеры нашего фигурного катания. От нее можно ждать в произвольной четверных.

У мужчин первый — Андрей Анисимов, у него один из самых сложных наборов в произвольной — четверной флип, риттбергер и сальхов подряд. Но шесть человек расположились в 10 баллах, так что, как обычно у мужчин, на победу претендуют все.