Внимание, разыскиваются Туктамышева и Коляда! Они пропали с чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Организаторы так старались сохранить интригу с прыжковым первенством страны, что, кажется, переборщили.

«Приветствуем вас на турнире, не имеющем аналогов в мире», — почти рэпом поприветствовал сегодняшних зрителей интернет-трансляции Первого канала комментатор Александр Гришин.

И действительно, идея первого в истории чемпионата России по прыжковым элементам свежа и манит, как сирень в мае. Плей-офф, дуэли лучших один на один, новый титул — гладко было на бумаге.

Хаос победил на чемпионате в первый день

Но в итоге первый день чемпионата России по прыжкам, в который планировалось всего-то отобрать участников финального раунда, превратился в катавасию. Ей позавидовали бы даже последние матчи в группах футбольного чемпионата мира. Там все менялось раз в 15 минут, и неизвестность царит до сих пор. Пойдем хронологически.

10:09. Первый канал представляет в своем Telegram-канале о фигурном катании «полный список участников чемпионата России по прыжкам», не уточняя, относится ли он к личному или командному турниру. В командах будут соревноваться группы Мишина, Тутберидзе и Плющенко, усиленные «легионерами» из других. Девушек — 12, парней — 18. Но с учетом предварительных раундов их еще можно распределить так, чтобы количество соответствовало степени двойки — 8 или 16.

12:30. Стартует трансляция предварительного раунда у мужчин.

12:35. Александр Гришин говорит, что отобравшихся через раунд будет трое из восьми, а не двое. Получается, участников финала будет 13, что вообще не является четным числом.

13:20. Через квалификацию отбираются Владислав Дикиджи, Григорий Федоров и Андрей Анисимов. Турнир получается интересным: под тревожную музыку спортсмены делают по две попытки четверных, причем не обманывают друг друга и не облегчают прыжки в случае падения соперника, а сознательно идут на квады. Эдуард Карартынян, из-за этого проигравший Ивану Попову, даже удостаивается критической тирады от Светланы Соколовской. В этой паре оба упали по два раза. В паре Лев Лазарев (ЦСКА) — Андрей Анисимов («Москвич») все решают 0,02 балла.

13:47. Первый канал публикует списки участников личного турнира. Мужчин все-таки 12 — нет Михаила Коляды. Их можно разделить в плей-офф — условно, четверых запустить с 1/4 финала, восьмерых — с 1/8. Но куда больше вопросов вызывает женский состав: вместо 12 участниц их лишь 10. Нет Лизы Туктамышевой и Софы Самоделкиной. Алексей Мишин подтверждает «СЭ», что Туктика и Коляды не будет в личном качестве на этом чемпионате.

14:00. Один из вещателей соревнований по фигурному катанию в этом сезоне — платформа Okko начинает трансляцию «предварительного раунда» у женщин. Было бы логично предположить, что из 10 человек хотят как-то сделать 8.

14:10. На сайте Федерации фигурного катания России появляется заметка об итогах первого дня соревнований. Она заканчивается довольно странной фразой: «Отборочный женский турнир не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц». Возможно, имелось в виду недостаточное? Почему-то почти 20 мужчин для отборочного турнира оказалось в самый раз.

14:15. Трансляция Okko, провисев 15 минут в формате пустого экрана с надписью «Трансляция далее», закончилась.

17:00. Торжественная жеребьевка командного турнира в «Ленинград-центре».

Софья Самоделкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Формат нужно дорабатывать

P. S. До сих пор непонятно, каким образом будет устроен плей-офф среди 10 участниц. Сомнительно, что в России, помимо прыжкового турнира, еще и изобретут 1/5 финала. Да и в статусе он очевидно потерял. Причины снятий не совсем понятны — ведь те же Самоделкина и Туктамышева готовы прыгать в команднике. Если это желание поберечь себя, получается, замотивировать всех фигуристов не вышло.

Если бы я был противником новых турниров в фигурном катании, плей-офф и вообще всего нового, как луддит Эдинсон Кавани, то я был бы очень рад тому, как начался организационно этот турнир.

И за это искренне жаль — ведь Первый канал действительно старается придумывать что-то новое, давать спортсменам соревноваться за солидные призовые. Нет сомнений, завтра устроители разберутся, как впихнуть невпихуемое в плей-офф. Возможно, в принципе не важно, как прошел сегодняшний день, так как его не увидела широкая телеаудитория. А фанаты и так посмотрят и все стерпят — никуда не денутся.

Но новые форматы очень важно правильно продавать с первой же попытки — чтобы они прижились. Если на субботней обкатке научатся, а в воскресенье все пройдет без сучка и задоринки, вопросов не будет. А пока мы, конечно, обожаем интригу до последней минуты, но сегодня ее было как-то слишком много.