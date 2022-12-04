Загитова рассмешила зал, Валиева поразила подарком. Как стартовал чемпионат России по прыжкам

Жеребьевка в «Ленинград-центре» — пример того, как надо подавать фигурное катание.

В последние месяцы и даже годы все чаще от фигуристов звучали слова о том, что они заслуживают за свой труд не меньшие зарплаты, чем футболисты и хоккеисты. На что любой футбольный фанат мог резонно ответить — а где шоу и деньги? Вот и завидуйте молча.

Вопрос Тутберидзе и Загитова-ведущая

Чего не хватало фигуристам, так это красивой упаковки для представления своего ремесла. Субботний вечер в театре «Ленинград-центр» показал, что ее можно делать — и делать очень круто. Не каждый раз вечер с фигуристами ведет автор «Вечернего Урганта» Константин Анисимов. Не каждый вечер лучшие фигуристы страны в красивых платьях и костюмах проводят жеребьевку прыжкового чемпионата России, раздают подарки болельщикам. И уж тем более не каждый вечер происходит чудо, и Этери Тутберидзе отвечает на вопрос зрительницы из зала, причем весьма интересный, про танцы в группе. И тренер призналась, что, как построят свой каток к 2024 году, можно и о танцевальной группе подумать, планы есть.

Но несмотря на образцовый вечер, соцсети активно обсуждают работу одной фигуристки на этом мероприятии, по совместительству ведущей — Алины Загитовой. Работа олимпийской чемпионки в кадре давно уже вызывает диаметрально противоположные эмоции — ничего нового по теме уже не скажешь. Но в этот раз на слове «жеребьевка» очень показательно рассмеялась и закрыла лицо рукой легендарная Елена Чайковская, а во время общей фотографии Алина не выдержала и сказала Даниилу Глейхенгаузу: «У меня спина отваливается», что благодаря отличному изобретению XIX века микрофону услышали все. Алина это поняла и смутилась.

Но были у Загитовой и отличные шутки. Когда фигуристы группы Алексея Мишина дарили зрителям хрестоматийную книгу о прыжках в фигурном катании, спортсменка под смех выпалила: «Давайте, может, лучше фигуристам эту книгу подарим?» Потроллила коллег.

Веселого общения было много. Дмитрий Козловский вернул долги Максиму Транькову, который хотел в шутку «заначить» подарок их с Александрой Бойковой пары: «Хотелось верить, что этот подарок получит человек, который относится к нам с симпатией». О Саше надо сказать отдельно — она потрясающе выбирает наряды на такие мероприятия и в темно-зеленом платье на каблуках была прекрасна. Здорово отыграл свой образ и Михаил Коляда, предложивший Транькову «пообщаться». Сколько слов в общении скажет Миша — он не уточнял.

Что касается Загитовой — сказать, что она провела церемонию из рук вон плохо, нельзя. Что она провела ее блистательно — тоже. Но в условиях, когда публика изголодалась по таким шоу, уже само его проведение — здорово.

Валиева подарила поход на каток, Алиев — чемокат

Гвоздем программы стали подарки фигуристов болельщикам, которые пришли в театр и участвовали в розыгрыше. Мы оставим здесь список, а вы сами решите, кто круче. Но Валиева с ее походом на ГУМ-каток и Алиев с чемоданом-самокатом определенно выделяются. Простите за капиталистический цинизм, но такой чемокат стоит 20 тысяч рублей минимум. Хотя выделились по-своему все. Тренировка с группой Светланы Соколовской от Самоделкиной тоже могла бы победить в этой номинации. Очень растрогал Александр Самарин с целым Кубком болельщику.

Итак:

Макар Игнатов — кофта с надписью, «которую сами посмотрите».

Софья Муравьева — заколка с первой программы, браслетики, «которые сама сплела».

Петр Гуменник — елочный шар с автографом: «максимум объема, минимум оболочки».

Вероника Жилина — термос, полотенце и шапка.

Никита Сарновский — «сумка».

Софья Титова — шапка и термос.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов — «Набор болельщика от Тамарочки Москвиной».

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — две футболки с артом от болельщицы и автографами.

Софья Самоделкина — фотография с автографами членов группы Соколовской и тренировка с группой на льду.

Глеб Лутфуллин — книга Алексея Мишина «Прыжки в фигурном катании».

Елизавета Туктамышева — то же самое, но «с важным отличием — здесь мой автограф».

Александр Самарин — Кубок болельщику с надписью о благодарности и выгравированными пожеланиями.

Евгений Семененко — книга «Прыжки в фигурном катании»: «Чтоб люди узнали еще больше о прыжках».

Михаил Коляда — книга «Прыжки в фигурном катании»: «Чтоб люди уж точно узнали о прыжках».

Евгений Тарасова/Владимир Морозов — ежедневник в сумке «Работаем дальше».

Софья Акатьева — хрустальное сердце.

Алиса Двоеглазова — талисманы, «сделанные своими руками».

Дмитрий Алиев — чемодан-самокат со стикерами чемпионата, «чтобы можно было успеть на прокаты любимого фигуриста»

Арсений Федотов — миниатюрный конек с автографом.

Андрей Мозалев — лисенок-талисман.

Камила Валиева — Бин-Дунь-Дунь, талисманы в честь салфетницы, картина и право покататься с ней на ГУМ-катке.

А теперь поднимаем обратно нижнюю челюсть.

Кто на кого попал?

На фоне всего этого пиршества померкли результаты самой жеребьевки. А в личном турнире будет немало очень крутых пар, да и составы команд Плющенко, Мишина и Тутберидзе интересные. Хотя, по нашей информации, они были, по крайней мере, частично известны заранее, но найти по ходу трансляции нагретые шары или какие-то иллюзионистские трюки не удалось — а значит, все прошло идеально.

У женщин выпали следующие пары:

1/8 финала:

Алина Горбачева (1) vs Любовь Рубцова (2)

Анастасия Зинина (3) vs Мария Гордеева (4)

1/4 финала:

Софья Муравьева (5) vs Горбачева/Рубцова

Алиса Двоеглазова (6) vs Зинина/Гордеева

Софья Титова (7) vs Камила Валиева (8)

Софья Акатьева (9) vs Вероника Жилина (10)

У мужчин — такие:

1/4 финала

Евгений Семененко — Арсений Федотов

Глеб Лутфуллин — Андрей Мозалев

Александр Самарин — Владислав Дикиджи

Андрей Анисимов — Григорий Федоров

Петр Гуменник — Макар Игнатов

Дмитрий Алиев — Никита Сарновский

Причем в финале встретятся три фигуриста — вряд ли это планировалось.

Что касается составов команд, то они выглядят так:

Команда Евгения Плющенко (белые): Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Команда Алексея Мишина (синие): Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Команда Этери Тутберидзе (красные): Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Старт — в воскресенье в 14.00 мск.