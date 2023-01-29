Мишина и Галлямов показали, кто настоящий чемпион Европы. Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга

Олимпийские чемпионы продемонстрировали безупречные прокаты на турнире, который проходил параллельно первенству континента.

Буквально за день до старта соревнования, которые обещали быть одними из самых интригующих в начале года, лишились сразу троих топовых фигуристов — снялись Евгений Семененко, Михаил Коляда и Петр Гуменник. В первый день турнира из списков участников пропало имя еще и Елизаветы Туктамышевой.

Конечно, отсутствие таких звезд снизило градус интереса к турниру. Но фигуристы развлекали публику как могли — кто-то своими прокатами, другие веселились в микст-зоне.

Глеб Лутфуллин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мужчины держат марку и устраивают шоу

Даже несмотря на снятие звезд, турнир получился сильным. А в первый соревновательный день в тройку ворвался Матвей Ветлугин, который не считает себя топовым фигуристом. Тем не менее спортсмен набрал за 100 баллов. Свое достижение он прокомментировал достаточно сдержанно, но с юмором.

«Хотелось сегодня порадовать зрителей, показать, что мы, фигуристы второго эшелона, тоже можем их обрадовать сегодня. По баллам так не скажешь? Вы знаете, что я употребляю (смеется)», — сказал Ветлугин после проката.

Матвея из микст-зоны увел Алексей Мишин с фразой «Рано пташка запела». Фигурист иронично прокомментировал этот момент на следующий день: «Он не любит такие долгие разговоры с вами, с журналюгами, после короткой программы. Поэтому так выдернул. Люблю ли я? Не скажу, что меня это как-то сбивает, нейтрально отношусь».

Ветлугин остановился в шаге от пьедестала — тройку замкнул Дмитрий Алиев. Не все получилось у фигуриста в произвольной программе — он как будто поссорился с тройным акселем. Но чемпион Европы обещал разобраться с этой проблемой. И выразил надежду, что россиянам удастся вернуться на зарубежные старты.

«Новости, что нас потихоньку начнут возвращать на международные турниры, конечно, я читал, смотрел и видел. Это тяжело не заметить. Конечно, это очень хорошие новости, но стараюсь жить, грубо говоря, сегодняшним днем. Вы сами знаете, какой сейчас контраст может происходить. Хотелось бы, чтобы мы уже там были», — сказал Алиев.

Макар Игнатов после короткой программы лидировал с солиднейшими 105,08 балла. Но в произвольной ему не удался четверной риттбергер. Усложнило ситуацию и то, что перед прокатом фигуриста слишком долго выставляли оценки его сопернику Ветлугину. И Макару пришлось долго кататься по арене в ожидании разрешения на начало проката.

«Хотелось уже откатать. Так тоже вроде не начнешь тренироваться, потому что непонятно, когда выходишь. А так тихим сапом... полминутки, полминутки. Думаешь, ну сейчас пойду», — прокомментировал инцидент Игнатов после выступления.

А победу одержал Глеб Лутфуллин, который в этом сезоне мощно ворвался в топ мужского одиночного катания. И его не смутило, что с предыдущего выступления прошла всего неделя: «Вы знаете, в принципе я спортсмен, это по факту работа. Бывают разные варианты событий. Два проката меньше чем за неделю. Как в футболе. Там вообще по три раза в неделю играют, так что можно на это не жаловаться, просто идти и делать».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пары показали уровень

В парном катании турнир удался — лидеры не снялись, а с превеликим удовольствием выступили и показали высочайший уровень. И даже несмотря на то, что Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому не удалось откатать чисто, фигуристы смотрелись солидно. Особенно по сравнению с победителями недавно завершившегося чемпионата Европы.

Сами фигуристы признались — парное катание в Финляндии практически не смотрели. И со словами Козловского об уровне чемпионата Европы трудно не согласиться: «Вы поймите, я не видел картинку, но последние Европы мы выигрывали с баллами за 230, наши коллеги выиграли вообще под 240, а сейчас набирают около 200».

Еще одна пара Тамары Москвиной, выступавшая на Кубке Первого канала, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов смогли показать себя только в короткой программе. И то не в полной мере: фигуристы допустили ряд нетипичных ошибок — парнерша упала после подкрутки, были проблемы с тодесом. С произвольной ребята снялись — виной температура у Валерия.

А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали себя во всей красе — два безупречных и совершенно безошибочных проката, да еще и с усложнением! В короткой программе фигуристы исполнили параллельный тройной лутц. Они уже прыгали его в своей карьере ранее — но это было уже достаточно давно.

И это не единственное усложнение. Пока Бойкова и Козловский прыгают секвенцию из сальхова и двух двойных акселей, Мишина и Галлямов думают и работают дальше. Но вдаваться в подробности ребята не стали. Они считают, что внедрять новые элементы в программы нужно постепенно.

«Пока что наше первое дополнение — тройной лутц. Не все сразу. Пока по одному элементу. Мы хотим вкатывать, не хотим, чтобы программа развалилась полностью. По мере того как мы будем справляться с новым сложным контентом, будем добавлять что-то новое», — рассказала Мишина.

«Если вы заметили, пришлось перекроить первую часть короткой программы. Тяжело было что-то почти кардинально поменять. Довольны этими двумя днями. У нас только радость после этих соревнований», — добавил Галлямов.

В оба соревновательных дня после прокатов Анастасии и Александра зрители кричали: «Настоящие чемпионы Европы!» И после баллов пары на этом турнире — а победили они с космическими 249,93 — с этим невозможно не согласиться. Впереди у лидеров нашего фигурного катания — финал «Гран-при», который пройдет также в Санкт-Петербурге. Но готовиться к мартовскому турниру они начали уже сейчас.