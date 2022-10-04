Фигурное катание теперь будет скучным? Для наших спортсменов написали этический кодекс

Документ не решит проблем, но убивает медийность.

Невероятная популярность фигурного катания в России всегда была связана не только с выдающимися результатами, но и с публичными скандалами, которые выходили за рамки обсуждения технических особенностей прокатов. Теперь все это в прошлом. Национальная федерация официально запрещает любые споры на глазах у СМИ. Да и в целом любое общение в медиа без ведома федерации — под запретом. Наказания — от предупреждения и штрафа до аннулирования результатов и дисквалификации. Выглядит все это очень странно.

Цитата из Конституции страны

На днях снова стал мейнстримным конфликт Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Возможно, только ветераны в будущем и будут публично спорить между собой, поскольку действующие спортсмены на громкие заявления не решатся. Да и Плющенко под риском, он ведь активно участвует в тренерской работе и развивает собственную академию «Ангелы Плющенко». Речь про Кодекс этики от Федерации фигурного катания России, который сегодня опубликовали в интернете.

Согласно этому документу, фигуристам строго-настрого запрещаются: любого вида высказывания и действия дискриминационного характера; пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение. Спортсмены, а также судьи и тренеры обязаны способствовать установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с коллегами и представителями общественности.

В кодексе не забыли даже вспомнить о Конституции России! Точнее о ее второй главе. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени», — цитирует ФФККР главный закон страны. С одной стороны здорово, что федерация наконец обратила внимание на большую проблему склок в виде спорта. Фигурное катание в последние годы было избыточно токсичным. Другое дело, что функционеры федерации выбрали самый простой из возможных путей — запрет любых высказываний в принципе. Главный посыл кодекса — необходимость «воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР».

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Любые интервью с нелояльными СМИ теперь под строгим запретом

По сути, об интервью можете теперь забыть. По крайней мере об интересных интервью. Договариваться со спортсменами и ранее было сложно — нужно было получить согласие от тренера, родителей, руководства клуба. И если со всеми тремя ступенями еще можно было найти общий язык, то вот мандат на беседу от федерации выглядел как нереальная задача. До того как фигурное катание стало эксклюзивом Первого канала, отдельные счастливчики еще успевали договориться с пресс-атташе федерации. После того как вид стал медийным активом Первого, эти варианты исчезли. Прямых договоренностей с журналистами фигуристы ранее побаивались, но иногда все же соглашались на общение. Теперь, наверное, будут отказываться, и их можно понять. Кто знает, на какие решения пойдет федерация, если спортсмен на эмоциях скажет журналисту то, что не понравится функционерам?

Чтобы соответствовать всем пунктам нового кодекса, лучшая тактика — это молчать. Поскольку любые хоть сколько-нибудь интересные вопросы и ответы — под запретом. Нельзя отвечать на гипотетические вопросы, нельзя обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии обсуждения, нельзя говорить о своих конкурентах. Что же тогда можно? Видимо, обсудить цвет платья и особенности хореографической дорожки в произвольной. В реальности даже в микст-зоне большинство комментариев теперь будут по типу: «Прокатом доволен, но работаем дальше». И не надо говорить, что фигуристам лучше сконцентрироваться на работе и что публике якобы нравятся интервью без каверзных вопросов и громких заголовков. Статистика говорит, что это не так — читают обычно те интервью, где спортсмен за словом в карман не лезет. И это логично, зачем тратить время на текст, в котором нет новой интересной информации?

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Непрозрачность только усугубит проблемы

Фигурное катание и так начало терять прежний блеск медийного пика — по крайней мере в начале этого сезона интерес зрителей и читателей резко пошел на спад. Хотя фигурное катание — редкая дисциплина, которая в России вполне может существовать автономно, и по крайней мере санкции оправданием падению рейтингов быть не могут. Зачем же поддерживать негативную тенденцию радикальными запретами? К тому же в реальности они не решат ни одну из существующих проблем. Просто мы меньше будем о них знать. Давайте вспомним, как федерация отреагировала на претензии Нугумановой к своему бывшему тренеру? Примерно никак. Вернее, постаралась всех примирить и замолчать проблему. Елизавете нашли нового специалиста, для видимости местная федерация изучила работу Евгения Рукавицына.

Никаких этических нарушений в важнейшей для города школе не нашли. А вообще искали? Идеальный сценарий для ФФККР, когда все эти конфликты остаются внутри катка и общественность о них не знает. Иногда складывается ощущение, что функционеры просто хотят вернуться в ламповый 2011 год. Когда о чемпионатах России вспоминали единицы энтузиастов во время поиска текстовой трансляции в интернете. Сейчас даже прокат 12-летних детей имеет резонанс у публики, и, видимо, это стрессовая история для руководства федерации. И в такой ситуации проще накрыть фигурное катание колпаком. Запрет судьям работать в случае конфликта интересов, запрет тренерам переманивать фигуристов из другой школы — все это здорово звучит на бумаге, но только исполнять такие нормы не будет никто. Особенно в ситуации полнейшей непрозрачности, когда любой контакт со СМИ вне закона.