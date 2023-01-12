«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?

Олимпийский чемпион, госпитализированный с пневмонией, остается в тяжелом состоянии.

После праздников олимпийский чемпион Роман Костомаров напугал общественность — 10 января он попал в реанимацию с воспалением легких. Его перевели в клинический центр в Коммунарке, который в свое время специализировался на больных коронавирусом. По информации «РИА Новости спорт», его состояние остается стабильно тяжелым.

Госпитализация

По информации «СЭ», состояние Костомарова не связано с коронавирусом. Как сообщает matchtv, у 45-летнего фигуриста развилась дыхательная недостаточность и поэтому возникла необходимость в госпитализации. Романа поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Он находится под медикаментозной седацией, у него диагностирована левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Спустя сутки после госпитализации врачи не давали никаких прогнозов по дальнейшему состоянию Костомарова: «Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки», — приводит ТАСС слова источника.

По состоянию на день 12 января, состояние Костомарова, по данным «РИА Новости Спорт», остается стабильно тяжелым. Роману сделали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО — этот метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

По информации российского общества специалистов ЭКМО, такую процедуру проводят, когда собственные органы человека слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. Для возвращения к повседневной жизни пациенту могут понадобиться несколько дней или недель.

Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Прорубь

Накануне госпитализации Роман вел активную жизнь фигуриста на пенсии — участвовал в новогодних шоу, был хедлайнером «Волшебника из Страны Оз» в роли злой Брунгильды. А 8 января Костомаров выступил в трех представлениях на открытом воздухе в подмосковных Коломне, Зарайске и Кашире, когда температура воздуха была в районе 20-25 градусов ниже нуля.

Состояние фигуриста ухудшилось не одномоментно — как сообщает Telegram-канал Mash, до госпитализации Роман болел в течение недели. Однако вместо медикаментов он якобы «лечился прорубью» и при собственной температуре 38,4 градуса не пропускал выступления.

Впрочем, заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала бредом информацию о подледном купании Романа. Как и то, что фигурист выступал в шоу с высокой температурой.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — сказала Тарасова «РИА Новости спорт».

Роман Костомаров и Регина Тодоренко во время выступления на шоу. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пневмония

Казалось, что пандемия коронавируса уже отступила. Но 12 января на территории РФ был диагностирован первый случай заражения вирусом субварианта омикрона «Кракен». При этом распространены заболевания и обычной пневмонией — без COVID-19.

И она не обошла и известных людей — заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что врачи выявили у него подозрение на воспаление легких. И сделал это с юмором — в свойственной ему манере.

«Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», — цитирует Мишина РИА Новости.

Позднее Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состояние здоровья своего мужа Алексея Мишина. Она уточнила, что ее супруг заболел после чемпионата России.

«Никакого подозрения на пневмонию нет. Он просто приболел. Кашель, бронхит, но температуры нет. Эти дни он немного подлечивается. Спрашивали, в больнице он или нет. Дома лечится. Ничего страшного нет, но надо до конца долечиться, чтобы все нормально было. Тяжелого состояния нет. Какой диагноз? Просто бронхит. После Красноярска все подхватили, много было заболевавших», — сказала Мишина «СЭ».

Впрочем, как уточнил сам Алексей Николаевич, в настоящее время его состояние улучшилось, и он может успеть восстановиться к Кубку Первого канала: «Спасибо за беспокойство. Я выздоравливаю», — сказал Мишин ТАСС.