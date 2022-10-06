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Фигурное катание

Сегодня, 22:30

Почему Татьяна Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода»? Что у нее со здоровьем?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото «СЭ»
Татьяна Тарасова.
Фото «СЭ»
Татьяна Тарасова и Алексей Мишин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный тренер была госпитализирована, но сейчас вернулась домой.

Заслуженный тренер СССР вновь не смогла присутствовать на съемках «Ледникового периода». Татьяна Тарасова в сентябре комментировала на телевидении контрольные прокаты сборной России, но в новом сезоне популярного проекта пока не появится. Всему виной — состояние здоровья тренера.

Госпитализация

Об отсутствии Татьяны Тарасовой рассказали организаторы проекта. Тарасова уехала в больницу в среду, 5 октября, из-за чего и пропустила съемки. Вместо нее в жюри в первом выпуске будет тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Подробнее о ситуации со здоровьем легендарного тренера рассказал продюсер проекта Илья Авербух.

Татьяна Тарасова. Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована

«Мы переживаем. Татьяна Анатольевна собиралась приехать на съемку, но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно, — сказал продюсер. — Утром она подтвердила, что на съемку не приедет. На данный момент тяжелых диагнозов не ставят. У нее поднялось давление и болит голова. Ждем Татьяну Анатольевну, все время с ней на связи. Может быть, это событие связано с тем, что она сильно ждала новый сезон. Для нее это была мотивация, она звонила и спрашивала, когда все будет. Может быть, перенервничала. Татьяна Анатольевна недавно комментировала фигурное катание, она в строю. Надеюсь, что это не что-то серьезное. Сначала была в клинике, а сейчас дома».

Тарасова не первый раз за последнее время проходит лечение в стационере. В декабре минувшего года тренер также провела некоторое время в клинике, а многочисленные представители из мира российского фигурного катания публично желали ей здоровья. А некоторые даже молились о ее выздоровлении.

Татьяна Тарасова. Фото "СЭ"
Татьяна Тарасова.
Фото «СЭ»

Реакция

В настоящее время, как сообщил Авербух, Татьяна Анатольевна уже дома. Но коллеги по профессии и не только вновь шлют слова поддержки в адрес тренера. «Дорогая Таня, я знаю двух железных леди. Маргарет Тэтчер и Татьяну Тарасову. Крепись, дорогая коллега!» — сказал Алексей Мишин.

Елизавета Туктамышева сразу после проката короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина, по понятным причинам, не была в курсе новости о госпитализации Тарасовой. Но тоже сказала пару добрых слов ее адрес: «Желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов отметил, что на проекте не хватает мнения Татьяны Тарасовой.

«Очень не хватает Татьяны Анатольевны. Не хватает ее мнения. Как дебютант, я бы хотел, чтобы она увидела все своими глазами. Желаю ей огромного здоровья! Миллионы людей за нее переживают. Мы вместе с ней!» — сказал Кацалапов «СЭ».

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что переживал, узнав новости о здоровье Тарасовой.

«Мы с Татьяной Анатольевной дружим давно. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Переживал, когда узнал эту новость. Надеюсь, она вернется к активной творческой жизни совсем скоро. Очень ее люблю. Надеюсь, что она поправится в самое ближайшее время», — сказал Губерниев «СЭ».

Татьяна Тарасова и Алексей Мишин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Тарасова и Алексей Мишин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Диагноз

Причиной госпитализации тренера, по информации Mash, стало вертебро-базилярная недостаточность. Этот диагноз является одним из наиболее распространенных в медицинской практике. Он представляет собой обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями. По этой причине Тарасовой еще в среду вызвали «Скорую». Теперь Татьяне Анатольевне предстоит лечение, которое она будет проходить амбулаторно — то есть не в клинике, а дома. От дальнейшего пребывания в больнице тренер отказалась.

Татьяна Тарасова. Зачем Татьяна Тарасова уехала в Америку и когда легенда фигурного катания вернется в нашу страну

К сожалению, Тарасова не один год страдает от болезни и уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. В 2013 году тренер перенесла сложную операцию на позвоночнике, проблемы с которым у нее начались еще в совсем юные годы. Из-за травмы она была вынуждена завершить карьеру в 19 лет!

Остается лишь надеяться, что лечение поможет и Татьяне Анатольевне скоро станет лучше. «СЭ» желает легендарному тренеру скорейшего выздоровления!

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Татьяна Тарасова
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