Почему Татьяна Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода»? Что у нее со здоровьем?

Легендарный тренер была госпитализирована, но сейчас вернулась домой.

Заслуженный тренер СССР вновь не смогла присутствовать на съемках «Ледникового периода». Татьяна Тарасова в сентябре комментировала на телевидении контрольные прокаты сборной России, но в новом сезоне популярного проекта пока не появится. Всему виной — состояние здоровья тренера.

Госпитализация

Об отсутствии Татьяны Тарасовой рассказали организаторы проекта. Тарасова уехала в больницу в среду, 5 октября, из-за чего и пропустила съемки. Вместо нее в жюри в первом выпуске будет тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Подробнее о ситуации со здоровьем легендарного тренера рассказал продюсер проекта Илья Авербух.

«Мы переживаем. Татьяна Анатольевна собиралась приехать на съемку, но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно, — сказал продюсер. — Утром она подтвердила, что на съемку не приедет. На данный момент тяжелых диагнозов не ставят. У нее поднялось давление и болит голова. Ждем Татьяну Анатольевну, все время с ней на связи. Может быть, это событие связано с тем, что она сильно ждала новый сезон. Для нее это была мотивация, она звонила и спрашивала, когда все будет. Может быть, перенервничала. Татьяна Анатольевна недавно комментировала фигурное катание, она в строю. Надеюсь, что это не что-то серьезное. Сначала была в клинике, а сейчас дома».

Тарасова не первый раз за последнее время проходит лечение в стационере. В декабре минувшего года тренер также провела некоторое время в клинике, а многочисленные представители из мира российского фигурного катания публично желали ей здоровья. А некоторые даже молились о ее выздоровлении.

Татьяна Тарасова. Фото «СЭ»

Реакция

В настоящее время, как сообщил Авербух, Татьяна Анатольевна уже дома. Но коллеги по профессии и не только вновь шлют слова поддержки в адрес тренера. «Дорогая Таня, я знаю двух железных леди. Маргарет Тэтчер и Татьяну Тарасову. Крепись, дорогая коллега!» — сказал Алексей Мишин.

Елизавета Туктамышева сразу после проката короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина, по понятным причинам, не была в курсе новости о госпитализации Тарасовой. Но тоже сказала пару добрых слов ее адрес: «Желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов отметил, что на проекте не хватает мнения Татьяны Тарасовой.

«Очень не хватает Татьяны Анатольевны. Не хватает ее мнения. Как дебютант, я бы хотел, чтобы она увидела все своими глазами. Желаю ей огромного здоровья! Миллионы людей за нее переживают. Мы вместе с ней!» — сказал Кацалапов «СЭ».

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что переживал, узнав новости о здоровье Тарасовой.

«Мы с Татьяной Анатольевной дружим давно. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Переживал, когда узнал эту новость. Надеюсь, она вернется к активной творческой жизни совсем скоро. Очень ее люблю. Надеюсь, что она поправится в самое ближайшее время», — сказал Губерниев «СЭ».

Татьяна Тарасова и Алексей Мишин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Диагноз

Причиной госпитализации тренера, по информации Mash, стало вертебро-базилярная недостаточность. Этот диагноз является одним из наиболее распространенных в медицинской практике. Он представляет собой обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями. По этой причине Тарасовой еще в среду вызвали «Скорую». Теперь Татьяне Анатольевне предстоит лечение, которое она будет проходить амбулаторно — то есть не в клинике, а дома. От дальнейшего пребывания в больнице тренер отказалась.

К сожалению, Тарасова не один год страдает от болезни и уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. В 2013 году тренер перенесла сложную операцию на позвоночнике, проблемы с которым у нее начались еще в совсем юные годы. Из-за травмы она была вынуждена завершить карьеру в 19 лет!

Остается лишь надеяться, что лечение поможет и Татьяне Анатольевне скоро станет лучше. «СЭ» желает легендарному тренеру скорейшего выздоровления!