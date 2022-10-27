Президент МОК не думает о чувствах Валиевой и требует публичности. Ранее он обвинял тренера Камилы в «холодности»

Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела.

Президент Международного олимпийского комитета не остался в стороне от новостей о завершении расследования дела россиянки Камилы Валиевой. Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать вердикт по данному инциденту. Но Томас Бах требует публичности — чтобы у всех было больше доверия к этому процессу.

«Уже в Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь разбирательство ведется в соответствии с правилами конфиденциальности ВАДА.

Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать решение. Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», — сказал Бах.

В этом заявлении глава МОК ни разу не говорит ни о самой фигуристке, ни о ее чувствах по отношению ко всему происходящему. И это очень странно, потому что именно Бах обвинял тренера спортсменки Этери Тутберидзе в холодном отношении к своей ученице. Но теперь сам ни на секунду не задумывается о душевном состоянии несовершеннолетней девушки.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Она находится под психологическим давлением

После выступления Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде Бах раскритиковал окружение фигуристки и ее тренерский штаб за холодное отношение к спортсменке. Тутберидзе обратилась к Камиле с фразой: «Что же ты перестала бороться?» Глава МОК был под впечатлением от происходящего и выдал мощный монолог на эту тему.

«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли, мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась. Должен сказать, я был очень встревожен, когда смотрел соревнования по телевизору, мы видели, как она борется, пытаясь собраться с духом, было видно, какое огромное психическое давление она испытывает, возможно, она предпочла бы оставить эту историю позади.

У меня нет уверенности в том, что ближайшее окружение Камилы действительно заслуживает доверия: ни в отношении того, что происходило в прошлом, ни в том, что касается будущего. Каким образом мы можем решать такие вопросы, как относиться к несовершеннолетней спортсменке, когда она находится под таким огромным психологическим давлением? Я могу только пожелать Камиле, чтобы ее семья, ее друзья поддержали ее по-настоящему», — заявил Бах после неудачи Валиевой в произвольной программе.

Глава МОК говорил о колоссальном давлении, которое свалилось на совсем еще юную спортсменку, которая находилась в чужой стране, вдали от близких. Опытный функционер и сам все прекрасно понимал и делал акцент на «гуманитарном аспекте». И теперь, спустя несколько месяцев, это забыто? И сейчас Бах выступает за публичность по данному вопросу, дабы создать еще большее напряжение вокруг Камилы?

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Требование можно не соблюдать

Если оставить в стороне эмоции, то, согласно кодексу ВАДА, призыв президента МОК и вовсе выглядит необоснованным. Регламент гласит, что информацию о наказании (с указанием имени, вида спорта и характера нарушения) необходимо публиковать в течение 20 дней после принятия окончательного решения. Но в деле Валиевой есть важная составляющая — ее возраст.

Данное требование можно не соблюдать, если спортсмен, который фигурирует в деле, является несовершеннолетним, «защищенным лицом» или любителем, а «все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, являются конфиденциальными». Это следует из пункта 4.1 Международного стандарта.

Соответственно, единственный вариант появления подробностей в публичном пространстве — если сам спортсмен или законные представители «защищенного лица» этого захотят. Тогда какие вопросы у Баха к РУСАДА вообще могут быть?

Все положения четко регламентированы — обнародовать информацию может сама Камила или ее окружение. Почему же тогда глава МОК не обращается к ней самой? Или к ее окружению, тренерскому штабу? Вопрос без ответа.

Тем не менее о результатах расследования в любом случае узнают и в МОК, и все остальные заинтересованные стороны. Среди самых недовольных сейчас — сборная США. Фигуристы американской команды, которые выступали на турнире в Пекине, время от времени заявляют в прессу о своем раздражении из-за до сих пор не полученных медалей. Главные детали дела будут известны и без всяких официальных заявлений, которые, безусловно, окажут влияние на совсем еще юную фигуристку в случае обнародования. Так зачем ломать Валиеву еще сильнее?

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ВАДА угрожает РУСАДА обращением в CAS

Тем не менее представители международных организаций не сдаются. Вслед за главой МОК высказался и президент ВАДА Витольд Банька. Он пригрозил РУСАДА обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS), если вердикт по делу Камилы Валиевой не будет обнародован в ближайшее время.

«ВАДА обеспокоено задержкой в рассмотрении дела Валиевой и официально уведомило РУСАДА, что агентство обратится в CAS, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки», — написал Банька в социальной сети.

Но стоит ли воспринимать его угрозы всерьез? Ведь ВАДА и МОК в любом случае подадут апелляцию, если срок дисквалификации Камилы (в случае его назначения) будет небольшим и если Россию не лишат олимпийского золота в командном турнире.