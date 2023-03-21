«Надежда еще есть». Туктамышева — об олимпийской медали, любви к себе и отношениях с едой

Чемпионка мира — о том, как жить в гармонии с самим собой.

Елизавета Туктамышева не просто так остается примером для многих российских и зарубежных фигуристок. Дело не столько в медалях и титулах, сколько в отношении к жизни. Фигуристка сама открыто говорит, что ей интересно не только фигурное катание, что ей недостает образованности и она хотела бы восполнить этот пробел. В то же время Лиза умеет мыслить, анализировать свою жизнь и делать верные выводы.

В подкасте «Невидимая сторона» журналистки Марии Командной Туктамышева рассказала о принятии себя, сравнении с другими людьми, отношениях с едой и надежде на олимпийскую медаль. Мысли банальные, как признается сама фигуристка, но осознать все это гораздо сложнее. Ниже — прямая речь Елизаветы, которую можно перечитывать всем, кто сомневается в себе.

Советы себе 10 лет назад

Не переоценивать соревнования, потому что не решается вся твоя жизнь. Нужно подходить к ним спокойнее. Быть уверенней в себе, говорить: «Не сомневайся в себе!» У меня часто были сомнения перед стартом, нервозность, постоянно присутствовала, пока я это не переросла. Думала, что никакой уверенности, никакого таланта у меня нет. Я себя принижала. Если давать совет, то это был бы такой: «Знай, что ты крутая, и не сомневайся в себе».

У меня были кризисные моменты в спорте, когда я ломала ногу и на полгода была без соревнований, я долго восстанавливалась. Поняла, что плохие старты — это не то, из-за чего ты будешь долго переживать. Все можно пережить, надо более спокойно к этому относиться. С возрастом ты начинаешь проживать эти слова, чувствовать их, начинаешь больше верить в себя. Когда у тебя плохое состояние и ты почти не готова к старту, например, из-за болезни, такие выступления, когда ты смогла, помогают.

Критических моментов не было. Были моменты отчаяния, но они проходили быстро, потому что любовь к фигурному катанию была рядом, она никуда не уходила. Я всегда думала, что во мне что-то еще есть, что-то я еще могу доказать. У меня была фраза, что я себе точно не прощу. Я представляла себя через несколько лет с окончанием фигурного катания в критичный момент. Я говорила себе: «Ты будешь жалеть об этом». Знала наперед, что это должно произойти не сейчас.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как не сравнивать себя с другими

У меня были моменты, когда я замечала, что, на мой взгляд, кто-то лучше меня. Один мой друг говорил: «Как ты можешь сравнивать себя с другими? Ты такая одна». Банальные фразы, но с возрастом до меня дошли — я много читала, сейчас много об этом говорится, что все индивидуальны, не нужно сравнивать себя ни с кем, у всех есть плюсы и минусы. И вот эти банальные фразы привели меня к тому, что я перестала себя сравнивать с какими-либо фигуристками. Поняла, что единственное, что для меня важно, — это то, чтобы, когда я смотрю свои видео, мне это нравилось. Сравниваю себя с собой три месяца назад, или в начале сезона, или в 2015 году.

Все идет от любви к себе. Тебе жить всю жизнь с собой. Намного приятнее делать это с человеком, которого ты любишь, а не с тем, в ком ты все время видишь недостатки. Это трудно, а я не люблю трудности (смеется). Проще полюбить себя и кайфовать. Полюбить себя можно с малого. Сначала мне в себе не все нравилось. Я хотела другие губы, рост повыше. У меня был комплекс из-за маленького роста. Я 155 сантиметров. Думала, что всю жизнь буду носить каблуки и переживать, что меня никто не замечает. Но сейчас я думаю, что это прекрасно, что я маленькая, выгляжу моложе, говорят, что маленькие люди живут дольше. Я начала искать какие-то плюсы в своих минусах. Тебе так жить всю жизнь — либо ты принимаешь себя, либо нет. Либо каждый день выбираешь путь страдания, что тебе не нравится твое тело, либо ты выбираешь путь принятия себя. Бывает, что не очень хорошо получаешься на фотографиях. Но в целом не такая уж и плохая дама.

Конечно, мне помог мой молодой человек, который у меня раньше был. Он в течение долгого времени любил меня просто так, ни за что. Неважно, в каком я состоянии, человек меня принимал, ему во мне нравилось все. Эти комплименты мне тоже помогли. Человек говорил, что я в любом состоянии прекрасна. Это банально, но комплименты приподнимают настроение.

Об отношениях с едой

Здоровое потребление пищи — это очень важно не только в фигурном катании, но и в обычной жизни. Когда у меня начался пубертат в 16-17 лет, были дикие проблемы с весом. Я пыталась найти подход, но все заканчивалось тем, что я то переедала, то голодала. Очень долго думала, что предрасположена к полноте, что мне никогда не жить спокойно и всегда придется считать калории. Я жила в перманентном стрессе. Были жесткие диеты, которые не помогали. Мне не тренеры говорили, что надо схуднуть, а я сама не принимала себя. Начала думать, что не очень хорошо выгляжу. Непонятно, как с этим жить — чуть-чуть начинаешь есть и набираешь вес. Очень много моральных сил на это отдаешь, на тренировки не остается.

Когда я подумала, что мне никто не может запретить есть, мне достаточно годиков, чтобы я сама решала, как я хочу жить, что хочу есть. Я перестала акцентировать внимание на том, что мне говорят, как мне надо выглядеть, питаться, что делать. Начала питаться интуитивно. Хороший совет менять всю жидкость на воду. Я на своем опыте поняла, что соки и газировки можно пить, я пью, но не так много. Когда пьешь только воду, обмен веществ лучше. Когда я своей маленькой Лизе, которая сидит внутри меня, сказала: «Деточка, ты можешь есть все, что хочешь, не переживай, это твоя жизнь», я разрешила себе жить спокойно, не взвешиваться какое-то время. У меня нормализовалось питание, у меня получился правильный подход к пище. Я ем чуть-чуть, когда мне хочется, до момента, пока я не наемся. Я перестала переедать, наладился обмен веществ, я вошла в стабильный вес.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О гипотетической поездке на чемпионат мира

Конечно, присутствует некая грусть по этому поводу — что если бы русские девушки поехали, то можно было бы рассчитывать на самые высокие места. Но, опять же, возвращаясь к диалогу о выборе. Конечно, сейчас будет чемпионат мира, и я могла бы постоянно думать о том, что «блин, как так, я могла бы быть сейчас там», и выбирать жить вот в этом негодовании и какой-то обиде на то, что я не могу там быть.

Но в целом, я давно приняла то, что происходит, я приняла ситуацию. Я катаюсь по российским стартам — дай бог у нас там их очень много — и буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом, болеть за своих иностранных подруг, чтобы у всех все получилось.

То есть выбираю путь, который будет для меня менее стрессовым. Я такой человек, который будет выбирать меньшее из зол и находить оптимистичный для себя вариант в любой ситуации.

О надежде на поездку на Олимпийские игры

Как уже много раз говорила, я уже пропустила три Олимпиады и, в принципе, все спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И конечно, у меня есть множество других заслуг.

Я к этому отношусь более-менее спокойно, что я уже никогда, может быть, не завоюю олимпийскую медаль. Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алена Савченко в зрелом возрасте — 30 или за 30 ей было — выиграла свое олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда еще есть.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но если этого не случится, я найду себе отдушину в чем-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и все.