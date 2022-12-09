Каталась в 1990-е и уходила из спорта на 16 лет! А теперь сменила страну и идет к медали финала «Гран-при»

Открытие сезона — 39-летняя Деанна Стеллато-Дудек.

Финал «Гран-при» по фигурному катанию. Турин

Пары. Короткая программа

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 78,08

2. Алекса Книрим — Брендон Фрейзер (США) — 77,65

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 69,34

В этом сезона дорога к большим медалям открылась в фигурном катании для тех, кто раньше об этом мог только мечтать. Особенно пострадало парное катание, которое в последние годы практически и держалось на этих двух странах. Но даже с учетом специфики текущего сезона попадание в финал «Гран-при» Деанны Стеллато-Дудек — настоящее чудо. Ей 39 лет, и она на 16 лет уходила из спорта. Чтобы вернуться в новом амплуа и с новым паспортом. А теперь она в шаге от медали сильнейшего турнира.

Была звездой в 1990-х и каталась со Слуцкой и Коэн

Американка Эмили Чан, которая так же, как и выступающая за Канаду Деанна Стеллато-Дудек, попала в финал серии «Гран-при» в парном катании, родилась в 1997 году. И это вполне еще солидный возраст, в элите парного катания (особенно в России) много тех, кому еще нет 18, либо тех, кто совсем недавно перешагнул через этот символический рубеж. А теперь смотрим на карьеру Дианы. В 1997 году она уже вовсю каталась и готовилась к дебюту в юниорской сборной страны. В те уже далекие по меркам фигурного катания годы она была одиночницей, и даже весьма перспективной. В частности, Стеллато-Дудек выиграла национальный чемпионат, становилась первой в финале юниорского «Гран-при» и второй на юниорском чемпионате мира. Золотой юниорский сезон предвещал переход во взрослые, где среди соперниц были Ирина Слуцкая, Саша Коэн и другие звезды 1990-х и нулевых.

Сейчас все они давно уже закончили и появляются на соревнованиях разве что в качестве почетных гостей. А Стеллато-Дудек накануне стала третьей по итогам короткой программы в финале «Гран-при» этого сезона. То есть третьей фигуристкой мира в парах! У ISU все не очень здорово со статистикой, поэтому трудно сказать, пойдет Деанна на рекорд или нет. Но, вероятно, это будет близко — по памяти вспомнить даже мужчин, которые попадали бы в призы на турнирах такого уровня в 39 лет, непросто. Да хотя бы участвовали, ведь сам факт попадания в финал — это уже невероятное достижение, ведь квалифицируются всего шесть пар в мире. И даже отсутствие Китая и России в этом случае успехи Стеллато-Дудек и ее партнера Максима Дешама никак не обнуляет. Ведь самое удивительное в карьере Деанны — это перерыв в карьере на 15 лет.

Деанна Стеллато-Дудек. Фото Global Look Press

После завершения карьеры работала косметологом

Бывало, что фигуристы возвращаются в спорт спустя год-полтора. Перерыв на беременность, желание отдохнуть и заработать в ледовых шоу после Олимпиады или трудного сезона — все это понятно. Но стоит отойти от соревновательного ритма уже на два или тем более три года, как скептиков возвращения на турниры становится все больше. Есть, к примеру, люди, которые искренне верят в возвращение в спорт Алины Загитовой. А ведь она была еще три года назад в финале «Гран-при» в Турине. Единичные случаи подобных возвращений при большом желании вспомнить можно. К примеру, долгие перерывы были у Евгения Плющенко, после которых он с легкостью возвращался в мировой топ. И даже сейчас грозит вернуться! Но и история Плющенко не впечатляет на фоне Стеллато-Дудек, которая решила, видимо, обмануть время.

В юниорские годы ей не повезло. Несмотря на очевидный талант и широкие перспективы, которые ей обещали эксперты, соревноваться с мировой элитой сразу после перехода во взрослые сможет не каждый. Если сейчас добрая половина лучших фигуристок планеты катается в России, то в 1990-е они выступали за США — в женском одиночном эта страна доминировала. В сборной — звезда на звезде, и чтобы выиграть даже третью квоту на крупный старт, нужно было показывать нечто экстраординарное. И Стеллато-Дудек даже была близка, однако ей мешали постоянные травмы. Она пропускала турнир за турниром, вылетала из тренировочного ритма и в какой-то момент сдалась. Ушла из спорта перед совершеннолетием, оставила мечты о карьере фигуристки, получила образование косметолога и работала в медицинском центре Чикаго. Чемпионат США-2001 должен был стать ее последним турниром — предпосылок к возвращению и быть не могло.

Нэтан Бартоломей и Деанна Стеллато-Дудек. Фото Global Look Press

Первого партнера подобрала Тамара Москвина

Основные траты в США ложатся на плечи самого спортсмена, а окупиться они могут, только если ты побеждаешь на Олимпиаде или хотя бы чемпионате мира. Все остальное — выступления в свое удовольствие и на свои средства. И какой смысл идти тогда снова на лед девушке, которая нашла себе востребованную профессию? Тем более что перспектив в реальности уже никаких — год за годом фигурное катание двигалось вперед, и те навыки из конца 1990-х в наши дни едва ли конкурентоспособны. Однако мечта есть мечта. Деанна все время думала о том, что ушла, не сказав последнего слова. И хотела вернуться. Воплощению авантюры помогло замужество — в 2013-м Стеллато нашла себе партнера по жизни и взяла двойную фамилию Стеллато-Дудек.

Муж решил поддержать супругу и вместе с ней ходил на городской каток. Он надеялся, что сеансы массового катания отвлекут Деанну от навязчивой идеи, однако они только раззадорили ее. И вот в 2016-м Стеллато-Дудек летит во Флориду к своему бывшему тренеру Синди Уотсон-Капрел. Супруг сильно удивился, но не стал противиться желанию любимой. Тренер же удивилась еще больше, но дала 33-летней женщине, 15 лет не катавшейся на профессиональном уровне, шанс. Но то, что она увидела на льду, поразило специалиста окончательно. Уже на первой тренировке Стеллато-Дудек спокойно исполняла все двойные прыжки, включая аксель. На второй и третьей потихоньку заходила на тройные. И все же идти в одиночное было бы безумием, поэтому он предложил ей парное катание. Первым партнером стал Нэтан Бартоломей, его американке помогла найти наша Тамара Москвина, которая заезжала во Флориду проездом.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Фото Global Look Press

В мире уже была возрастная парница, но Стеллато-Дудек в разы успешнее

Дуэт с точки зрения антропометрии был неплохой и относительно успешный. Особенно если вспомнить, какая удивительная в паре партнерша! Две бронзы национального чемпионата, пятое место на чемпионате четырех континентов... Но карантин дуэт не пережил и в олимпийский год шел уже порознь. В 37 Стеллатто-Дудек еще раз поражает всех и летит в Канаду. Меняет паспорт и встает в пару с Максимом Дешамом. Партнер младше нее на восемь лет, и они не сразу поладили. Весь первый год ушел на адаптацию, зато на второй они уже выиграли бронзу чемпионата страны, хоть и остались без Олимпиады. К этому сезону Деанна Стеллато-Дудек была готова как никогда. Конечно, ей помогла усеченная конкуренция, но даже без нее фигуристка вполне могла рассчитывать на успехи. Личный рекорд почти в 200 баллов — это значительное достижение.

На их счету серебро и победа на этапе «Гран-при» — со вторым результатом по рейтингу они квалифицировались в финал серии, где идут после короткой программы третьими. Шансы остаться в призерах отличные, как и выиграть спустя пару месяцев медаль уже на чемпионате мира. В таком случае Стеллато-Дудек будет действительно уникальной спортсменкой. Ее уже сравнивают с предыдущей необычайной «возвращенкой» — «бабушкой» мирового фигурного катания Зоуи Джонс. Она брала паузу на 14 лет, вернулась в 35, после того как родила трех детей, и выступала до 42. Но ее лучший результат в карьере — десятка усеченного в составах постолимпийского ЧМ-2022. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам — объективно одна из сильнейших сейчас пар мира и точно первая пара Канады. Так что если они найдут в себе силы продержаться в спорте до Милана-2026, то, кто знает, и олимпийские награды невозможными для них не выглядят.