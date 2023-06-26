Загитова откроет свою школу фигурного катания. Однако уже возникли серьезные вопросы

Олимпийская чемпионка намерена запустить новый проект.

Кем уже успела побывать Алина Загитова? Фигуристкой, телеведущей, журналисткой, диджеем, политиком, бегуньей и боксером (или теперь правильно писать боксеркой?), 1 июля станет фехтовальщицей.

Но чего-то не хватает. Своей школы, конечно.

Будет выбирать подчиненных

После встречи фигуристки и министра спорта Татарстана Владимира Леонова в Казани на прошлой неделе чиновник рассказал некоторые подробности:

— У нас есть идея по созданию спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу, — цитирует руководителя местное Министерство спорта.

«Р-Спорт» также приводит слова министра о том, что «Алина не просто станет лицом школы, а будет принимать непосредственное участие в тренировочном процессе, заниматься селекцией фигуристов и подбором тренерских кадров». Также предполагается, что проект станет инфраструктурным, то есть будут построены новые многофункциональные сооружения. Участок в Казани сейчас подыскивают.

Сразу возник вопрос, а как Загитова может возглавлять школу без тренерского образования? Тут надо отдать должное чиновнику — он выразился максимально аккуратно и не говорил, что чемпионка Пхенчхана планирует тренировать. Непосредственное участие может быть разным, вплоть до отбивания «пятеры» после прокатов. Может ли она, не имея тренерского и педагогического образования, подбирать других тренеров — вопрос скорее этический.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бросит вызов Тутберидзе?

Сама Загитова нацелена не просто на передачу знаний, но и результат, по крайней мере так заявляет сама 21-летняя девушка: «Мне кажется, тогда я еще не созрела в плане организационных моментов. Сейчас я более-менее понимаю и хочу полностью вникнуть в проект, потому что для меня это не просто отдать имя — очень важен результат», — цитирует ее портал Inkazan.

Впрочем, борьбу за результат анонсируют почти все новоиспеченные тренеры. Аделина Сотникова на открытии своей школы говорила, что готова побороться с Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — помнится, тогда организаторам не очень понравился мой вопрос об этом, но ничего плохого в амбициях нет. Правда, пока SotkaSchool добивается результатов скорее на уровне юношеских разрядов. Нет суперзвезд в школе у Татьяны Волосожар, хотя она, конечно, организовывала школу не для детско-оздоровительных групп. Свою школу открывала Екатерина Боброва, но проект шел тяжело.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пиар или все всерьез?

Все эти прецеденты говорят об очевидном: для успешной раскрутки школы, в том числе с точки зрения результата, нужны очень большие деньги, долгий горизонт планирования и хороший административный кадровый костяк. Помимо, разумеется, самих тренеров.

Напомним, школу хотят открывать в Казани, а там пока нет ни одной школы уровня победителей этапов Кубка России. И только две, которые способны поставлять участников всероссийских соревнований — «Стрела» и Республиканская школа олимпийского резерва, главными звездами которой являются представительницы синхронного катания. В России фигурное катание — крайне поляризованный вид спорта, между Москвой и Петербургом и остальными городами огромная яма. Без конкретики проект имени Алины Ильназовны похож скорее на имиджевую историю или, грубее, пиар.

Но если Загитова реально захочет эту яму заделать — флаг в руки, семь футов под килем, вперед и с песней. Например, в исполнении Александры Трусовой «Два крыла». У татарского Зиланта их тоже два, в конце концов. Однако пока большинство проектов Загитовой оставляют ощущение недосказанности, и какого-то единого вектора ее развития не наблюдается. Скорее, расходящиеся направления. Может, школа станет таким проектом?