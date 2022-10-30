Женщины на «Гран-при Канады» не шагнули за 200 баллов. Что, если сравнить их с россиянками?

Завершился второй этап серии ISU, на котором наши фигуристы могли быть на первых ролях.

В Канаде прошел второй этап серии. «Гран-при ISU». Никаких рекордов на этом старте не установлено, а конкуренция за победу была только на женском турнире. Уникально то, что победительница исполнила ультра-си, но не сумела набрать по сумме за два проката больше 200 баллов. А мужчины показали такое выступление, что российские фигуристы вполне могли навязать борьбу не только за призовые места, но и за золото. «СЭ» рассказывает о главных событиях завершившегося турнира в Канаде.

Тройной аксель Ватанабе

Гран-при Канады. Женщины

Итог

1. Ринка Ватанабе (Япония) — 197,59

2. Старр Эндрюс (США) — 191,26

3. Ю Ен (Южная Корея) — 190,15

4. Ава Марие Циглер (США) — 186,76

5. Рика Кихира (Япония) — 184,33

Женский турнир чем-то напоминал российские юниорские соревнования. Кто-то прыгал ультра-си, кто-то нет. Но никто не сумел преодолеть планку в 200 баллов — даже победительница Ринка Ватанабе. Японка стала одной из немногих на турнире, кто пошел на тройной аксель — и успешно его приземлила в произвольной программе. А вот в короткой прыжок был недокручен, как и лутц в каскаде с тулупом — и Ринка была только шестой. После короткой программы неожиданно канадская фигуристка Маделин Скизас. Но в итоге она стала лишь седьмой.

Ватанабе же была неидеальна — и в произвольной допустила несколько недокрутов. Но в целом каталась сильнее соперниц, и хороший тройной аксель принес фигуристке золото этапа. Серебро завоевала американка Старр Эндрюс. Она исполнила чисто обе программы, но в произвольной не было ни одного каскада 3-3. Тем не менее, все непрыжковые элементы было сделаны на четвертый уровень, а прыжки и каскады — почти без ошибок. Все это и принесло американской фигуристке второе место.

Тройку замкнула представительница Южной Кореи Ю Ен. В короткой она не заходила на тройной аксель, а в произвольной ей понизили данный элемент до двойного. Фигуристка также не смогла избежать ошибок в прокатах, допускала неверные ребра и недокруты. Что произвольную она уступила японке Рике Кихире, которая сейчас только восстанавливается после травмы. У нее был перелом лодыжки.

Японская фигуристка сделала сальхов-тулуп с недокрутами в четверть на обоих прыжках в короткой программе. В произвольной Кихира не делала каскадов 3-3, но в целом показала чистое катание и прекрасное скольжение, что завершила турнир на пятой строчке. Россиянок на этапе не было, но что-то русское все-таки было — а именно музыка канадки Габриэль Дэйлман. Она выступала в произвольной программе под «Очи черные». Все-таки «культура отмены» пока затронула далеко не все. После короткой Габи была второй, но падения во второй соревновательный день отбросили ее аж на десятую строчку.

Пять четверных Шома Уно

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) — 273,15

2. Као Миура (Япония) — 265,29

3. Маттео Риццо (Италия) — 251,03

4. Киган Мессинг (Канада) — 250,72

5. Камден Пулкинен (США) — 219,06

В мужском турнире уверенную победу одержал действующий чемпион мира — Шома Уно. В короткой программе у японца не все получилось — начал с четверного флипа, а затем хотел сделать каскад из двух тулупов, но сделал бабочку на втором прыжке, таким образом, оставшись без каскада. Ошибка сделала его вторым, но в произвольной Уно не было равных.

Японец пошел на пять четверных прыжков. Правда, чистыми были только стартовый риттбергер и тулуп в каскаде с тройным. На квад-сальхове и флипе судьи поставили фигуристу q — что означает недокрут в четверть. А на тройном акселе и одиночном тулупе прилетели «галки» — недокруты в диапазоне от 90°до 180°. Даже не самый идеальный прокат позволил Уно отыграть отставание после короткой программы и оторваться от соперников в произвольной почти на 8 баллов.

Соотечественник Шома — Као Миура — был лидером после первого соревновательного дня. Он показал не самый сложный по меркам мужской одиночки контент — к примеру, тот же Марк Кондратюк в Сочи исполнил намного сложнее. Но два четверных и безупречное катание позволило ему стать первым. В произвольной японцу не покорился четверной сальхов. Но два четверных тулупа — один из которых был в каскаде с тройным — были шикарными. Разумеется, соперничать с Уно и его сумасшедшим набором прыжков Као было трудно. Но за ним осталось серебро этапа.

Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо. И в короткой, и в произвольной программах фигурист пошел на четверной риттбергер — но удачной оказалась только вторая попытка. В целом оба проката вышли не самыми чистыми — были и ошибки, и недокруты. Но все же Риццо на один балл обошел Кигана Мессинга. В короткой программе канадец остался без каскада, но произвольную откатал чище и обошел итальянца. Но все же по сумме двух прокатов выше был Маттео. Впрочем, оба фигуриста показали катание, которое нашим парням обойти вполне по зубам. И на канадском этапе россияне вполне могли быть в призах.

В танцах и парах без конкуренции

Пары. Итог

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 212,02

2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 186,48

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 186,18

4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 175,49

5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 164,14

В парном катании особой конкуренции не было — японский дуэт Рику Миура — Рюичи Кихара был явным лидером и одержал ожидаемую победу, даже допустив ошибки в прокате. Причем их сумма баллов была достаточно небольшой — наши фигуристы даже при неидеальных прокатах набирали больше.

Интересным было бы понаблюдать за немецким тандемом Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт, где партнерша ранее выступала за Россию в паре с Александром Коровиным. Однако фигуристы снялись с произвольной программы по медицинским причинам

Танцы на льду. Итог

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215,70

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,18

3. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 195,49

4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 194,19

5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 189,07

В танцах опять же никакой конкуренции не было: выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Стоит отметить, что у этой пары красивый произвольный танец — лирическая композиция под музыку из репертуара Мадонны. И он интересно соотносится с зажигательным ритм танцем под треки исполнительницы Lady Bri.