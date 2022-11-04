«Нужен отрыв баллов в 40!» Плющенко привел Титову к победе, но результатом недовольны ни спортсменка, ни тренер

Фаворит из группы Тутберидзе конкуренцию составить не смогла.

«Гран-при России». 3-й этап. Казань

Девушки

1. Софья Титова — 207,17

2. Елизавета Куликова — 198,84

3. Дарья Садкова — 194,57

4. Елизавета Лабутина — 193,92

5. Надежда Понтелеенко — 192,57

В Казани продолжается третий этап серии «Гран-при России». В юниорах уже можно подводить итоги — известны победители во всех видах. В самом популярном сейчас женском одиночном успех за командой «Ангелов Плющенко». Ученица из команды Евгения Плющенко Софья Титова захватила лидерство еще после короткой и подтвердила его в произвольной. Однако если накануне в день рождения Плющенко и сам Евгений, и Софья были в отличном настроении сегодня оба были недовольны результатом, несмотря на итоговую победу. Чем запомнится очередной день соревнований и что нам ждать дальше?

Валиева уже прилетела в Казань и опробовала лед на тренировке

С приближением взрослых стартов зрителей на трибунах казанского Дворца спорта все больше и больше. В плане интереса к юниорам столица Татарстана пока что заочно побеждает Москву и Сочи. В российской столице зрители не могли прийти на каток даже теоретически — их не пускала ФФКР. В Краснодарском крае возможность посмотреть прокаты была, но не нашлись желающие. В Казани же по примерным оценкам за сутки было около тысячи человек. Отличный результат и на камерной арене в три с небольшим тысячи происходящее фарсом не выглядело. В отличии, конечно, от церемонии награждения в закутке, отсутствии пресс-центра, точек общепита и каких-либо развлечений. Причем вряд ли стоит пенять на старую арену и местный оргкомитет. Есть живой пример в виде игр «Барса» в ВХЛ — фарм-клуба «Ак Барса». Организаторы хоккейных матчей и детские комнаты открывают, и фаст-фуд на любой вкус.

Есть в Дворце спорта и большой пресс-центр с залом для пресс-конференций. Другое дело, что федерация его не использует. Вернее, ему нашли необычное применение — в комнате для журналистов провели официальные жеребьевку. Естественно, без журналистов. Камила Валиева, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — все звезды уже в Казани и даже попробовали местный лед. Вернее, не главную арену, а малый тренировочный каток. Главная соревновательная площадка была занята уже с обеда юниорками. Еще после короткой программы было ясно, что основная борьба за победу будет между Софьей Титовой из «Ангелов Плющенко» и Дарьей Садковой из «Хрустального». При этом сказать кто конкретно фаворит было непросто, поскольку у Садковой в теории был стабильный и надежный контент, а Титова рисковала и с четверным, и с двумя тройными акселями... По предварительной заявке с ней даже Валиева сейчас не сравнится.

Садкова упала с вращения и назвала себя размазней

В итоге правда без ошибок не обошлась ни одна, ни другая. Садкова еще на шестиминутной раскатке выглядела сама не своя. В сбой пошел уже второй элемент — фигуристка упала с тройного флипа. Дальше Дарья каталась явно без настроения. Не было привычной скорости, легкости и энтузиазма в глазах. Пусть у Садковой еще нет ультра-си, но по качеству скольжения среди одногодок с ней мало кто сравнится. Добила прокат ошибка на вращении. Падать с непрыжкового элемента у Этери Тутберидзе... Повезло девочке, что самой Этери в Казани не было — нотации она слушала от гораздо более доброжелательного Даниила Глейхенгауза. «Все очень плохо, — честно она оценила себя. — «Размазня» на вращении — это, конечно, никуда вообще не годится. На тренировках я почти всегда все катала чисто. Сама не понимаю, что случилось».

Тренер Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как итог восьмое место в произвольной и только удачная короткая позволила задержаться в итоговом топ-3. Среди возможных причин наиболее вероятной выглядит травма. Все-таки весь прошлый сезон девушка пропустила и это ее первый полноценный старт почти за полтора года. В любом случае из радаров терять Садкову не нужно — этот марийский талант себя наверняка проявит. Как и фигуристка из ЦСКА Елизавета Куликова. С короткой вчера Куликова не справилась, зато отлично откатала произвольную. Главная проблема Лизы сейчас — это отсутствие ультра-си, однако Куликова уже плодотворно работает над четверным сальховым. Были мысли представить прыжок и в Казани, однако на элементе еще нет стабильности. «Выезжать не получается, морально не готова», — объясняет она проблему. Все иначе у Софьи Титовой. Еще вчера Плющенко говорил, что для его ученицы тройной аксель вообще рядовой прыжок и как сложный элемент он его даже не считает.

Титова была готова идеально и это ее подвело

Глядя на короткую, на тренировку и раскатку вполне верилось. Два пролетных прыжка на полкатка на глазах у зрителей — какие еще нужны доказательства готовности? Тем не менее в прокате не получилось ничего. Начала Софья с четверного сальхова — падение. Затем пошла на тройной аксель — снова мимо. В планах изначально был и второй, однако его делать Титова не стала. Расклад правильный, ведь если будет вторая ошибка, то элемент вообще пойдет в минус как повтор. «Решили не рисковать лишнего, — объясняет она экстренные перестановки контента. — А четверной мне всегда удобнее было первым прыгать. Наработали так на тренировке и оставили». Со всеми остальными элементами девушка справилась без проблем и уверенно заняла первое место. Но особых улыбок не было на церемонии награждения ни у нее, ни у тренера. Такой диссонанс по сравнению с прошлым вечером!

Еще бы — мало кто будет рад двум падениям, несмотря на победу. «Для меня это местечковые соревнования, — открыто говорит Плющенко. — Все что по юниорам не так важно. Нужно катать свое, хочется побеждать с разрывом в тридцать, сорок баллов. Как сегодня и должно было произойти». По словам Евгения его ученица приехала в Казань едва ли не в лучшей форме в своей жизни. Очень хотела показать себя и возможно именно переизбыток желания и сыграл с ней злую шутку. Без резких слов в адрес ученицы не обошлось, но в целом Плющенко сторонник дипломатии с подопечными и берет себе в пример Алексея Мишина. Правда ему все сложнее обеспечить всех ребят вниманием. В одной только Казани у Евгения семь одиночников и две пары. Ладно хоть только юниоры, поэтому уже завтра утром Плющенко улетает. В Петербург, где пока что готовит ледовое шоу, а в будущем и новое отделение школы.

Тренер Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В планах — отделение по танцам, новые группы одиночников и филиалы по всей стране. А также новые коммерческие проекты. При такой загрузке у Плющенко даже на свой день рождения времени и не осталось. Все мысли — о работе.