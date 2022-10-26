Трусова рискует сняться с «Гран-при Сочи»? Что со здоровьем русской фигуристки

Интрига вокруг участия королевы четверных во втором этапе « Гран-при » .

Во вторник федерация объявила списки участников этапа «Гран-при России» в Сочи, который состоится в эти выходные. И они действительно впечатляют.

Кого ждем?

Борьба за призовые может развернуться во всех видах — у пар выделяются только Бойкова/Козловский, но все остальные могут устроить рубку за вторые-третьи места. В танцах может получиться противостояние Худайбердиевой/Базина, которые претендуют чуть ли не на первое место в сборной после массового ухода лидеров, и лучших юниоров Хаврониной/Чиризано.

У мужчин главной звездой выглядит Марк Кондратюк, но он пока явно не в лучшей форме, к тому же рискует со вставкой новых элементов в программу — флипом и лутцем. Да и произвольную решили поменять. На фоне такой нестабильности его может потеснить Петр Гуменник или даже Алексей Ерохов. Неподалеку будут Артем Ковалев и Андрей Анисимов, особенно если исполнят весь свой контент.

Но главный вид — конечно, девушки, и тут тоже есть на кого посмотреть. Во-первых, впервые сойдутся две фигуристки ЦСКА и новоиспеченные ученицы Светланы Соколовской — Александра Трусова и Софья Самоделкина. С ними на равных поборется Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, на которую по понятным причинам может прийти сочинская аудитория. Жаль она уже не катает программу «Арцах». В топ стоит включить и екатеринбурженку Веронику Яметову, которая чудом залезла в десятку на последнем чемпионате России и без ультра-си способна набирать около 200 баллов.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что с Трусовой?

Участие Трусовой как раз вызывает наибольшие вопросы. По нашей информации, проблемы со спиной были главным аргументом в переходе из «Хрустального» в ЦСКА. Последние недели Саша ходила на массажи и занималась восстановительной работой. И новый штаб рассматривал возможность снятия фигуристки с этапа. Это, конечно, не то снятие, которое было в свое время у Евгении Медведевой перед Сызранью-2020, — она тогда только перешла к Тутберидзе, тоже занялась восстановлением и... так и не вернулась в спорт.

Сейчас, как утверждают источники, со здоровьем Трусовой все стало лучше, так что в Сочи она поедет. Светлана Соколовская на звонки в течение дня не отвечала. Скорее всего, ее ученица отправилась бы на Черное море безотносительно своего состояния — посмотреть на выступления Марка Кондратюка. Один из возможных вариантов — выступление в короткой программе, как на контрольных прокатах, а решение по произвольной будет приниматься исходя из состояния. Однако что точно можно сказать — прокаты с пятью четверными для Александры на данный момент в прошлом. Скорее может идти речь об одном-двух четверных, как на чемпионате России в декабре 2020 года. Илья Малинин после своего проката в Америке достал шапку «бог четверных», а вот рязанке титул «королевы четверных», возможно, кому-то придется передать.

Соколовская среди фигуристов считается тренером, который способен беречь здоровье учеников. Карьера Марка Кондратюка вполне могла закончиться еще четыре года назад из-за боли в коленях (пресловутая болезнь Шляттера). Наставница не стала нагружать молодого Марка, а дала пройти реабилитацию — и вот спустя несколько лет он стал главным русским одиночником.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Аншлага не будет

Сказать, что Трусову в Сочи хотят безумно увидеть и ожидается солд-аут, тоже нельзя. Мы изучили и посчитали, сколько продано билетов на этап согласно схеме зала. Открыт, как в случае с «Мегаспортом», будет только нижний ярус, то есть при 12-тысячной вместимости «Айсберга» в лучшем случае будет занята половина. Но и нижний ярус раскупается с трудом. Люди действительно забрали почти все билеты по 450 и 1000 рублей (на таких секторах выкуплено около 80%), но центральные места, которые стоят 2400 рублей, пустуют. Возможно, как и в случае с первым этапом «Гран-при», имеет смысл снизить цену.

По нашей информации, в прошлом сезоне федерация и Первый канал думали над тем, чтобы как можно чаще проводить соревнования между топовыми фигуристами — а-ля Кубок Первого канала. Противостояния «наших» и «не наших» в обозримом будущем все равно не будет, а контент с лидерами легче показывать без пауз, и он привлекает больше зрителей. Шоу-программы, чемпионат по прыжкам — из этой оперы. Но очевидно, что этапы «Гран-при» таким привлекательным событием пока не становятся. Особенно когда фаворитов оценивают так, что никто из второго эшелона к ним не может подобраться физически.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судейство будет таким же?

Отдельный вопрос — как будут оценивать фигуристок ЦСКА и Петросян. На первом этапе всем сборникам оценки завышали — Тарасова и Морозов легко побили мировой рекорд в короткой программе, Коляда едва не набрал в ней 100 баллов без четверных, в танцах новая пара Морозов/Нарижный выступили вровень с Чок/Бэйтс. Дошло до того, что судьи нарушили собственные инструкции. Согласно им, оценки за компоненты не могут превышать 9,50, если в программе была одна серьезная ошибка (падение или нарушение целостности программы), и 8,75, если ошибок было две и более. Причем, как указано в руководстве, «если ошибки были допущены, и они имели только минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка возможна», соответственно, 9,50 или 8,75.

В случае с Камилой Валиевой за два компонента — композицию и представление — судья Елена Фомина поставила 9,75 при максимально допустимых 9,50 (Камила, напомним, упала с четверного тулупа). Также вызывают вопросы оценки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах. Формально падений у них не было зафиксировано, однако сразу четыре элемента получили отрицательные оценки, на одном из прыжков была «бабочка», еще на одном не хватило оборота, также были сорваны оба выброса. Однако судья Мария Киташева поставила 9,50 за композицию, 9,25 за представление и 9,50 за мастерство катания. Все остальные судьи учли рекомендации и поставили заметно меньше, поэтому на результат Киташева не повлияла — самая высокая и самая низкая оценки выбрасываются. То же самое актуально и для оценок Фоминой для Валиевой.

В общем, интриг на этом этапе предостаточно. Нам остается сделать из фигуристов талантливых интриганов.

Участники второго этапа «Гран-при России» в Сочи (28-30 октября)

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.