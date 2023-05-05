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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 18:45

Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристы Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Фото Global Look Press
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Джессика Фанд пошла по неправильной дорожке.

Фигуристка Джессика Фанд дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Проба Фанд с чемпионата Швейцарии 2021 года дала положительный результат на амфетамин и кокаин. Джессика — американка, но вот уже три года как катается за Швейцарию с Джошуа Сантилланом. Не сказать, что очень успешно — у пары нет больших титулов и заслуг. Однако и конкуренции в парном катании альпийской страны практически нет, так что для фигурного катания Швейцарии это в любом случае потеря. Но как наркотики могли оказаться в организме девушки, и связано ли это исключительно с негативными пристрастиями к психотропным веществам?

Переехала в Швейцарию и подпала под санкции

Из всех видов фигурного катания в допинговых скандалах чаще всего фигурирует именно парное. Здесь критическую роль играет вес, даже большую, чем в женском одиночном. Поэтому девушки часто используют для сгонки массы тела различные фармацевтические методы, большинство из которых запрещено ВАДА. Например, печально известный фуросемид. Он входит в стоп-лист антидопингового агентства не по своему прямому назначению, а как способ вывести следы других веществ в организме.

Впрочем, иногда всплывают и экзотические истории. Подобно той, в которую вляпалась швейцарская фигуристка американского происхождения Джессика Фанд. Решение сменить спортивное гражданство и переехать в Европу стоило ей карьеры. В пробе Фанд с национального чемпионата 2021 года нашли амфетамин и кокаин. В результате швейцарский национальный спортивный дисциплинарный совет назначил девушке четырехлетнюю санкцию и штраф в размере 4210 швейцарских франков.

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О пробе Джессики стало известно не на днях — ее тест никто не терял и почтовыми голубями целый год не перевозил. Лаборатория разобралась оперативно, и уже спустя месяц Фанд отстранили от соревнований. Только вот девушка подала протест, и дело рассматривала уже вышестоящая структура, поэтому принятие итогового решения затянулось. Так как после получения уведомления от Swiss Sport Integrity спортсменка не смогла представить терапевтическое исключение на амфетамин, ее отстранили как от соревнований, так и от тренировок.

При этом срок дисквалификации отсчитывают с даты временного отстранения — 6 января 2022 года. То есть год с парой месяцев Джессика уже «отсидела». Впрочем, вряд ли это поможет ей вернуться в спорт. Девушке уже сейчас 25 с небольшим. Вернуться в 28 после четырехлетнего простоя? Такое бывает только в кино.

Фигуристы Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Фото Соцсети

Самый древний допинг

В нашей стране запрещены все виды наркотиков, а их оборот в медицинских целях строго контролируется. Однако в зарубежном спорте все намного сложнее. Амфетамин — известный психотропный препарат, который в прошлом использовался даже в армии. Вред от его бесконтрольного употребления заметили только в 1960-е годы, когда в США ситуация стала критической.

Случаи «амфетаминовых психозов» с характерными параноидными симптомами регистрировались еще в 1930-х годах, а уже в 1958 году была доказана связь этих печальных случаев с приемом препарата. Примерно в это же время стало понятно, что амфетамин вызывает сильную психологическую зависимость. В 1970 году власти США внесли амфетамин в перечень контролируемых веществ, а в 1971 году ООН была принята международная Конвенция о психотропных веществах, предметом регулирования которой был в том числе и амфетамин.

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Фанд не первая фигуристка, которая попадается на наркотиках. Из громких случаев — недавний кейс французской одиночницы Лорин Лекавалье. Надежда не только своей страны, но одно время и всего континента, выделялась своей эстетикой и грацией. Но карьеру прервала положительная проба на кокаин. При всей очевидной опасности психотропных веществ, критики могут заявить, что ВАДА лезет не в свое дело. Вопрос в честных соревнованиях либо в этике и защите спортсменов? Однако ряд исследований говорит о том, что наркотические препараты могут использоваться и как стимулятор физической силы.

Фигуристы Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Джессика Фанд и Джошуа Сантиллан.
Фото Getty Images

Бессмысленная практика

Собственно говоря, именно с опиумного сока и началась история «допинга». Еще древние греки пили винные напитки, ели галлюциногенные грибы, травы, а еще сердца и яички животных, чтобы увеличить силу перед соревнованиями. Тогда же появились и первые попытки ограничить подобные практики.

Амфетамин и другие наркотические вещества попали в список запрещенных после того, как случилось сразу несколько резонансных смертей. В том числе и на Олимпиаде — для датского велогонщика Кнуда Йенсена сочетание жары и наркотиков во время 100-километровой командной гонки Олимпиады Рима-1960 стало убийственным. Как чуть позднее и для британца Тома Симпсона. Общественность требовала ответа, и МОК начал разрабатывать антидопинговую систему.

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Современные исследования доказали, что принимать наркотические вещества в сугубо спортивном смысле бессмысленно. Эффект хоть и наблюдается, но в очень узком промежутке времени. Разумеется, спорт связан с тяжелыми травмами. Без обезболивающих ни одна нервная система не выдержит ту боль, которую иногда переживают спортсмены в результате полученных на соревнованиях и тренировках повреждений. Однако современные средства, применяемые медиками, как правило, не дают наркотического эффекта. А самостоятельно бороться с болью в данной ситуации — это значит поставить на кон не только свою карьеру, но и жизнь.

Ни Джессика Фанд, ни Лорин Лекавалье не говорили о причинах, по которым они пошли по неправильной дорожке. Но есть все же уверенность, что явно не из желания по примеру римских гладиаторов прыгать без устали. Только вот оправдывает ли их это?

Фигурное катание
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