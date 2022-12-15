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Фигурное катание

15 декабря, 17:00

«Если Валиева катается чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться». Авербух — о новогодних шоу и чемпионате России

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Авербух.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Авербух.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью хореографа и продюсера.

Конец декабря — время упорной работы для фигуристов. Действующим спортсменам предстоит выступать на главном старте сезона — чемпионате России. А кому-то — кататься в многочисленных новогодних ледовых шоу. Хореограф-постановщик, продюсер Илья Авербух провел открытую репетицию шоу «Волшебник страны Оз», в котором задействована в роли Дороти двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. А также поделился ожиданиями от чемпионата России.

— Вас называют классиком новогодних представлений.

— Да, «Снежная королева», «Щелкунчик», «Алиса в стране чудес», «Бременские музыканты»... Действительно, большое количество новогодних представлений. Классик? Сейчас это сложно представить, потому что очень большая конкуренция. Ледовые шоу стали хедлайнерами новогодних представлений.

Когда я начинал, это был 2004 год. Первая ледовая новогодняя елка. Я с опаской думал, как мне бережно предложить олимпийским чемпионам участие в этом мероприятии. Вроде нестатусное для них событие. Но мы их убедили, что все будет сделано качественно, достойно. Первая елка была в «Лужниках» — «Пока часы 12 бьют», по оригинальному сценарию.

В ней катались еще мы с Ириной Лобачевой. В этой елке принимала участие совсем еще юная Вика Синицина, которая тогда каталась с другим партнером. Мы не раз вспоминали, как она участвовала в моих первых елках еще совсем маленькой девочкой. Как и Марк Кондратюк, который буквально вырос на них — и в «Бременских музыкантах», и в «Щелкунчике». Много чемпионов выросло в этих сказках. Наверное, все это уже классика.

Марк Кондратюк. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Марк Кондратюк.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Новогоднее настроение уже есть

— Вы успеваете подготовиться к семейному Новому году?

— Мы все время вместе. Вы видели, что Елизавета (Арзамасова — супруга Ильи Авербуха. - Прим. «СЭ») сегодня пришла меня поддержать. У нее была прекрасная премьера «Золушки», я поддерживал ее. 31-е и 1-е число — это, конечно, наши дни. Хотя 1 января у нас будет шоу в Подмосковье. Скорее всего, Лиза там тоже будет выступать. Главное, конечно, не количество, а качество совместного времени.

— Елку дома уже украсили?

— Да, елки уже стоят. И у меня, и у сына — он живет рядом со мной. У нас очень хорошее новогоднее настроение.

— Для вашего младшего сына это первый Новый год. Готовите для него что-то особенное?

— Не знаю, дождется ли он 12 часов. У него есть режим — в 9 часов он должен ложиться спать. Может быть, будет небольшое исключение. Но праздничное настроение, конечно же, уже есть. Он быстро взрослеет, говорит «мама», «папа» и ряд других слов. Он по-своему воспримет Новый год. Вообще очень спокойный, но характер начинает проявляться. Что тоже хорошо.

— В «Снежной королеве» Герду — маленькую девочку — играют взрослые девушки — Елизавета Туктамышева и Анна Погорилая. Хотя в фигурном катании обычно наоборот — юные фигуристки катают серьезные образы.

— Мне кажется, что у девчонок есть внутренний трепет. Герда — не совсем юная, можно по-разному говорить. Действительно, такое бывает. Татьяна Тотьмянина катала «Джульетту» во взрослом возрасте. Но это лучше, нежели юные девочки примеряют на себя взрослый образ. Мне кажется, что когда ты сверху впадаешь в состояние юности — то оно тебе понятно. А когда наоборот — то это получается не в том соответствии.

Елизавета Туктамышева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Елизавета Туктамышева.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Придумаем парные элементы, чтобы Коляда пару раз поднял Медведеву

— Туктамышева иронично высказалась о разучивании парных элементов. Как у нее идет процесс?

— Думаю, что пора. Лиза — единственная, которая активно не кидалась в работу с партнерами. Женя Медведева давно работает, Алина Загитова. Мы знаем, как Саша Трусова делает трюковые поддержки, ей, как всегда, нужен элемент. Туктамышева — последняя, которая отдалась в руки партнера. Девчонок это всегда по-хорошему заводит. Это для них новый челлендж, который они с удовольствием проходят.

— Есть новые идеи для шоу?

— Конечно, и с Лизой Туктамышевой в том числе. Мы вообще с группой Алексея Николаевича Мишина очень тесно сотрудничаем. Михаил Коляда к нам присоединится. Проектов планируется очень много. И на летний период в том числе. Но впереди большой гастрольный тур, запланировано больше 20 городов.

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— Как долго пришлось уговаривать Михаила Коляду для роли льва? Он на льду более закрытый человек, без опыта выступлений в сказках.

— Уговаривать не пришлось. Но будем работать по ходу действия. Спортсменам-любителям тяжело входить в театральные истории. Но с Мишей у нас есть контакт, мы с ним несколько лет работаем вместе, ставим программы. Я знаю его характер. Нам не надо привыкать друг к другу. Это детская сказка, не требует большого подключения с точки зрения элементов, пластики. Он такой, кошачий, как лев.

Будут ли парные элементы? Потихоньку. Пока нет, он как лев вместе с Дороти, Страшилой и Тотошкой идет вперед. Но мы что-нибудь придумаем, чтобы он пару раз Женю Медведеву поднял. Будет прикольно.

Илья Авербух. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Авербух.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важно, чтобы наши мужчины заочно соревновались с японскими фигуристами

— У вас очень много проектов. Вы поедете на чемпионат России?

— Да, я полечу в Красноярск. Буду комментировать танцы на льду.

— У нас есть две очень яркие юниорские пары: Хавронина — Чиризано, Кагановская — Ангелопол. Но по баллам они пока не вырываются вперед. Их недооценили?

— Нет, я думаю, что они сейчас получают свое. Обе пары мне действительно очень нравятся. В Москве Кагановская и Ангелопол для меня были действительно лучшими, однозначно. Жду от них хорошего выступления. Но и Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — тоже очень талантливые ребята. Как и два дуэта Александра Жулина: Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Эта пятерка — пары, которые будут бороться за самые высокие места. Я буду комментировать и говорить то, что вижу. Но в любом случае то, что у нас есть две пары с таким потенциалом, как у Кагановской/Ангелопола и Хаврониной/Чиризано, вселяет оптимизм на будущее.

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— Какие у вас ожидания от мужского турнира на чемпионате России?

— Ну я хотел бы, чтобы мужчины соревновались не только между собой, но и заочно с японскими, американскими фигуристами. Потому что мы знаем, какую высокую планку задают они. Конечно, победа на чемпионате России важна. Но очень хотелось бы, чтобы победитель был еще и сопоставим с теми ребятами, которые выступают параллельно за рубежом.

Я думаю, что шансы примерно у всех равны: и у Марка Кондратюка, и у Михаила Коляды. Если ученик Алексея Мишина катается чисто, то у него очень сильные компоненты. Я очень хочу, чтобы Евгений Семененко взорвал своей произвольной программой, которую мы сделали вместе. Она у него действительно очень яркая. Это его музыка, его идея. Я уже ее воплотил, но он горел этой историей. Женя — прекрасный парень

Как и Дима Алиев — тоже мой друг и товарищ. В общем, пусть победит сильнейший. Действительно будет и интрига, и интерес. Думаю, что постепенно, уже не за горами, придет то время, когда мы вновь захватим лидерство в четырех видах, как раньше, всегда мужское одиночное у нас было.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева — фаворит чемпионата России

— В женском турнире явным фаворитом называют Камилу Валиеву. Кто-то сможет навязать ей борьбу?

— Здесь я соглашусь: если Камила катается чисто, то она будет главным фаворитом турнира. И мы видим, что она как раз набирает форму: на прыжковом турнире Валиева замахнулась и на тройной аксель, и на четверной тулуп. Камила — выдающаяся фигуристка. Если она выступает чисто, то объективно на данный момент никто не сможет с ней соревноваться.

— А Лиза Туктамышева способна побороться за золото? За пьедестал?

— Я болею за нее, естественно. Но еще раз говорю: если Валиева откатает чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться. Все потому, что у нее очень сильные компоненты. Но если Камила будет допускать ошибки, то, конечно же, шансы появятся у всех остальных.

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— Как вы думаете, нашим трем парам — Мишиной/Галлямову, Тарасовой/Морозову и Бойковой/Козловскому не надоело еще соревноваться друг с другом?

— Думаю, что они соревнуются здесь и друг с другом, и заочно с другими. Показывают свою форму, которую им очень важно сохранять. На это тоже будет очень интересно посмотреть. Но все-таки на данный момент, судя по тому, что было на этапах «Гран-при», первое и второе место займут Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов.

Бойкова и Козловский? Им пока все время не хватает стабильности. И они допускают порой даже нелепые ошибки, которые отбрасывают эту пару. Потенциально Саша с Димой всегда были очень сильны. Но если все-таки строить прогнозы, то я бы говорил о Мишиной/Галлямове и Тарасовой/Морозове как о первых двух местах чемпионата России.

Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Камила Валиева
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