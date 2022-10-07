«Катался на первенстве России с переломом». Ученик Тутберидзе вернулся после двух операций и травм

Даниил Самсонов рассказал, как полтора года восстанавливался от многочисленных проблем со здоровьем.

Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выступил на соревнованиях впервые за полтора года. Он так и не смог дебютировать на взрослом уровне, хоть и был заявлен на два этапа «Гран-при». За это время он перенес перелом и две сложные операции из-за синдрома Осгуда-Шляттера. Его появление на Мемориале Панина-Коломенкина было неожиданным. В августе фигурист работал в качестве приглашенного тренера в Казахстане с местными спортсменами — отрабатывал с ними вращения на земле и скольжение на льду. Но Самсонов вернулся и выступил вновь.

Даниил Самсонов с плюшевым медведем. Анастасия Рацкевич, Фото «СЭ»

После короткой программы Даниил пока девятый. Он катался с тройными прыжками и двойным акселем и только собирается восстанавливать элементы ультра-си. Сразу после своего первого выступления за долгое время фигурист рассказал о сложном периоде в жизни, из-за которого ему пришлось приостановить карьеру. А также поделился подробностями своего восстановления и дальнейшими планами.

Рад снова выйти на соревнования

— Последний старт был в январе 2021 года. Получается, что я год и восемь месяцев вообще не выходил на соревнования. Сейчас был на мандраже, но при этом рад снова выйти на соревнования, почувствовать, что это такое. Да, прокат не получился. Вращения подзабыл, лутц + тулуп не получился до конца. Поэтому я сюда и приехал, чтобы начинать заново чувствовать, что такое соревнования, нервы.

Баннер болельщиков Даниила Самсонова. Анастасия Рацкевич, Фото «СЭ»

Обещаю, что с каждым стартом буду лучше и лучше. Я очень старался себя как-то успокоить, понимал, что вроде не такой сложный контент, но при этом сама атмосфера соревнований, то, что ты один на льду, что сидят судьи и смотрят на тебя, все равно давали какой-то нервяк. С каждым стартом я буду спокойнее.

— У тебя здесь много болельщиков.

— Хочу сказать огромное спасибо, что они меня так любят, приезжают, делают плакаты для соревнований. Это дает мотивацию дарить удовольствие от проката. Надеюсь, они были рады снова видеть меня на соревнованиях. И будут приезжать на каждые соревнования.

— На Мемориале Панина-Коломенкина ты в первый раз?

— Да. В Питере вообще в первый раз.

Даниил Самсонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Катался на первенстве России с переломом

— Проблемы со здоровьем остались?

— Сейчас нет, надеюсь, весь сезон так и будет. Что ничего не будет беспокоить. Буду стараться в течение сезона восстанавливать сложные элементы. Уже ведется подготовка, восстанавливаем — тройной аксель, сальхов поднимаем. Пока они не в полной готовности, чтобы их выводить на соревнования. Моя цель — приехать и почувствовать, что такое соревнования.

— Какие планы на сезон?

— Планов много. Пропустил почти полтора сезона, соскучился по соревнованиям. Планы? Я готов ездить, куда отправят. Хочу больше выступать, чтобы почувствовать, что такое соревнования, — и не забывать никогда. Планы пока что подержу в секрете, но очень скоро будут следующие соревнования.

— Как провел эти полтора года?

— После первенства России в Красноярске у меня был перелом, я катался с ним, дотерпел эти соревнования. Съездил на рентген, узнал о переломе. Много сидел дома. Потом вышел на лед, был на сборах, начал вкатываться в сезон, когда должен был выходить на взрослые международные «Гран-при» в Америке и Японии, но за месяц до этого у меня начало болеть правое колено из-за синдрома Осгуда-Шляттера.

Я очень хотел съездить на «Гран-при», до последнего боролся и терпел сильную боль, но в какой-то момент на тренировке я сделал тройной аксель и почувствовал резкую боль, как будто что-то порвалось, какая-то связка. Я вышел со льда и не мог наступать на ногу. Это случилось за неделю до «Гран-при Америки». Я понял, что не смогу терпеть даже с тройными прыжками.

Оказалось, что нарост Шляттера оторвался от косточки, болтался. К сожалению, пришлось делать операции. Сначала в декабре мне прикрепляли этот нарост двумя штифтами, а потом, в апреле, другая операция, вытаскивали штифты. Была долгая реабилитация, нога как будто новая, как будто я не умею наступать на ногу.

На сборах начал выходить на лед, в июне поехали в Новогорск. Я потихоньку начал заново понимать, что такое фигурное катание. Когда только вышел, едва стоял на коньках. Сейчас тоже тяжело, идет восстановление, я почти что два года не могу ничего делать, восстанавливаться сложно. На сборах собрал все тройные.

Когда первый раз поехал, это была чуть ли не смерть. Два года сидел дома на костылях, ничего не делал. Сейчас более-менее накатал программы, произвольная пока не в самом соку, буду накатывать и стараться улучшать. Полтора года дались очень тяжело — видел, как соревнуются другие. Еще такой сезон намечался, впервые на взрослом уровне, было невероятно обидно сняться с первого этапа «Гран-при». Хотелось реветь в подушку и все.

Сейчас рад, что выхожу на соревнования, все, что было в прошлом, осталось в прошлом. Сейчас начинается новая глава книги.

Даниил Самсонов, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не решился заканчивать карьеру

— Не думал, чтобы закончить?

— Нет, я люблю фигурное катание, нравится находиться на льду, выступать перед зрителями. Поэтому не решился заканчивать карьеру. Понятно, что была сложная травма, многие, возможно, не справились бы, но я сразу решил, что не могу закончить просто так. Я еще не до конца себя показал.

— Врачи давали пессимистичные прогнозы?

— Нашел врача, который сможет мне помочь. Все врачи, даже в Германии, спасибо федерации фигурного катания за помощь, говорили, что в таком возрасте, когда у меня открыты еще зоны роста, оперативное вмешательство очень опасно. Можно задеть эти зоны, больше не будешь расти, одна нога будет длиннее другой.

Все говорили, что это очень опасно. Лучше не рисковать. Но я нашел врача в Москве, который сказал, что надо сразу было оперировать и что я бы уже давно катался. Мы ему доверились, были хорошие отзывы. Он сделал мне операцию и перезапустил мою карьеру в фигурном катании.