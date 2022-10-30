«Когда узнала, я так расплакалась!» Что сказали наши фигуристки по итогам «Гран-при» в Сочи

Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Александра Трусова — главные героини Сочи, поделившие призовой миллион рублей.

По итогам этапа «Гран-при России» в Сочи выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, две подопечные Светланы Соколовской Софья Самоделкина и Александра Трусова остались на второй и третьей позициях соответственно. Соколовская с прессой говорить не стала, не ответив на предложение. Этери Тутберидзе один из журналистов поздравил с победой, на что она ответила «спасибо».

Зато говорили все призерки. А Трусова еще и устроила у входа на арену встречу с поклонниками и раздала карточки со своими автографами, которые старательно заполняла за соседним с нами столом в пресс-центре.

Аделия Петросян, победительница:

— Как ощущения?

— Отличные.

— Этери Георгиевна сказала, что не все получилось.

— Было все видно — что получилось и не получилось в прокате (смеется).

— Довольна ли ты победой над такими серьезными соперницами?

— Я довольна, что откатала не на максимум, но сделала то, что натренировала в «Хрустальном». Все прошло более-менее.

— В заявке было два четверных, ты зашла на три.

— Изначально планировалось, что зайду на три, а не на два. Думала — если будут проблемы на старте, чтобы не говорили, почему она сделала три, а не два. Поэтому сделала два сразу, а дальше накатывала.

— Расскажи про образ в произвольной программе.

— Сложная музыка, там идет сначала состояние пустоты, ощущение отчаяния, элементы сумасшествия, потом начинаешь выбираться из этого. И в итоге герой выбирается. Над ним надо много работать и думать, передавать все это.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Что будешь делать с призовыми 500 тысячами рублей?

— Не знаю... Я о призовых не думала. Не самая главная цель.

— А победу-то отметишь?

— Будет выходной. Встречусь с бабушкой, отдохнем, выспимся и будем дальше работать. Часов 9-10 поспать — оптимально, так как здесь были ранние тренировки.

— Почему не получились четверные?

— Первый элемент — я переживала, что надо собраться и сделать, а риттбергер надо напрыгать чуть лучше на тренировках.

— Много комментариев, что ты усовершенствованная версия Жени Медведевой. Как ты к этому относишься?

— (Не очень довольно усмехается.) Уже три года об этом говорят. Я не против этого сравнения. Мне нравится Женя, она отличная спортсменка и личность, я ее уважаю. Но я считаю, что выросла и стала меньше похожа на нее. Все замечают наши различия.

— Следила ли за прокатами конкуренток?

— Я обычно не смотрю на других участников. Так привыкла. Потом уже можно посмотреть, спросить, поздравить их с окончанием.

Софья Самоделкина, серебряная призерка:

— Этот прокат был ожидаем. Я должна была делать четверной сальхов, точно так же, как и аксель, и лутц + риттбергер в короткой. Для меня вчера была неожиданность — будто выпала, не поняла, что случилось. Сегодня рада, что сальхов получился. Вкатывали связку сальхов — аксель вообще, но утром решили, что лучше чистенько, без тройного акселя.

— В короткой волновалась?

— Я пока не поняла, почему в субботу так произошло, вроде была так же настроена. Было все точно так же. Может, последний номер не очень привычно катать, четвертый — пятый чаще. Было — прошло.

— Как мотивировала себя после короткой?

— Я знаю, что у меня и мама, и папа смотрели, писали, другие близкие тоже, видела. Я старалась не читать, не просматривать, но все же. Знала, что очень переживали, и я выходила показать, что эта неудача была чистой случайностью. Не должно было быть такого проката.

— Как работали над программой?

— Решили, нужно что-то плавное, а в середине контраст, как в музыке. Подбирали что-то нежное, пришел на ум образ ангела, что-то небесное. Загуглили... Вернее, Никита Михайлов подобрал музыкальные композиции. Вот так и получилось.

— Ты говорила, что сейчас изменилась внутри и внешне. Со штабом обсуждали это?

— У меня бывает на тренировках, что не получается что-то так, как получалось в прошлых сезонах. Не так легко все. Я сильно расстраивалась, потом перешла к новому штабу, и мне сказали, что не будет, как раньше. Надо перестроиться, подождать, напрыгать больше элементы. Так что глобально не говорили, только точечно.

— Приход Трусовой как повлиял? Внутренняя конкуренция все-таки.

— Мы очень хорошо дружим с ней, в хороших отношениях. Самая интересная история была — я захожу на каток как обычно, прошу ключик, а мне говорят: «А Саша взяла». Подумала: «Подождите, какая Саша?» Я поднялась, проанализировала — ну, наверное, к нам перешла. А там она стоит в спортивном костюме. Конечно, очень классно, что она пришла, с ней на льду круто кататься.

— Прыжковые батлы бывают?

— (Смеется.) Я пока не могу устроить прыжковый батл с ней, восстанавливаюсь, стабилизируюсь. Катаемся вместе в одной группе.

— У тебя в короткой программе был самый сложный контент в короткой в мире. Это цель — его сделать?

— Да, я это очень хочу сделать. Хочу сделать что-то первой, чтобы запомнилось. И я стараюсь. Подумала, шесть четверных в произвольной у меня вряд ли получится, маловероятно. (Смеется.) Можно начать с короткой — это возможно. На тренировке много раз получалось с «дупелем» и иногда — с тройным акселем. Ошибки на лутце + риттбергере — такого почти не было.

— Ты не попала в список основной сборной, только в юниорскую. Многие из-за этого беспокоились. Как ты восприняла?

— Я не знала всех тонкостей. Мне говорили, что если я попаду в топ-5 или топ-6 чемпионата России, то буду в сборной. Стала пятой, думала, все, попадаю, классно. Когда узнала про список, я сначала так расплакалась! Не ожидала, что так будет. Потом с тренером проанализировали, и я поняла, что где-то недобрала очков на других соревнованиях. Ну, нет меня в сборной — буду стараться попасть. Еще одна цель.

Александра Трусова, бронзовая призерка:

— Не все получилось, Саша. Как ты оцениваешь прокат?

— Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, дело не в подготовке, ни в чем, просто вот так. Просто волнуюсь. Конечно, в постолимпийский сезон тяжелее, чем было. Но я старалась.

— Четверной лутц получался на тренировках?

— Я его давно прыгаю.

— Новые программы накатываешь давно?

— Три недели. Не знаю, сказывается ли, люблю новые программы, мне нравится катать новое. Я никогда не катала программы два сезона подряд, только когда совсем маленькая была, может. Даже когда предлагали оставлять программу, я отказывалась. Хотелось новое. Мы посчитали, что эта песня подходит.

— I Believe I Can Fly — про Русскую Ракету?

— Отчасти да.

— Сейчас у тебя тяжелый период — смена тренеров, восстановление. Каково это?

— Наверное, мне в целом не всегда все давалось легко. Поэтому уже не привыкать.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Не было желания поменять этап на более поздний?

— Нет. Я выбирала эти этапы, хотела выступать в Сочи и Самаре. Вообще меньше люблю выступать в Москве. И люблю выступать не на последнем этапе. Для меня интереснее поехать куда-то. Тем более Сочи... Можно гулять. Я люблю «Скайпарк». Не прыгаю вниз, боюсь. Но всякие зиплайны мне очень нравятся.

— В плане контента программ что планируете оставить, над чем нужно работать?

— Нужно над всем работать. По контенту будем понимать перед соревнованиями.

— Шесть прыжков четверных ожидать не стоит?

— Хотите, можете ждать (смеется).

— Отмечаете как-то День тренера?

— Мы же сейчас на соревнованиях. Не до этого.