«Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Интервью самой необычной пары российского фигурного катания.

Нет, это не преувеличение про необычность — два бывших одиночника, прошедшие школу Тутберидзе, Москвиной, Буяновой, встают вместе, у них завязываются отношения, и теперь они готовятся выйти в сезон, в котором есть реальный шанс зацепиться за статус третьего номера в стране.

И вот 22 апреля можно считать днем рождения не только дедушки Ленина, но и этой пары. На московском Фестивале балетов на льду ребята откатали свою будущую короткую программу. Сильно не рисковали, ограничились двойным выбросом, у Георгия неожиданно вылезла ошибка на флипе — но цельное впечатление произвести сумели. Симптоматично и то, как ребят представили: Алену Косторную — чемпионкой Европы со всеми регалиями, Георгия Куницу — «хорошим парнем».

Теперь главное, чтобы им обоим не расхотелось играть в этот эксперимент и чтобы было желание вкалывать. Ну а если его не хватит, пусть эта пара запомнится хотя бы умением делать шоу. Программы у Сергея Рослякова и Бетины Поповой всегда получались интересные.

Думаю, Елена Германовна понимала — спортсмен уйдет

— Алена, Гоша, теперь можно рассказать — как сложилась ваша пара?

Алена: — Да как, Гоша поздравил меня с днем рождения, а я пригласила его покататься в шоу.

— Это было еще в августе?

Георгий: — Да, а в октябре мы уже выступали в шоу. И там уже потихоньку, ближе к ноябрю...

Алена: — Концу октября — началу ноября, да — я сказала, что, наверное, останусь в парном.

— Как на это отреагировала Елена Германовна [Буянова]?

Алена: — Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю. По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это все из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции. Потом проходило какое-то время — и я выходила на лед к Сергею Сергеевичу [Рослякову], там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала — спортсмен скоро уйдет. Меня вызывали на разговоры: почему не хожу на ОФП, на другие занятия? А я не могла ходить на них, потому что после одних занятий бежала на другие в Медведково.

— Как ты вывозила это? Это же по две разные тренировки в день.

Алена: — Иногда по три. По-разному, в общем, но было тяжко. Но мы ничего сверхсложного не делали.

Георгий: — В тот момент точно ничего особенного.

Алена: — Тодесы, поддержки. Пробовали и выбросы, но это было совсем позже.

— Нагрузка в одиночном больше, чем в парном, получается?

Алена: — В одиночном очень много микроскопических движений с подворотом бедра в момент маха, которые я не могу вывозить, мне больно. В парном таких нет. Ну вот один флип. Но его я могу и в одиночном собрать. А толку? Когда там еще других шесть прыжков.

из личного архива

Нас не устраивает вариант — вышли и барахтаемся

— С каким набором вы выходите в сезон, на какие места рассчитываете? С учетом существующей конкуренции.

Алена: — Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы.

Георгий: — У нас еще нет полноценного набора даже.

Алена: — У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое.

Георгий: — Мы делаем на тренировке тройной выброс, отдельно. Но в прокате пока без тройного.

— А за лето его нереально вставить?

Алена: — В принципе можем. Но вопрос не в этом, а в том, что до него еще два элемента нужно сделать. И только потом доехать до выброса. А пока мы это сделаем, у меня ноги сядут, я устану и буду ныть, как всегда: «Я устала». (Смеется.)

— Учитывая, что на этапах российского «Гран-при» лидеры не будут выступать вместе, то можно цепляться за медали.

Алена: — Где-то да, можно что-то цепануть. Но рано о чем-то говорить, пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым мы будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат. А не на ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает.

— А есть какие-то пары-ориентиры, на которые вы равняетесь?

Алена: — Я бы очень хотела делать выбросы как китайцы — олимпийские чемпионы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мне помогают «психи»

— Какие вы на тренировках?

Алена: — Гоша очень спокойный, терпеливый. Мне кажется, что даже иногда чересчур терпеливый. В плане того, что я постоянно пытаюсь вывести его на эмоции, а он держится. А мне не хватает иногда от него ответной реакции.

Георгий: — Мне кажется, что если я дам ответ, то произойдет взрыв. Алена достаточно эмоциональная и взрывная девочка.

— Ну это нормально для женщин.

Георгий: — Я поэтому спокойно и реагирую нормально на это.

— На тренировках ругаетесь?

Алена: — Когда как.

Георгий: — Нет, ну бывает. Но не постоянно.

Алена: — Ну да, не так что выходим за пределы дома — и начинается ругань друг на друга.

Георгий: — Но не бывает такого, что все идеально.

— Вопрос в том, помогает ли это.

Алена: — Мне, кстати, отчасти эти «психи» помогают. На эмоциях и на истерике я иногда более трудоспособная. Конечно, так я быстрее перегораю. Но иногда это очень хорошо мне помогает в плане исполнения элементов — наводится резкость. И я перестаю вязнуть в ногах.

— С одиночным катанием для тебя покончено? Или никогда не говори «никогда»?

Алена: — Наверное, второй вариант. Но вряд ли в данный момент я буду что-то менять.

— То есть у тебя курс на парное катание?

Алена: — Да. У нас есть цель, к которой потихоньку идем. Пока я ее не добьюсь, ничего нового планировать не буду.

Мы попробуем параллельный тройной аксель, но не сейчас

— Контрольные прокаты — выполнимая цель?

Алена: — У нас есть глобальная цель, к которой мы будем идти. Но пока это невозможно по многим причинам, не зависящим от нас. Контрольные прокаты — это отправная точка.

— Вы катали сейчас короткую программу для нового сезона, верно?

Георгий: — Там будет многое меняться, это наметки.

Алена: — С платьем не успели. Начали шить, но там была недоработана немного структура, хотелось бы другого, Алена [Куклычева] просто не успела, она готовится к показу в рамках Недели моды. Красное платье к Харли Квинн тоже надо доработать, в воскресенье будем этим заниматься, буду по подиуму в нем ходить (улыбается).

— Возможны ли в парах четверные или тройной аксель?

Георгий: — Возможны.

Алена: — Я не скажу, что мы сделаем аксель. Но мы его попробуем. Просто не прямо сейчас. Мне пока тяжело прыгать даже «дупель», он требует маха с поворотом и определенной подготовки, навыка прыжка, который немножко потерялся, потому что я долгое время его не прыгала. Нельзя этот навык вспомнить, прыгая только сальхов и флип. Нужно на каждой тренировке проходить все прыжки, все каскады 3-3, тратить полтора часа на прыжки, а потом еще идти на парные элементы часа на два.

Георгий: — И еще программу прокатать.

Алена: — Можно в принципе со льда не уходить. К сожалению, такой возможности нет, и возможности человеческого тела тоже не безграничны, как показала практика. Оно ломается намного чаще, чем хотелось бы (смеется). Но я собрала флип+тулуп, флип+ойлер+сальхов, довольно свободно прыгаю. Лутц+тулуп прыгала, но последнее время не тренировала и были попытки лутц+риттбергер. Мне показалось, там недокрут, но Сергей Сергеевич [Росляков] сказал, что нормально. Противный каскад, надо тютелька в тютельку попасть.

Георгий: — Я вообще мало мальчиков знаю, которые прыгают чистый каскад с риттбергером. Петя Гуменник да Чжун Хван Ча. Я все могу собрать, и аксель тоже, но... не сегодня.

Алена: — В начале сезона он все собирал! Я смотрела: «Блин, поперло!»

— Заявитесь в воскресенье на «Битву школ», раз дело в дне недели.

Алена: — Там есть кому выступить и без нас. (смеется)

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Своими усилиями нашли вариант со сборами

— Вы летом поедете на сборы в достаточно интересное место — Киров в Калужской области. Сами его нашли?

Георгий: — Там очень хорошая база.

Алена: — Одна из моих спортсменок практически оттуда родом. Они могут договориться с руководством, что мы поможем им, а они нам. Что я с ними покатаюсь, например, а они нам дадут лед.

— По сути своими усилиями нашли.

Алена: — Да. Я задалась целью, что было бы неплохо сделать сборы. Мама одной из моих спортсменок спросила меня: «Не хочешь на сборы?» И что если мы наберем, условно, 15 человек, то можно будет организовать лед. Мы написали тренировочные планы, сколько нужно человек и как все это будет происходить. Отправили им бизнес-план, если это так можно назвать. Нам ответили, что это интересная тема для развития фигурного катания в регионе. Сейчас активно идет набор, нам не хватает 10 человек.

— Если что, мы вдвоем можем заявиться. Можно? Сколько стоит за неделю?

Алена: — В принципе, можно и любителям. 40 тысяч за неделю. Тренировки с 09:00 до 15:00, включен обед. Расписание вполне себе нормальное: не слишком лайтовое, но и не умереть. Нацелено на то, чтобы дети получили знания и умения. Но детей мы берем не всех.

Георгий: — Да, но все желающие — записывайтесь!

— Алена, ты сейчас развиваешься как хореограф. У тебя всегда были высокие прыжки, но хореография интереснее?

— Я могу и то и другое. Не говорю, что мне это именно интересней. Просто я думаю, что если могу что-то дать детям, то почему бы не попробовать это сделать? Тем более что у меня нет каких-то затыков с созданием программы. Если я слышу музыку, то примерно понимаю, где какое движение сделать, где что будет выигрышней. И дальше исхожу из умений спортсмена. Потому что многое, что могу сделать я, спортсмен не сделает. Очень тяжело это воспринимать, потому что я-то хочу, чтобы это так выглядело! А оно так выглядеть не будет (смеется). И я сижу ломаю голову, как бы извернуться.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ненавижу, когда пытаются выведать какую-то «сосайдерскую» информацию

— Ты говорила, что часто о вас привирают или приукрашивают информацию. Можно топ бреда о вашей паре?

— Очень разное бывает. Даже сейчас после проката чисто случайно листала комментарии в Telegram: «В смысле, она в паре? Опять че-то придумала. А че волосы не зеленые?» И все в таком роде. Конечно, когда такое выливают, неприятно.

— Слушай, ну так же со всеми. Дудаков вообще молчит...

— Молчит, и все равно найдется тот, кто обольет помоями. Да, так везде.

Георгий: — Или Миша Коляда.

Алена: — Который всегда уходит от ответов и все равно кому-то будет не так.

У меня вот недавно было интервью, где опять меня спрашивали про переходы и вот это постоянное: «Били? Ну били же? Ну скажи, что били!» Или: «А сравни штабы!» Ненавижу это, надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то сосайдерскую информацию пытаются выведать.

Георгий: — Инсайдерскую, ты хотела сказать?

Алена: — Нет, я сказала именно то, что хотела сказать. Зачем мусолить одно и то же? У меня уже началась другая жизнь.