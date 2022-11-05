«Даня — совершенно нормальный человек». Как Милохин в последний раз откатался с Медведевой

В четвертом выпуске «Ледникового периода» в командном первенстве победил тренерский штаб Александра Жулина.

Фигурное катание. Ледниковый период. Четвертый выпуск

Команда Александра Жулина — 284,32

1. Евгения Медведева/Даня Милохин — 47,64

2. Виктория Синицина/Иван Скобрев — 47,56

3. Валерия Ланская/Роман Костомаров — 47,54

4. Дарья Мороз/Максим Маринин — 47,24

5. Елена Ильиных/Егор Бероев — 47,226. Наталья Подольская/Дмитрий Соловьев — 46,72

Команда Ильи Авербуха — 284,24

1-2. Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов — 47,72

1-2. Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко — 47,72

3. Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников — 47,62

4. Оксана Домнина/Марат Башаров — 47,38

5. Регина Тодоренко/Александр Энберт — 47,16

6. Алла Михеева/Иван Букин — 47,04

В праздничные выходные в эфир вышел четвертый выпуск «Ледникового периода». Его стоило посмотреть хотя бы по двум причинам. Во-первых, это последний раз, когда на лед «Лужников» вышел блогер Даня Милохин. А еще по итогам первых четырех выпусков определилась команда победителей — соревновались пары Александра Жулина и Ильи Авербуха. В этот раз они катались под российскую музыку XX века.

Минимальные оценки за весь проект

В этот раз судьями были актер Марк Богатырев, режиссер и участник «Ледникового периода» — 2013 Артем Михалков и поэтесса Лариса Рубальская. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова входят в постоянный состав жюри.

После трех выпусков оценки двух команд были практически идентичными — пары Жулина набрали всего на 0,02 балла больше. Все должно было решиться сегодня.

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко открывали новый выпуск и откатались идеально — даже исполнили подкрутку в пол-оборота. У Славы было много времени в номере, чтобы показать индивидуальное мастерство: он может исполнить элементы отдельно, не держась за руку партнерши. Оценки соответствовали — все 6,0, кроме 5,8 от Богатырева. Но актеру возможности объяснить свои баллы не дали — это останется загадкой.

Немного сюрреалистично было наблюдать за выступлением Дани Милохина, который после этого выпуска ушел из проекта. Сегодня на съемках Евгения Медведева уже каталась с новым партнером Федором Федотовым, но по телевизору она все еще с Милохиным. Александр Жулин отмечал, что Даня очень сильно пашет на тренировках и вообще это «совершенно нормальный человек».

Даня Милохин и Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Главное — не перегореть от бесконечных тренировок», — так говорил Александр Гришин, комментируя выступление Медведевой и Милохина. Они откатались неплохо — в молодежном стиле под Гарика Сукачева. Оценки не максимальные, но Женя сказала, что не так и расстроилась — судейство строгое. Милохин вторил, что «все у них нормально, будут работать и творить». Что из этого вышло, уже всем известно.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов станцевали полонез под песню «Чижа и Ко». Прокат получился настоящим гимном любви — возможно, он посвящен Илье Авербуху и Виктории Синициной. Лиза и Никита даже опробовали новый элемент — смесь «пистолетика» и тодеса.

Валерия Ланская и Роман Костомаров получили почти самые высокие оценки за весь выпуск — станцевали под романтическую мелодию, изображая героев «Доктора Живаго». Пара запомнилась очень хрустальным катанием, когда партнеры весь номер все время смотрели друг другу глаза в глаза. Татьяна Навка даже призналась, что у нее несколько раз были мурашки, а иногда казалось, что на плечах у Костомарова в поддержках сидит она.

Валерия Ланская и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

А вот следующий дуэт, Регины Тодоренко и Александра Энберта, судьи, наоборот, раскритиковали. Татьяна Тарасова даже поставила за технику 5,5. Ребята катались под «Чертово колесо» Муслима Магомаева и разыгрывали сцену предложения руки и сердца. Татьяна Анатольевна же сказала, что танца вообще не было, «было одно кривлянье». Заслуженному тренеру России хотелось чего-то менее нахального. Регина Тодоренко даже плакала после проката — Саша Энберт шутил, что это «5,5 в глаз попало». Сама телеведущая призналась, что для нее ценно, что ее старший сын тоже захотел кататься.

«Аллилуйю любви» продемонстрировали Дарья Мороз и Максим Маринин. Алексей Ягудин отметил, что рок-опера «Юнона и Авось», из которой эта музыка, впервые была показана в 1983 году, когда родилась актриса. В это время ее отец как раз принимал участие в этом спектакле. Оценки были скромными — Навка даже сказала, что Дарья как будто ком проглотила. Татьяна Тарасова поставила две 5,8, но почему такие низкие баллы, не объяснила.

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Башаров и Тотьмянина удивляют номерами

Программа чемпионки мира Оксаны Домниной и актера Марата Башаров убедила всех — зажигательная «Марусечка» растопила даже актера Марка Богатырева, который до этого шестерками не раскидывался. А теперь были красивые 12 баллов — все отметили, что Домниной/Башарову подвластны любые образы.

У Никиты Кацалапова в проекте участвует целых две партнерши — его жена Виктория Синицина и Елена Ильиных, с которой он выступал до 2014 года. Лена в этом году катается с актером Егором Бероевым, выигрывавшим проект несколько лет назад. В четвертом выпуске Ильиных и Бероев показали танец под «Метель» Свиридова и едва не получили максимальные оценки. Претензии возникли только у Татьяны Тарасовой, но она их никак не комментировала. Строгому судье Марку Богатыреву прокат напомнил о своих романтических отношениях — он снова расщедрился на все шестерки.

Самая веселая пара проекта Алла Михеева/Иван Букин каталась под песню Линды «Ворона», однако опять же не получила максимальных баллов. Но ребята, казалось, ничуть не расстроились оценкам — радовались, что трое судей поставили им 6,0 за артистизм. Есть за что покритиковать Аллу — иногда Ваня слишком много возил ее за собой по льду. Возможно, Михеева еще не до конца освоилась после перерыва, но выбор музыки и костюмов у Михеевой/Букина всегда самобытный.

У Натальи Подольской и Дмитрия Соловьева получилась интересная ситуация с оценками — они варьировались от 6,0 до 5,7. Слова Марины Цветаевой, которые пытались выразить на льду Наталья и Дмитрий, убедили не всех. Навка отметила, что Подольская увереннее стоит на коньках, но чего-то в номере не хватило. Богатырев добавил, что любовь почему-то была в голове, а не в сердце.

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Это что, Тотьмянина была? — спросила Татьяна Тарасова у Навки после выступления следующей пары. Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина улыбалась всю программу, а их номер с Иваном Колесниковым запомнился легкостью и хорошим настроением. Не хватило новых фишек, но это нарабатывается. Тем более Тотьмянина и Колесников — теперь единственная пара, оставшаяся с прошлого сезона «Ледникового периода».

Виктория Синицина/Иван Скобрев закрывали четвертый выпуск — и сделали это практически идеально. По крайней мере по технике. В артистизме Татьяне Тарасовой и Татьяне Навке чего-то не хватило — в начале было очень смешно наблюдать, как Мэрилин Монро и Элвис Пресли катались под «Пой, гитара», но в конце судей это утомило.

В командном турнире с преимуществом в 0,08 балла победил тренерский штаб Александра Жулина. Специалист в своей речи отметил, что их борьба с Ильей Авербухом была интересной для зрителей и самих участников, а также поблагодарил всех за участие. Впереди теперь всех ждет личное соперничество.