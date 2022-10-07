Одиночники зажгли на Мемориале Панина-Коломенкина, Коляда выиграл короткую программу

Фигуристы сборной России стартовали на турнире в Питере.

Мемориал Панина-Коломенкина

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 106,32

2. Дмитрий Алиев — 103,38

3. Глеб Лутфуллин — 98,41

4. Андрей Мозалев — 85,92

5. Макар Игнатов — 84,56

6. Григорий Федоров — 79,06

7. Владислав Катичев — 76,45

8. Семен Соловьев — 74,83

9. Даниил Самсонов — 73,30

10. Роман Атояр — 70,08...

13. Артур Даниелян — 64,82

Утро в Санкт-Петербурге выдалось хмурым и дождливым. Но к окончанию выступлений мужчин с короткими программами погода стала в разы приятнее, даже выглянуло солнце. Появление на льду фигуристов сборной России получилось ярким, а они сами были общительными и позитивными. И пусть не у всех все получилось.

Позитивный Алиев

Первый стартовый номер достался Дмитрию Алиеву. С учетом того, что мужской турнир начинался в 10 утра, чемпиону Европы пришлось нелегко. Но раннее время не помешало фигуристу показать себя во всей красе.

Алиев исполнил хороший контент: четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель. И даже ошибка на выезде с трикселя не смазала общее впечатление от его проката. Кажется, Дима никогда не катался так душевно. Чувствовался настрой фигуриста, его желание кататься и соревноваться.

Судьи отметили четверной сальхов бонусными баллами. И итог получился очень солидным — 103,38 балла! И сам Алиев позитивно оценил свое выступление:

«Хорошо оцениваю выступление. Сегодня достаточно раннее соревнование, началось в 10 утра. Не совсем привычно. Слава богу, что я сам себе ставил такие задачи — неважно, утро или вечер, выполнял прокаты всегда. Возможно, это дало свои плоды. Сегодня какая-то внутренняя уверенность в себе присутствовала. Когда я уехал на тренировку, был дождь, я увидел, как сверкнула молния.

Фанаты дали мне прозвище Повелитель Молний. Я ехал и улыбался. Болельщики зародили эту историю. На каток ехал с облегчением. Бывает, утром выходишь с чашкой кофе на улицу, настроение комфортное, и ты едешь на работу с улыбкой. Когда выходил на лед, увидел пикачу, подумал: «Тут еще и люди со мной, грех не наслаждаться». Поймал вайб, настроение, так и откатал программу».

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Секретный Коляда

Лучше Алиева сегодня был только трехкратный чемпион России. На «Щелкунчика» Коляды в чистом исполнении, кажется, можно смотреть вечно. Понравилось выступление и судьям — два бонусных балла прилетели фигуристу за оба вращения. И хоть Михаил исполнил всего один четверной — чистого проката ему хватило для того, чтобы стать лидером после короткой программы.

Вторым элементом после каскада из двух тулупов шел тройной лутц. Но Коляда не стал раскрывать своих планов, запланирован ли там какой-то прыжок в четыре оборота. На вопросы журналистов фигурист с улыбкой ответил: «Секрет».

«Сегодня получилось все, но можно лучше. Планирую ли четверной лутц? Секрет, не скажу. Будет ли возвращение двух четверных в короткой — тоже секрет. Решение оставить короткую с прошлого года было принято Алексеем Николаевичем Мишиным. Я с ним согласен. У меня к каждой программе особые чувства. Есть ли образы, которые хочу исполнить? Если честно, пока об этом не думал», — рассказал Михаил после проката.

Вопросов к его катанию нет никаких. Коляда безумно артистичен, у него идеальное скольжение, и смотреть на его прокат — одно удовольствие. Хочется видеть в его программах, конечно, и более сложные элементы. Но будем надеяться, что все впереди. И «секрет» Михаила будет раскрыт.

Тройку лидеров замкнул еще один ученик Алексея Мишина — Глеб Лутфуллин. Его прокат был безупречным — каскад из четверного и тройного тулупов оценили бонусным баллом, четверной сальхов и тройной аксель — без вопросов. 18-летний фигурист набрал 98,41 балла за свое выступление.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Позитивный Даниелян

Но не у всех день задался, как у Алиева с Колядой. Макар Игнатов допустил «бабочку» на четверном риттбергере. Каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель были исполнены хорошо, но вращения и дорожка шагов — только на третий уровень. С журналистами фигурист общаться не стал — явно был недоволен своим прокатом: пятое место с суммой 84,56 балла.

Примерно такая же история с Андреем Мозалевым. Начал фигурист бодро — четверной сальхов, хоть и приземленный в четверть, мощный тройной аксель. С тулупом в каскаде 4-2 возникли проблемы при приземлении — однако спортсмен добавил второй прыжок и не остался без каскада. Но своим выступлением Андрей явно не был удовлетворен.

Совсем не получился прокат у Артура Даниеляна — фигурист упал с четверного сальхова, недокрутив элемент. А затем еще и сделал «бабочку» на лутце, оставшись без каскада. Понятно, что спортсмен был расстроен таким прокатом. Но в разговоре с журналистами Артур поделился, что плохо себя чувствовал накануне турнира:

«По здоровью вопросов нет, единственное, я сейчас не в том самочувствии, потому что два дня назад я пробыл дома целый день с температурой. Вчера и позавчера меня тошнило. Но решили не сниматься — и не в таком состоянии выступал. А мне просто надо было попробовать сальхов», — поделился Даниелян.

Примечательным на мужском турнире было появление Даниила Самсонова. Фигуриста так давно не было на соревнованиях, что он сам не сразу смог назвать свой последний старт. Спортсмен показал простой контент с тройными прыжками и двойным акселем. Но главным для него был факт выступления на соревнованиях: «Я был на мандраже и при этом рад снова выйти на соревнования, почувствовать, что это такое».

Полностью интервью с Даниилом Самсоновым о его травме, восстановлении и возвращении к соревнованиям — скоро в «СЭ».