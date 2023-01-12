Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?

Вопреки пропуску ключевых соревнований Александра — самая активная в работе с болельщиками в этом сезоне.

Как бы мы ни вспоминали одинаковые баллы Семененко и Гуменника на чемпионате России, слезы Бойковой/Козловского и эмоции Мишиной/Галлямова и даже премьеру произвольной программы Валиевой, возможно, самым эффектным моментом сезона с точки зрения картинки является забег фаната Трусовой на лед после ее программы в Самаре.

В Самаре произошла еще одна показательная история. Сашу не смутил настойчивый болельщик — более того, она анонсировала свою автограф-сессию прямо у входа на арену, причем за полтора часа до начала. Что сделал народ? Массово повалил с трибун, не желая смотреть соревнования пар, и пошел давиться у входа на арену в попытке заполучить автограф и селфи с Александрой Трусовой. Больше ни один из российских фигуристов подобные акции посреди соревнований не устраивал.

Что изменила Трусова?

Этот сезон явно обозначил смену пиар-стратегии фигуристкой. Начался сезон с другой смены — тренера. Вместо работы с Этери Тутберидзе, которая давала меньше автономии в построении личного бренда, Трусова стала сотрудничать со Светланой Соколовской. Но это, разумеется, не главное. Важно, что поменялся подход самой Трусовой — под влиянием семьи ли, Марка Кондратюка, агента или просто взросления. Но Саша, которая раньше вела соцсети крайне неохотно, за ними лично не следила и не любила говорить, сейчас раскрепостилась — либо ее по-новому умело подают.

Можно перечислить как минимум несколько изменений:

1. «СЭ» известно, что на соревнованиях, где участвовала Трусова, ее отец старался организовать встречу с местными детьми, зрителями и мастер-классы. И везде какие-то публичные акции да удавались. В Красноярске был запланирован мастер-класс, несмотря на пропуск чемпионата России, но и его пришлось отменить из-за болезни.

2. Трусова гораздо активнее теперь ведет соцсети. Сначала она набрала миллион подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремисткой и запрещена на территории РФ), затем стала старательно призывать подписываться на свой Telegram-канал, искушая своими «кружочками» и ответами на самые интересные вопросы.

Вскоре канал пробил 200 тысяч подписчиков. На китайском Weibo Трусова также популярна — там она уже занимает 11-е место среди звезд фигурного катания и имеет сравнимую с Instagram аудиторию более 500 тысяч человек.

Показательна динамика: за последний месяц Трусова набрала 40 200 подписчиков в Instagram, за этот сезон — около 90 тысяч. Единственная сравнимая с ней российская фигуристка — Камила Валиева, но ее Трусова стремительно догоняет (за последний месяц у Валиевой +30 690). И даже во время Олимпиады Трусова не так сильно проиграла Валиевой. Камила была звездой первой недели (прирост 227 тысяч), но на второй, где выступали обе, они сравнялись (622 тысячи у Трусовой против 608 тысяч у Валиевой).

Причем с соцсетями, как рассказал недавно «СЭ» агент фигуристки Алексей Николаев, Трусовой помогают не профессиональные эсэмэмщики, а поклонники: «У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная. И при всей своей занятости она конструктивно подходит к встречам с болельщиками. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше».

Как удалось узнать, за формулировкой «намного больше» скрывается благотворительность. Так, Трусова помогает животным, но сама об этом не говорит и пиара на этом не хочет. А с соцсетями, кстати, ей помогают и российские болельщики.

— Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире, — утверждает агент Алексей Николаев. — К ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами.

Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории. Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша — спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны, — говорил Николаев «СЭ».

4. Наконец, на шоу «Снегурочка» в магазинах можно было встретить мерч с фамилией Трусовой и изображением Русской Ракеты. Купившим пять вещей с эмблемой в подарок доставалось право сфотографироваться с Александрой.

Встречи с болельщиками в Сочи, Самаре и мастер-класс для красноярских детей — явления того же порядка.

5. Более нашумевшей оказалась история с Первым каналом — Трусова прекратила сотрудничество с партнером федерации и начала писать колонки для matchtv.ru. Сторона Трусовой уверена, что Первый канал нарушил контрактные договоренности. Тут отдельно надо упомянуть отца фигуристки Вячеслава. Он вызывает разные эмоции у болельщиков и постоянно будто незримо присутствует в карьере Александры. Но при всем том, что мы знаем о роли семьи в карьере Трусовой, нельзя не сказать, что именно они сделали для карьеры дочери очень много, особенно на стартовом этапе карьеры. Отсюда бойцовский и непримиримый характер Трусовой, который иногда идет во вред (по выражению Максима Маринина, «спортсмен должен быть управляем»), но и приносит результат. Я видел, как мама Трусовой путешествовала с Сашей и Марком Кондратюком из Красноярска. Она не садится рядом, простите, не сюсюкается, но забирает собаку и старается делать так, чтобы та не лаяла во время взлета и посадки. З — забота.

Кстати, отношения с Кондратюком также послужили катализатором популярности Трусовой — нет смысла это отрицать. На новогодний Comedy Club, например, ходили вместе и редко появляются на публичных мероприятиях не в паре.

К чему все это?

Главное подозрение, на которое наводят все вышеупомянутые факты, — Трусова решила переключиться с активной карьеры на личную жизнь и активное продвижение своего бренда. У нас есть успешный пример — Евгения Медведева, которая в этом году востребована и в шоу, и в различных телепроектах, но не выступает уже три года. Анна Щербакова также неплохо начала карьеру «приостановившей карьеру» фигуристки. Против Трусовой и статистика (большинство одиночниц к 19 годам уходят), и здоровье, и международная обстановка.

На мой вопрос с намеком на прекращение активных выступлений Николаев ответил ясно и недвусмысленно.

— Наверное, для большей известности нужно, чтобы Трусова продолжала выступать?

— Сейчас первый год после Олимпиады. И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть совершенно четкая цель — олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала, в условиях честной конкуренции, — ответил представитель фигуристки.

Как будет на самом деле — остается только ждать. Мы уже не раз видели, как собиравшиеся продолжать фигуристы уходят. Но если кому-то и прерывать эту традицию — так это Трусовой, которая привыкла опрокидывать привычное положение дел.