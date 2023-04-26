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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

«Уникальный чувак». Авербух создал танцевальную пару из чемпионки России и акробата с сальто

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигурист Андрей Ежлов.
Андрей Ежлов.
Фото из личного архива
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Российские танцы не перестают удивлять.

Последние два года российские танцы заполнили полное бинго всех возможных событий — исчезновение за границей одной из пар и женитьба, драка двух других, рождение ребенка в третьей, падения, разборки, любовные интриги, в общем, веселье не прекращалось ни на минуту. Гений русской ироничной драматургии Чехов от такого спектакля сам бы офигел, а может, и устал бы и по обыкновению пошел пьянствовать с проститутками. Выстрелили, наверное, все ружья, которые висели на сцене и в ближайшем квартале.

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Но сезон закончился — а стоп-кран нажать забыли. И теперь две главные действующие пары России — по регалиям (Степанова/Букин) и по последним результатам (Худайбердиева/Базин) переходят к тренеру Жулину, который собрал у себя, кажется, всех. Этому цирку, в хорошем смысле слова, не хватало только акроИатов.

Возвращается танцорша, сорвавшая покровы

И вот он — Илья Авербух объявил о создании пары Софья Шевченко/Андрей Ежлов. Оба этих фигуриста появились в группе Авербуха и Елены Масленниковой необычным образом. 21-летняя Шевченко — опытная танцорша и работала тренером. С Игорем Еременко (тот сенсационно встал в пару с Аннабель Морозов) она успела выиграть и чемпионат России среди юниоров, и финал юниорского «Гран-при», и бронзу юниорского чемпионата мира. Даже поездила по этапам взрослого «Гран-при». Но добиться большего на взрослом уровне не удалось. Возможно, отчасти причины кроются в том, что рассказала сама Софья в интервью «Р-Спорт», когда завершила карьеру. По крайней мере, так она написала в соцсетях — но оказалось, завершение было недолгим.

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— Мы не были готовы постоянно вставать под них [Степанову и Букина] только потому, что это было выгодно, — говорила Шевченко год назад. — Мы не маленькие и понимали, что происходит, но нам никогда не могли об этом открыто сказать. Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то. И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь, а для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?

Заявления Софьи резонансные, обычно такое не говорят вслух и тем более под запись. Помимо этого, талантливая танцорша говорила, что в фигурном катании «не учитывают, что спортсмены — живые люди», и многое другое. Мосты вроде как были сожжены, но, как показывает история мостостроительства, имеют свойство восстанавливаться. Самое интересное теперь — как судьи будут воспринимать партнершу, которая в открытую вынесла сор из избы.

В танцах появился акробат с сальто

Партнер у Софьи также интересный. Это 18-летний Андрей Ежлов, он выступал в шоу Ильи Авербуха, занимался и одиночным катанием, но лучше всего за него говорит его TikTok с сотнями тысяч просмотров.

@_andrey_ezhlov_ @aleksandr_enbert, пригоняй, научу) #figureskating #сальто #рекомендации #спортивныйблогер ? Invincible — Pop Smoke

«СЭ» поговорил с Андреем о перспективах его выступления.

— Как вообще возникла идея создания пары? Софья же вроде как закончила.

— О, это интересная история. Мы катаемся с Соней буквально несколько недель, она работала тренером в нашей группе. Был момент, когда ей нужно было поставить показательное выступление для Дня спорта в МГУ. Это как раз наш совместный пост в соцсетях в январе.

После этого начались шутки в сторону Сони: «Что, возвращаться в спорт не надумала?» Вот и дошутились (смеется). Естественно, я воспользовался возможностью встать с Соней в пару, учитывая ее мастерство и опыт. Предстоит выполнить огромный объем работы, конечно, но мы справимся. На днях закончили ставить произвольный танец, будет очень круто, мне кажется.

— Ты исполнял на шоу акробатические номера. Сальто ждать?

— Конечно! Прям появляться буду на льду с сальто через борт (смеется). Если серьезно, в хореодорожке вроде бы даже разрешено сальто при взаимодействии партнеров. Но скорее всего, не будем его исполнять, все-таки это танцы, и всем хотелось бы увидеть скольжение, наверное. Но в элементах добавить акробатики мы можем — входы, выходы, разные поддержки.

@_andrey_ezhlov_ Есть тут такие?) #figureskating #foryou #рекомендации #спортивныйгерой #сальтональду ? RAMPAGE — GRAVEDGR

Вообще я и все прыжки делал, но для шоу решил научиться делать сальто, когда в 16 лет ушел из спорта и решил кататься в шоу.

— Почему уходил?

— Травмы. Отдохнул, вылечился, немного покатался в шоу... И вернулся. Понял, что без спорта не смогу. И решил попробовать себя в танцах. Но остальные навыки остались при мне. Посмотрим, как их можно будет использовать, хочется выделяться, конечно.

— С вами работает Илья Авербух?

— Непосредственно тренер — Елена Станиславовна Масленникова, Илья Изяславич курирует нашу группу, появляется на тренировках, дает наставления, помогает в постановке программ. Надеемся, что все получится.

Фигурист Андрей Ежлов.
Андрей Ежлов в шоу Ильи Авербуха.
из личного архива

Сальто ждать не стоит

Сам Авербух пока осторожен, говоря о перспективах такой пары:

— Андрей поздно пришел в танцы, поэтому ему надо еще нагонять и нагонять. И еще нужно несколько сезонов, чтобы они превратились в конкурентоспособную пару. Они яркие, интересные, но танцы на льду требуют времени, скатывания. Андрей — действительно уникальный чувак, талантливый, хватающий все на лету. Соня год была тренером в нашей школе, набралась новой энергии и хочет кататься. Это желание может им помочь. Сальто? Андрей действительно его прыгает и продолжает прыгать, у него вообще подготовка для одиночника хорошая, он и тройной тулуп прыгает, но в танцах, боюсь, не поможет.

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— Других пар у вас там не намечается?

— Варианты были, но мы сейчас концентрируемся на воспитании молодых ребят. Большой приток сейчас, в школе порядка 10 пар точно. Все они юниорские, кроме Сони с Андреем. В частности, наши ребята Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов попали в состав юниорской сборной России, это уже дорогого стоит. Будем продолжать вести молодых ребят и открывать новые таланты, — сказал Авербух «СЭ».

Некоторые танцевальные пары, правда, не из молодых, можно будет увидеть 4 мая на шоу Авербуха в Москве. В частности — образованный в этом сезоне дуэт Хавронина/Нарижный, который выступит впервые на публике.

Фигурное катание
Александр Жулин
Илья Авербух
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