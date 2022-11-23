Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью

Диана Дэвис столкнулась с серьезным недугом, однако сумела вылечиться.

У знаменитого тренера Этери Тутберидзе в жизни было достаточно драм. За полгода до сочинской Олимпиады умер ее отец. А во время Игр-2018 серьезно заболела ее мама. Но на этом беды заслуженного специалиста не кончились. Ее дочь Диана Дэвис долгое время страдала от серьезного заболевания.

Из-за этого девочке было сложно кататься —риск получить травму у нее был больше, чем у обычных людей. Но тем не менее фигуристка перешла из одиночного катания в танцы на льду, встретила свою любовь. А недуг отступил и больше не ухудшает качество ее жизни.

Врачебная ошибка

Диана родилась абсолютно здоровой. Но в юном возрасте врачи по ошибке прописали ей неподходящие антибиотики. Прием этих препаратов привел к тяжелому заболеванию — ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени.

При этом недуге страдает слуховой нерв. В результате у Дэвис сильно ухудшился слух, а в ушах появился шум. Заболевание выбило из колеи Тутберидзе, и она задавала себе только один вопрос: почему такое испытание выпало ей и ее дочери?

«Господи, почему я? Почему она? Просто к этому надо привыкнуть... Сложная тема. Нам всем хочется, чтобы наши дети были здоровы, а их болячки мы готовы на себя забрать. Моя задача была адаптировать ее к нормальной жизни», — рассказала Тутберидзе в эфире «Пусть говорят».

При этом Этери Георгиевна отмечала, что отдельные звуки Диана все-таки слышала. Но большую часть речи других людей она разбирала по губам.

«Она слышит, музыку слышит, во время разговора частично добирает по губам. Я иногда повторяю. Новые слова сначала пишу на бумажке. Это испытание для нас. Одно из испытаний. Я должна сделать все, чтобы у Дианы не было серьезных ограничений, связанных с диагнозом», — говорила о диагнозе дочери Тутберидзе в документальном фильме «1+1».

Сильно спасали Дэвис социальные сети. Благодаря современным технологиям она могла общаться с другими людьми и расти полноценным, социализированным человеком.

«Мы все ругаем нашу молодежь, что они постоянно зависают в социальных сетях. А для нее это спасение — то, что люди стали менее общительны вербально и больше переписываются», — добавила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Преодоление болезни

Конечно, болезнь сказывалась на качестве жизни юной девушки. В частности, она намного больше была подвержена риску получения травмы, чем другие фигуристы. К тому же это стало причиной перехода Дэвис из одиночного катания в танцы на льду. Хоть Диана, которая тренировалась под руководством своей мамы, и разучила все тройные прыжки. Но Этери Георгиевна все же настояла на смене дисциплины.

«Дианка совсем не хотела уходить. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — рассказала Тутберидзе.

При этом данное решение далось спортсменке нелегко. Заботливая мама переживала, что дочка сильно вырастет после пубертатного периода. И буквально заставила Диану все же перейти в танцы.

«Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала. Был такой тяжелый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что Бог ни делает, все к лучшему», — пояснила Тутберизе в интервью Дмитрию Борисову.

Но эта история — со счастливым концом. Еще в 2019 году Диана сообщила, что сумела побороть свой недуг. Она перестала принимать лекарства и смогла адаптировать себя к полноценной жизни.

«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди. Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать», — написала Дэвис в социальных сетях.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото Соцсети

Полноценная жизнь

С тех пор Диана наслаждается жизнью. А своим примером она надеется вдохновить людей и доказать, что нет ничего невозможного.

«И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного. Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет. Нет людей без недостатков», — добавила Дэвис.

Тем не менее на публике девушка ведет себя достаточно сдержанно. В частности, в микст-зоне и на пресс-конференции на чемпионате России в Санкт-Петербурге в 2021-м фигуристка молчала. Диане неоднократно задавали вопросы, но слово каждый раз брал ее партнер — Глеб Смолкин.

«Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра», — лаконично отвечал фигурист на вопросы журналистов.

За пару месяцев до этого Диана рассказывала, что у нее совершенно нормальный слух, а слуховой аппарат делал ей только хуже.

«Я пробовала носить слуховые аппараты и наотрез отказалась. Я же нормально слышу, зачем они мне? У меня нормальный слух. С аппаратами я начинала слышать, как на улице человек дышит. Я сижу дома и слышу это! Я не знаю, как вообще можно так жить», — сказала Дэвис «Телеспорту».

Поэтому вполне возможно, что отказ от общения со СМИ у Дэвис связан с той же причиной, по которой ее мать Этери Тутберидзе не говорит с журналистами. Но в том, что с девушкой все в порядке, сомнений нет. Дэвис продолжает свою карьеру в танцах на льду и уже успела побывать на Олимпийских играх.

В личной жизни у Дианы все отлично: не так давно стало известно, что фигуристка вступила в брак со своим партнером Глебом Смолкиным. В настоящее время пара живет и тренируется в США.