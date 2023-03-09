Загитову и Медведеву будут судить люди не из мира фигурного катания. В чем особенности турнира по шоу-программам?

Детали предстоящих соревнований — читаем регламент.

За несколько дней до нового турнира по шоу-программам стали известны некоторые детали, которые, с одной стороны, принесли новые интриги, а с другой — вызвали еще больше вопросов. В частности, самым интересным выглядит тема оценивания данных соревнований. Решать судьбы участников будут не профессиональные судьи из мира фигурного катания. Причем их имена будут держаться в тайне до начала соревнований. Рассказываем об интригах предстоящего турнира.

Участники

Список участников обнародован еще 1 марта. Но к дате соревнований он еще может измениться. Согласно регламенту турнира, организаторы оставили за собой право вносить изменения в состав, в том числе осуществлять замену или сокращать количество конкурсантов, в четырех случаях:

1. Несоответствие фактического номера поданной заявке.

2. Невыполнение правил участия, в том числе нарушения требований к конфиденциальности.

3. Нарушение условий договора, заключаемого с каждым участником,

4. По медицинским показаниям.

На данный момент перечень участников уже претерпел некоторые изменения. В списке 24 заявленных фигуристов/пар уже была произведена замена. Вместо Анны Погорилой выступит Дмитрий Алиев, который считался первым запасным турнира.

«В соответствии с п. 4 Регламента турнира по шоу-программам Организаторами произведена замена Участника Погорилой Анны в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее (заявка от 22.02.2023), на основании которого участник был отобран Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Вместо Анны Погорилой выступит Дмитрий Алиев, первый запасной турнира», — говорится в сообщении ФФККР.

Выступать участники будут по результатам жеребьевки порядковых номеров — она будет проводиться внутри каждого вида. При этом олимпийские чемпионы будут иметь приоритет более позднего выхода на лед. Порядок будет чередоваться по принципу мужчина — спортивная пара/танцевальный дуэт — женщина.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Номера

Конкретных требований по программам фигуристов, согласно регламенту, не появилось. Они по-прежнему достаточно свободные с точки зрения творческой составляющей — можно кататься с любым техническим набором, реквизитом и музыкой. Критерии номеров остались теми же:

1. Продолжительность номера: от 2,5 до 3 минут (дополнительное время — по согласованию).

2. Требований к исполнению обязательных технических элементов: нет.

3. Ограничений по использованию реквизита/костюмов: нет.

4. Художественный свет будет обеспечен организаторами.

5. Спецэффекты/проекции и т. д. — по согласованию с организаторами.

Но некоторые намеки уже есть. Так, известно, что тренер и постановщик Илья Авербух поставит номера для турнира по шоу-программам для шести участников — это больше четверти из всех спортсменов. Он работает с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко, Алексеем Ягудиным, Евгенией Медведевой и Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым. Среди них должна была быть и Анна Погорилая, которую сняли с соревнований ранее.

Оценивание

Одна из самых интригующих и секретных составляющих регламента — это система оценивания. Известно, что на данном турнире не будет профессиональных судей, которые работают на соревнованиях по фигурному катанию. Итоги будут подводиться на основе выставленных профессиональными членами жюри оценок.

Они будут ставить баллы за два компонента фигурного катания по действующей на текущий сезон системе баллов ISU по десятибалльной шкале с шагом в четверть балла (0,25) на основании их собственных впечатлений, где оценка 10 — это выдающийся, а 0-0,75 — невероятно плохо.

Компонентов выбрано всего два — это композиция и представление. Именно эти два критерия, по мнению организаторов турнира, отражают его задачи и требования, выдвинутые к участникам. Под первым подразумевается оригинальность идеи и качество музыкального и хореографического оформления программы. Под представлением — артистизм и качество представления и исполнения программы участником.

Как и происходит в действующей судейской системе ISU, по каждому из оцениваемых компонентов будет отбрасываться одна лучшая и одна худшая оценки от всех членов жюри. На основании оставшихся баллов будет выведен средний по каждому компоненту, после они суммируются и формируют итог для каждого участника.

Жюри

Самое уникальное, что на турнире по фигурному катанию не будет профессиональных судей по этому виду спорта. Как сообщают организаторы соревнований, в состав жюри приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр и т. д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.

При этом также уточняется, что при выборе предпочтение отдается профессионализму, а не медийности. Имена членов будут держаться в секрете до начала турнира. И они не будут обсуждать программы участников до старта соревнований: предполагается, что оценивание будет происходить в моменте — на основе личных впечатлений.

Призовой фонд

Интересно, что в регламенте учтены некоторые детали, которые, к примеру, не были продуманы на Кубке Первого канала. Когда фигуристка Анастасия Зинина получила травму по ходу короткой программы, организаторы просто вычли результат спортсменки из другой команды из общей суммы, а в произвольной уже была произведена замена.

Здесь видно, что подобные моменты были рассмотрены. На турнире по шоу-программам, в частности, в случае если участник не может закончить свое выступление (например, сломанный инвентарь или травма), его участие не будет оценено. Примечательно, что данный момент четко прописан в регламенте.

Хорошей мотивацией для участников станут довольно солидные суммы гонораров, которые они могут получить не только заняв призовые места, но и за прочие заслуги. Победитель турнира получит 5 миллионов рублей, второе место — 3 миллиона, третье место — 1 миллион.

Обладателю приза зрительских симпатий вручат миллион рублей для всех трех категорий (женское одиночное, мужское одиночное, спортивные пары/танцевальные дуэты). Сумма распределится между победителями поровну. А за специальное признание от конкретного члена жюри вручат 500 тысяч рублей.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Итог

Ну и самое главное — подведение итогов. Будут названы только призеры — с 1-го по 3-е места, места с 4-го по 24-е не будут присуждены. А победителем станет участник, получивший самую высокую сумму баллов по двум компонентам. Предусмотрен и вариант на случай равных оценок, причем в разных ситуациях.

Если одинаковый результат будет у первых двух участников, то они оба будут объявлены победителями турнира. Призовой фонд в таком случае, а точнее его сумма за 1-е и 2-е место, распределится между ними поровну (то есть по 4 миллиона рублей каждому). Похожий же принцип применяется при равенстве прочих мест (или более двух участников).

Также предусмотрены призы зрительских симпатий и специальный — от жюри. Первый будет вручен по результатам голосования на площадке VK («ВКонтакте») 18 марта. Оно будет проходить с 17.00 (начала турнира) до времени фактического выставления оценки последнему участнику.

Что касается отдельного признания от жюри — каждый из его членов может вручить специальный приз от своего имени тому, кто, по его мнению, проявит на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью конкретного судьи. При этом такие награды не могут получить призеры, занявшие с 1-го по 3-е места.