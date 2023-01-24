Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?

Сегодня, 11:00
На прошедшем в выходные Кубке Первого канала были разыграны 20 миллионов рублей — сумма, с которой в этом сезоне может сравниться только чемпионат России и итоги так называемого рейтинга очков после всех турниров весной. И хотя организаторы справедливо распределили их примерно в равных долях (11 миллионов «Красной машине» Алины Загитовой, 9 — «Нас не догонят» Камилы Валиевой), в нашем рейтинге с последнего его выпуска после чемпионата России произошли серьезные перемены. Как минимум сменился лидер.
Но прежде всего нужно перечислить несколько вводных. Указанные ниже суммы — не реальные, которые лежат у спортсменов в кошельках. Туда у нас доступа нет, и слава богу. Мы основываемся лишь на официальной информации Федерации фигурного катания России, а в случае командных турниров делим деньги на количество участников в равной пропорции. Хотя понятно, что около 30%, а то и больше отдается тренерам, есть налоги и другие отчисления.
Мы не держали свечку и на Кубке Первого канала — допускаем, что внутри команд деньги могли распределиться неравномерно, часть досталась капитану, часть наверняка ушла танцорам, которые выступали вне зачета. Но мы, следуя спортивному принципу, в нашем рейтинге добавили призовые только тем, кто участвовал в соревнованиях. Это значит, что:
1) мы не начисляли призовые Валиевой и Загитовой, приняв к сведению скромные слова Камилы: «Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены». Конечно, какие-то деньги они получили, можно даже допустить, что у них были особые условия с Первым каналом, но это не предмет данного рейтинга;
2) мы не начисляли призовых танцорам — они были в командах, сидели на цветных трибунах и наверняка с ними поделились. Но, уравняв их в правах на призовые с соревновавшимися спортсменами, мы никак не отразим решение организаторов не включать танцоров в зачет Кубка Первого канала. Катались они один день, без света;
3) призовые Анастасии Зининой и Ксении Гущиной мы поделили надвое — по 375 тысяч рублей за один день выступлений у каждой. Еще 11 спортсменов синей команды получили 750 тысяч рублей. 12 красных спортсменов заработали по 916 667 рублей каждый.
Любопытно, что чеки, выданные фигуристам на церемонии награждения, по крайней мере у «Нас не догонят», остались лежать на арене, и их спокойно мог унести кто угодно. Интересно, заплатили бы ему 9 миллионов рублей при предъявлении?
А вот как выглядит новая версия рейтинга. Впервые его возглавил мужчина — Евгений Семененко, но за счет разжалования Валиевой из фигуристов в капитаны и задела над Акатьевой он удержался на первой строчке. Удивительно, но между ним и чемпионкой России всего 8 тысяч рублей — это на суммах в 4 миллиона. Ну, Жене не привыкать выигрывать с мизерным преимуществом.
Мишина/Галлямов в принципиальном противостоянии пар обошли Бойкову/Козловского — и по общим баллам на Кубке Первого канала, и в фигурном списке «Форбс». Между ними тоже немного — если считать на двоих, то Настя и Саша заработали на 83 тысячи рублей больше. Напомним, на выходных 28—29 января их ждет еще одна прямая битва на чемпионате Санкт-Петербурга.
Среди ощутимых взлетов — Петросян, которая делила 32-е место с Трусовой, а теперь прорвалась в большую двадцатку. Но в принципе те не очень известные фигуристы, которые попали на Кубок Первого канала, вытащили счастливую карту — миллионерами стали Кадырова и Колесова на 29—30-м месте, раньше делили 51-е, Яметова (с 47-го на 23-е), Горбачева (с 57-го на 24-е, это рекорд).
Из заметных фигуристов за пределами списка миллионеров Марк Кондратюк идет 35-м (700 000), недалеко его отпустила Александра Трусова, она 39-я (500 000), рядом Михаил Коляда 42-й (450 000). Последних двух обогнали Анастасия Зинина и Ксения Гущина, у которых теперь по 575 тысяч рублей. Все остальные участники Кубка Первого канала попали в топ-30.
Следующие призовые будут разыграны на всероссийском уровне 14—18 февраля на юниорском первенстве в Перми.