Русские фигуристы становятся проблемой для мира. Они выиграли чемпионаты 20 стран только в этом сезоне

Илья Малинин — не единственный, есть и Австралия, и Филиппины.

За прошедшие несколько дней сразу два крупных турнира в одиночном катании выиграли русские фигуристы или как минимум с русскими корнями. Анастасия Губанова, представляющая Грузию, взяла чемпионат Европы, а Илья Малинин — чемпионат США. Разумеется, эти победы не стоит представлять как победы России — Губановой и вовсе пришлось подыскивать другой флаг, потому что в родной стране в нее не верили, да и конкуренцию объективно было выдержать сложно. Малинины тоже уехали с постсоветского пространства не от хорошей жизни.

Но и отрицать, что это наши люди, тоже странно. Как есть ирландские американцы или афроамериканцы, есть и русские американцы. Много ли еще русских выигрывают в этом сезоне в отсутствие собственно сборной России?

Хет-трик в Венгрии и Польше, дубль во Франции

«СЭ» проверил результаты всех национальных первенств по фигурному катанию этого сезона и установил, что таких, как Малинин и Губанова, как минимум два десятка человек. Это люди, которые выигрывали и которых мы можем назвать либо русскими по происхождению, либо русскими просто потому, что они поменяли гражданство страны.

Чемпионами своих стран люди с русскими корнями либо бывшим российским гражданством становились 20 раз, а общий медальный счет выглядит так: 20 золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых. Можно спорить о том, считать ли «нашими» русских представителей Прибалтики или просто иностранцев с русскими фамилиями, но, даже по самым скромным прикидкам, русские выиграли полтора десятка национальных чемпионатов в этом сезоне, делая это, по сути, каждые выходные этой осени — зимы.

Итак, русскими фигуристами были взяты золотые медали чемпионатов: Израиля, Франции (пары и танцы), Венгрии (мужчины, пары и танцы), Польши (мужчины, женщины и пары), Словакии (танцы), Филиппин (пары), Германии (мужчины) и США (мужчины). Можно также засчитать русских представителей Эстонии, Литвы и Австралии (все — женщины, а в Эстонии еще и танцоры), а среди юниоров наши становились чемпионами Бельгии (мужчины), Финляндии (мужчины), США (танцы).

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Не упустили, а отпустили

Короче, набор огромен. Где-то это экс-россияне, сменившие спортивный паспорт, где-то — потомки эмигрантов.

Хорошо это или плохо для фигурного катания — вопрос неоднозначный. Конечно, иностранцы начинают жаловаться, если, как в Венгрии или Польше, практически всю сборную занимают сменившие флаг россияне. С другой стороны, они же могут и подтянуть фигурное катание в соответствующей стране вперед, если будут действительно отдавать людям, их приютившим, долг, будут учить язык и постараются сделать ее второй родиной. Но это забота грамотных (или не очень) людей из федераций.

Что касается России — это точно не случай Дарьи Домрачевой или Анастасии Кузьминой в биатлоне, которых упустили. В России на данный момент серьезные проблемы разве что в танцах — а в остальных видах вынуждает уходить внутренняя конкуренция. Если кто-то из ушедших, как Губанова, выстреливает, можно только порадоваться реализации исторического шанса в выгодно сложившихся условиях.

Илья Малинин. Фото USA Today Sports

Кто из русских выигрывал медали чемпионатов в сезоне-2022/23

А вот полный список — те, кого мы знаем и о ком мы не слышали. Пойдем в хронологическом порядке:

18-19 ноября, Бельгия. Чемпион среди юниоров — Денис Круглов.

25 ноября — 2 декабря, Австралия. Чемпионка среди женщин — Влада Васильев.

2-4 декабря, Великобритания. Бронзовый призер среди танцоров-юниоров — Алессио Суренков-Гульчев в паре с Василисой Ахраменко, но установить их точное происхождение затруднительно. Зато долгие годы на уровне женщин в Британии побеждала Елена Комова.

3-4 декабря, Литва. Чемпионка среди женщин — Александра Головкина, серебряный призер — Диана Афиногенова. Головкина — уроженка Вильнюса, но долгое время тренировалась в Москве.

14-15 декабря, Израиль. Чемпионка среди женщин — Мария Сенюк, уроженка Москвы. Не будем считать других призеров со славянскими фамилиями вроде родившегося в Онтарио Марка Городницкого или Льва Винокура.

14-18 декабря, Швейцария. Серебряный призер среди мужчин — Егор Мурашов. Катался в «Москвиче» у Виктории Буцаевой, сменил гражданство. Продолжает жить на две страны.

15-17 декабря, Франция. Чемпион в парах — Павел Ковалев в паре с Камиллой Ковалев, чемпионка в танцах — Евгения Лопарева в дуэте с Жоффри Бриссо. Павел родился в Санкт-Петербурге, не смог достичь успеха в России, поменял гражданство и в 2014-м встал в пару с Камиллой Мендоса из Тулузы. Позже они поженились, и Камилла взяла его русскую фамилию. Лопарева родилась в Москве, перешла под французский флаг в сезоне-2018/19.

15-17 декабря, Швеция. Серебряный призер среди мужчин — Николай Майоров. Родился в Швеции в семье известного советского фигуриста Александра Майорова.

15-17 декабря, Венгрия, чемпионат четырех стран, по результатам которого определяются лучшие в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.

Чехия. Серебряный призер среди мужчин — Георгий Рештенко. Сменил гражданство.

Венгрия. Чемпион среди мужчин — Александр Власенко, бронзовый призер среди мужчин — Алексей Власенко, чемпионы среди пар — Мария Павлова/Алексей Святченко, чемпионка среди танцоров — Мария Игнатьева, выступающая с украинцем Даниилом Семко.

Польша. Чемпион среди мужчин — Владимир Самойлов, чемпионка среди женщин — Екатерина Куракова, чемпионы среди пар — Анастасия Полибина/Павел Головишников.

Словакия. Чемпион среди танцоров — Кирилл Аксенов в дуэте с Анной Симовой.

15-18 декабря, Италия. Серебряный призер среди мужчин — Николай Мемола, который родился в Монце, но его тренирует мама Ольга Романова, которая родом из России. Подробнее о его судьбе можно прочитать здесь.

Николай Мемола. Фото Global Look Press

16-18 декабря, Финляндия. Серебряный призер среди мужчин — Макар Сунцев, чемпион среди юниоров — Яри Крестьянников.

17-18 декабря, Эстония. Чемпионка среди женщин — Нина Петрыкина, она этническая русская, но всю жизнь провела в Эстонии, чемпион среди танцоров — Марко Евгений Гайдаенко. Но их считать представителями русской школы, как и бронзового призера у мужчин, сына Анны Кондрашовой Арлета Леванди, все же некорректно.

19-20 декабря, Филиппины. Чемпион среди пар — Александр Коровин. Сменил гражданство и таким образом должен пробиться на чемпионат мира.

23-25 декабря, Турция. Серебряный призер среди женщин — Сальма Агамова, еще пару лет назад занимавшая места в десятке на чемпионате Москвы.

5-7 января, Германия. Чемпион среди мужчин — Никита Старостин, родившийся в Санкт-Петербурге, а живущий в Германии и Бельгии, где тренируется у брата Луны Хендрикс.

Серебряный призер среди женщин — Кристина Исаев, но родилась она в Германии. Алиса Ефимова, выступающая за сборную Германии в парах, пропустила чемпионат.

9-15 января, Канада. Бронзовый призер среди девушек — Алекса Волкова, дочь российского тренера Александра Волкова и его канадской жены Мартин Даженэ.

23-29 января, США. Чемпион среди мужчин — Илья Малинин, бронзовый призер — Эндрю Торгашев. Бронзовый призер в танцах — Энтони Пономаренко, сын Марины Климовой и Сергея Пономаренко. Чемпион среди танцоров-юниоров — Артем Маркелов. Если все остальные парни родились в США, то Артем — уроженец Волжского.