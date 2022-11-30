Косторная переходит в парное катание? Отвечает ее партнер

Георгий Куница — о дебюте Алены в парах.

На минувшей неделе в Москве открылся каток на ВДНХ, но если брать спортивное фигурное катание, а не массовое, главным событием стало не само открытие, а то, как оно происходило. С первыми прокатами на льду и холоде выступили Максим Ковтун и Алена Косторная. Но не одна, а в паре с Георгием Куницей. Бывший ученик Этери Тутберидзе (в роли одиночника) и Тамары Москвиной (в парах) едва не перетянул в парное катание Ксению Синицыну, катался в это межсезонье, судя по фотографиям, с Дарьей Павлюченко — в общем, у некоторых начали закрадываться мысли о переходе Алены Косторной в парное катание.

«СЭ» спросил у Куницы, что он об этом думает — кажется, слухи о смене профиля чемпионки Европы преувеличены.

— В недавнем интервью Алена Косторная сказала, что хотела бы попробовать себя в парном катании. Как ее партнер по последним шоу можешь сказать — у нее получилось бы?

— Могу сказать, что не то что получилось бы, у нее уже получается. Алена — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно.

— Самое страшное — поддержки?

— Самое страшное и сложное — довериться человеку. Надеюсь, Алена мне доверяет (смеется). Если мы уже делаем некоторые довольно непростые элементы, то, думаю, доверяет.

— По ее словам, ты научил ее летать.

— Даже так? Тогда, получается, научил.

— Кто еще из одиночниц мог бы преуспеть в парном катании? Ты пробовался с Ксюшей Синицыной, Лиза Осокина перешла. Кого-то еще ты видишь в нем?

— Вопрос, кто бы не боялся. По параметрам могло бы получиться у Аделии Петросян, Сони Акатьевой. Они подходят, легкие. Не знаю, как у Ани и Камилы вышло бы. Но самое главное — в голове не бояться. Мало бы кто решился из нынешних лидеров, думаю. И сложно, и много нового учить, и непонятное будущее.

— Я вообще не понимаю, зачем эти переходы в пары. Конкуренция меньше?

— Я бы не сказал, что дико меньше. Да, пар у нас меньше, чем одиночниц. При хорошем уровне ты можешь конкурировать за высокие места в России. Пока в парах нет повального исполнения четверных. Кто-то пытается, но правила спорные и не способствуют этому. Основная мотивация — попробовать что-то новое и интересное и продлить карьеру. У женщин, кажется, только Лиза Туктамышева может долго кататься в России. А это шанс подольше побыть на вершине.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как вообще появилась идея покататься в шоу в паре?

— Прежде всего я все-таки хочу сказать, что Алена — одиночница, так что не стоит из нас прямо делать пару, которая вот-вот выступит на чемпионате России. Алена сейчас восстанавливается, решила выучить элементы парного катания. Для общего развития и выступлений в шоу точно лишним не будет.

— Но вы делаете уже серьезные элементы. Долго тренировались?

— Не скажу, что много времени ушло. Она очень быстро учится и вообще не боится выходить из зоны комфорта. Про нее много чего говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе.

— Учитывая, что на некоторых этапах «Гран-при» было три-четыре пары, вполне могли заявиться. Зацепили бы 200 тысяч.

— Мечтать не вредно. Не знаю, как бы мы выступили на «Гран-при», но приятно, что вы такого высокого мнения о нашем уровне (смеется). И все-таки шоу и «Гран-при России» — абсолютно разные форматы, мы же катаем показательные номера, это другая специфика.

— А формат чемпионата шоу-программ в марте для вас реален? Ты о нем не думал?

— Алена мне лично ничего не предлагала. Но если спрашивать у меня, я был бы очень рад. Он предполагает много новаторского, было бы круто попробовать.