Сборницы заняли только треть мест на «Гран-при». Кто выступит вместо Щербаковой и Косторной?

Для того чтобы заполнить все квоты, нужно будет привлекать юниорок и спортсменок из регионов.

В одни даты с российскими этапами «Гран-при» пройдут международные, в которых регулярно участвовали отечественные фигуристы. В прошлом году в финале должно было оказаться сразу несколько спортсменок из нашей страны, включая Елизавету Туктамышеву и Камилу Валиеву. Сейчас же девушки будут выступать в России. Сборниц и бывших юниорок уже распределили по этапам, так что в предварительных списках на каждом турнире сейчас по 3-4 спортсменки. Всего же участниц может быть до 12 человек. Кажется, в женском фигурном катании наметился кризис: у многих топ-фигуристок травмы, а кто будет еще отобран на этапы, не совсем понятно.

На «Гран-при» вакантно 55 мест среди одиночниц

Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева стали «сеяными» на этапах «Гран-при России» — вплоть до чемпионата страны они вряд ли встретятся на официальных стартах. С каждой из фигуристок на одном из турниров выступит либо Аделия Петросян, либо Софья Муравьева, либо Софья Акатьева. Два этапа получили Софья Самоделкина и, надеемся, восстановившаяся после травмы Дарья Усачева. Пока что заявлена только на один старт Майя Хромых — вероятно, если со здоровьем все будет в порядке, она получит и второй.

Практически у всех вышеперечисленных фигуристок либо были травмы, либо они сейчас есть, так что даже их выступление на этапах не может гарантироваться. Но представим, что спортсменки все-таки будут там, где заявлены. Анна Щербакова и Алена Косторная кататься пока не будут — восстанавливаются после операций. Учитывая, что на каждом этапе может быть до 12 спортсменок, интересно, кто же займет остальные квоты.

Попробуем представить, кто это все-таки будет. Для начала возьмем тех, кто был на прошлом чемпионате страны. Из 18 фигуристок уже заявлены: Трусова, Валиева, Туктамышева, Петросян, Муравьева, Самоделкина и Хромых. Акатьевой в Санкт-Петербурге не было — не проходила по возрасту на взрослые соревнования даже на российском уровне. Софья Самодурова закончила карьеру и теперь работает тренером.

Кто еще? Дебютировавшая в серии международных «Гран-при» в прошлом году Ксения Синицына собирается выступать на этапах. Летом она думала перейти в пары и даже неделю прокаталась с Георгием Куницей, но потом все-таки выбрала одиночное. И заявила, что на «Гран-при» хочет кататься. Это важно — Ксюша с ее музыкальностью и артистизмом многое привносит в фигурное катание. Еще она учит четверной тулуп, который уже пробовала на соревнованиях. Правда, пока не слишком удачно.

Ксения Синицына. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кандидатов для выступления на «Гран-при» нужно искать в регионах

Среди спортсменок из регионов выделяется Вероника Яметова, тренирующаяся в Екатеринбурге. На чемпионате России фигуристка заняла десятое место и стала лучшей среди тех, кто представляет не Москву или не Санкт-Петербург. Сейчас Яметова продолжает прогрессировать и готовит тройной аксель. Пока что ее базовый набор из тройных не позволяет ей бороться за высокие места, но уже на Кубках страны она запомнилась.

Очевидно, среди спортсменок на этапах должна появиться и Анастасия Зинина, бывшая ученица Евгения Плющенко. В прошлом сезоне у нее мало что получалось — Настя падала с четверных и закончила чемпионат страны вне десятки. Сейчас она перешла к Алексею Василевскому в «Армию фигурного катания».

На чемпионате России прошлого года участвовали еще Валерия Шульская, Анастасия Морозова, Ксения Гущенко, Полина Свириденко, Арина Онищенко и Вероника Петеримова. Включаем простую математику — в сумме всех фигуристок, которые могут быть заявлены на «Гран-при» (или уже планируют там принять участие), 18. Если каждая из них в конечном итоге получит по два этапа, то занято будет 36 квот. Всего же их 72 (6 этапов по 12 человек). То есть теоретически спортсменок может быть как минимум 36.

Елизавета Нугуманова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возникает закономерный вопрос: а откуда возьмется такое количество участниц? Например, можно внести в список Елизавету Нугуманову, которая пару лет назад была одной из лучших взрослых фигуристок на чемпионате России. Плюс некоторые юниорки по правилам российских соревнований также уже могут участвовать во взрослых турнирах. В этом сезоне на международные старты позволено заявляться с 15 лет, если день рождения был до 1 июля. В России планка снижена на год — 14 лет. По этому критерию на этапы могут попасть Мария Захарова, Вероника Жилина, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская — все уже достигли нужного возраста.

Остальных наверняка можно набрать по регионам — не все фигуристки катаются хотя бы на уровне Кубков России, но наверняка среди них есть хорошие спортсменки. Может быть, откроются какие-то новые таланты — ведь той же Веронике Яметовой пришлось несколько раз хорошо откататься на не самых важных стартах, прежде чем ее заметили и оценили. И так как конкуренция (что достаточно удивительно) не настолько большая в этом сезоне, как мы привыкли в последние несколько лет, даже на верхушке предполагаемой таблицы могут быть какие-то сюрпризы.

Распределение одиночниц по этапам «Гран-при России»

Первый этап (21-23 октября, Москва): Камила Валиева, Софья Акатьева.

Второй этап (28-30 октября, Сочи): Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Третий этап (4-6 ноября, Казань): Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.

Четвертый этап (11-13 ноября, Москва): Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых.

Пятый этап (18-20 ноября, Самара): Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

Шестой этап (25-27 ноября, Пермь): Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых.