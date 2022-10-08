В США умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии. Это довело парня до самоубийства

Бриджит Намиотка, объявившая себя жертвой домогательств, умерла в конце июля, но родители спортсменки рассказали о ее смерти только сейчас.

В 2019 году история американского спортсмена Джона Кафлина потрясла мир фигурного катания. Его нельзя было причислить к самым топовым фигуристам, но все-таки два титула чемпиона страны достаются не каждому. Джон участвовал в чемпионатах мира, становился призером Чемпионата четырех континентов — за это время Кафлин успел сменить несколько партнерш. Казалось бы, неплохая выдалась карьера. Но так было до одного момента — Джона обвинили в сексуальном насилии сразу несколько спортсменок. Ситуация сказалась на фигуристе самым плачевным образом — не выдержав нападок, он покончил жизнь самоубийством.

А в этом году скончалась и его бывшая партнерша Бриджит Намиотка — та самая фигуристка, которая сообщала в социальных сетях о насилии со стороны Джона. Судя по всему, это тоже самоубийство. Причем случилось оно не сейчас, а несколько месяцев назад.

Расследование, закончившееся самоубийством

В декабре 2018 года организация SafeSport начало расследование трех эпизодов сексуального насилия, в котором обвиняли Кафлина. SafeSport борется с проявлениями травли, физического и психологического насилия в отношении спортсменов и поддерживается Олимпийским комитетом США. Все заявления, поданные предполагаемыми жертвами, были анонимными — Кафлину предоставили письмо, в котором были обозначены основные обвинения, подписанные только инициалами. По словам отца Джона Майка Кафлина, сын не признавал ничего из сказанного там и говорил, что все было только по обоюдному согласию.

Несмотря на это, в социальных сетях начали жестко прессинговать экс-фигуриста, называя его насильником и педофилом. Результатов расследования долго не было, Кафлин не знал, что делать дальше — в результате все закончилось самоубийством. В январе 2019 года Кафлина временно отстранили от спортивной деятельности, и на следующий день Джон умер в доме, где жил с отцом. Через месяц после этого события ведение дела прекратили в связи с отсутствием потенциальной угрозы, так как обвиняемый умер.

История получила продолжение спустя время, когда бывшая партнерша Кафлина Бриджит Намиотка опубликовала в социальных сетях комментарий, в котором подтвердила, что являлась жертвой партнера. Причем ее нападки сделаны на человека, которого уже не было в живых — ответить на них Джон не мог. «Извините, но он причинил боль как минимум десяти людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течении двух лет. Невиновные не убивают себя», — говорилось в сообщении.

Вместе с Намиоткой Кафлин выиграл серебро на чемпионате США среди юниоров — в паре с ней он катался с 2004 по 2007 год. Они начали выступать вместе, когда Бриджит было всего 14 — Джон был старше на четыре года.

Кейди Денни. Фото Global Look Press

Смерть бывшей партнерши

Спустя три года история снова получила продолжение — летом, 25 июля, Намиотка умерла. Об этом стало известно только сейчас, после того как ее родители рассказали об этом в комментарии USA Today. По их словам, их дочь «не выдержала долгой борьбы с зависимостью после нескольких очень трудных лет борьбы с травмой, вызванной сексуальными домогательствами».

Кроме Намиотки, открыто в сексуальных домогательствах Кафлина обвиняла серебряный призер чемпионата мира Эшли Вагнер. Фигуристка рассказала историю, которая произошла с ней, когда ей было 17 лет: «Я проснулась, потому что почувствовала, что кто-то ползет в кровать. Я сильно устала и крепко спала. Меня не слишком это беспокоило, потому что я не совсем понимала, что происходит. Я думала, что кто-то ищет место для сна. Я была слишком уставшей, чтобы обращать на это внимание». По словам Эшли, после этого Кафлин начал целовать ее в шею, что вызвало у нее шок, и поэтому она не смогла ничего предпринять. Затем у Вагнер все-таки получилось прийти в себя и попросить Джона прекратить, что он и сделал — просто вышел из комнаты.

Эти два громких обвинения стали публичными только после смерти Кафлина. Возможно, девушки боялись реакции Джона, что он выйдет из себя и еще больше навредит фигуристкам. Но про вспыльчивый характер американца не сообщалось ни одной из сторон, а дело, по сути, так и не было расследовано до конца. Это все оставляет поле для размышлений — в факте сексуальных отношений между Кафлином и его партнершами нет сомнений, это признавали все стороны. Но было ли это реально насилием?

Непонятным остается и характер зависимости Намиотки, о котором сообщили родители умершей девушки. Если речь о наркотической зависимости, дело приобретает дополнительные нюансы. Стала ли спортсменка наркоманкой в результате домогательств или все разоблачения сделаны ей под воздействием наркотиков? Видимо, узнать это все уже не получится.