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Фигурное катание

Сегодня, 07:00

Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой

Рустам Имамов
Корреспондент
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор.
Фото Getty Images
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор.
Фото Getty Images
Екатерина Александровская.
Фото Getty Images
Екатерина Александровская.
Фото Getty Images
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Трагичная история фигуристки Екатерины Александровской.

На прошлой неделе многие узнали, что в Австралии есть фигурное катание — бывшая российская фигуристка Анастасия Голубева попала в финал юниорской серии «Гран-при» с лучшим результатом. То есть если ничего в ближайшее время не изменится (а главное — не вернутся пары из России и Китая), то Голубева вместе со своим сиднейским партнером Гектором Гиотопулосом Муром может выиграть финал, а следом за ним и ЮЧМ. Только вы удивитесь, но это уже не первый такой случай.

Пять лет назад австралийская фигуристка уже побеждала на юниорском чемпионате мира. Так же как и в случае с Голубевой, вместе с местным партнером к успеху пришла коренная москвичка. Причем в равной борьбе она обошла лучшие пары из России! Ее звали Екатерина Александровская. Вы наверняка о ней слышали, но не в позитивной повестке. Два года назад эта девушка решила уйти из жизни в самом расцвете сил. Трагичная история спортсменки, которая, несмотря на талант, так и нашла себя ни на родине, ни в Австралии. И в итоге устала бороться.

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Александровская могла выступать за Украину

Смена гражданства в фигурном катании порой напоминает смену клуба футболистами. В идеале все должно быть с согласия и интересно обеим сторонам, по строгому регламенту, с компенсациями или выкупом. Но по факту многие до сих пор уходят из одной страны в другую без особой бюрократии. Ведь для этого даже паспорт менять не надо! В парном катании, к примеру, ISU требует, чтобы гражданский паспорт соответствовал той стране, которую спортсмены представляют лишь у одного партнера. А второй может быть гражданином любой страны мира, и это не имеет особого значения ровно до Олимпиады — там уже действуют строгие правила МОК. Поэтому если девушка или юноша не нашли себе подходящего партнера в России, ничего не мешает им поехать в другую страну. Хоть в прямом смысле на край света.

Так поступила и москвичка Анастасия Голубева, побеждающая сейчас с Гектором Гиотопулосом Муром. Но до нее этот путь прошла Екатерина Александровская. Точнее говоря, она пробовала себя в команде Украины. До 2011 года девушка выступала в одиночном катании. Когда поняла, что уступает сверстницам, поступило предложение отправиться в Днепропетровск. Там ей в пару предложили участника зимних юношеских Олимпийских игр Владислава Лысова. Правда, на международном уровне они так вместе и не выступили, и вскоре дуэт распался. Тогда Александровская возвращается в Россию, где ей в партнеры ставят Александра Епифанова. С ним тоже не срослось, и Александровская всерьез думала о завершении карьеры. К моменту, когда на Екатерину вышли представители Федерации фигурного катания Австралии, она уже не каталась пару месяцев. Однако вызов ее заинтересовал, и фигуристка полетела в Сидней.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images
Екатерина Александровская.
Фото Getty Images

Австралийцы позвали целый тренерский штаб из России

На момент переезда на Зеленый континент Александровской было всего 16 лет. Однако она не испугалась и была открыта к новым вызовам. Австралийская федерация была настойчива, и их планы по развитию фигурного катания выглядели масштабными. Развивали и парные виды, и одиночные, вкладывались как в спорт высших достижений, так и в детский спорт. А помимо иностранных спортсменов приглашали из-за рубежа и тренеров. Так, Александровскую в аэропорту встретил знакомый ей по группе Нины Мозер тренер Андрей Хекало. Как потом сказала Екатерина, тот факт, что с ней будет работать именно этот специалист, стал решающим при принятии решения о переезде. К тому же и с партнером — Харли Уиндзором — Александровская быстро поладила.

Уиндзор был звездой на уровне Австралии, однако на международном уровне показать себя не мог. Тогда решил попробовать себя в паре и столкнулся с отсутствием в родной стране партнерш сопоставимого уровня. Поэтому для него приезд Екатерины стал спасением карьеры. Ребята не сразу начали показывать результат, но прогресс шел быстрыми темпами. В начале сентября 2016 года пара дебютировала на международной арене в Остраве на юниорском этапе «Гран-при», где заняла место в конце таблицы. А уже через месяц на таком же этапе «Гран-при», правда, уже в Таллине, они победили. Эта победа принесла им путевку в финал серии, а также квалификацию на чемпионаты мира и континента. Вскоре пара дебютировала и среди взрослых. Так как внутри страны соперников у них не было, фигуристы выступали по двум возрастам.

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Обыграли Бойкову и Козловского и продлили серию неудач России

Успешно выступить в финале юниорского «Гран-при» не вышло — предпоследний результат. Но пара получила важный опыт и улучшила личные рекорды. Дальше следовала дежурная победа на чемпионате Австралии (где для них даже нашли двух конкурентов детского возраста), дебют на чемпионате четырех континентов уже среди взрослых и подготовка к юниорскому ЧМ. К этому моменту Александровская/Уиндзор уже считались одними из лучших в своей возрастной категории. Но поверить, что пара из Австралии станет призером ЮЧМ, да еще в свой первый совместный сезон, было тяжело. Фаворитами были россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Для них это был также первый совместный сезон, однако пара, которой было от силы 10 месяцев, входила в пятерку лучших в нашей стране. Правда, к тому моменту российская серия без побед продолжалась уже восьмой год.

Бойкова с Козловским ехали ее прерывать. И поначалу все шло по плану — они спокойно выиграли короткую, в то время как австралийцы заняли третье место. Уже этот факт был для пары из Сиднея гигантским успехом, и задача была — просто сохранить добытое, нежели бороться за большее. Однако в произвольной лидеры подарили Александровской не то что подарок. Ребята вытащили золотой лотерейный билет. Александра с Дмитрием не самые стабильные фигуристы, но тот прокат в Тайбэе даже для них был неординарным. По оценкам произвольной они — только пятые, следом за ними проваливаются и обе китайские пары. Екатерина с Харли также были не идеальны, но на фоне конкурентов — совершенны. Их обыграла только другая российская пара — Амина Атаханова/Илья Спиридонов, которая в произвольной уже ни за что не боролась.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images
Екатерина Александровская.
Фото Getty Images

Резкий конец карьеры после бурного начала

Так то ли невероятное везение, то ли психологическая стойкость Александровской и Уиндзора подарили нам первых в истории австралийских чемпионов мира, пусть и среди юниоров. Вероятнее всего, причина неудачи Бойковой и Козловского была как раз в давлении — от них все ждали результата, как и от китайцев. Екатерина с Харли выступали от души и для себя, и это принесло успех. А вот на взрослом ЧМ перед ними была уже другая задача. В новом статусе они должны были подтвердить свой уровень и завоевать прямую путевку на Олимпиаду. Не удалось, однако шансы выступить на Играх ребята не потеряли и осенью выиграли дополнительную квоту на турнире в Оберстдорфе. Теперь встал вопрос с гражданством, но Австралия оперативно выдала Александровской паспорт, и Екатерина могла готовиться к поездке в Южную Корею.

Олимпиада в Пхенчхане победной, естественно, также не стала, но для молодой пары из Австралии сам факт выступления на олимпийской арене много стоил. К тому же они не останавливались в развитии, улучшая личные результаты. После того как ребята приблизились к мировой десятке, многие ждали от них прорыва на взрослом уровне. Но помешали метания с тренером. К Олимпиаде ребята готовились в Москве. Затем перебрались из Москвы в Монреаль к Ришару Готье. В Канаде быстро освоились, однако Александровская получает травму, и результаты работы проверить так и не удалось. К тому же как только Екатерина возвращается в строй, травма стопы теперь уже у Харли. Они возвращаются в Сидней к бывшему тренеру Хекало. Но выступили всего на двух турнирах, после чего Александровская решила завершить карьеру.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images
Екатерина Александровская.
Фото Getty Images

Алкоголь, эпилепсия и ужасный конец

Уход из спорта был вынужденным решением — в январе 2020 года у девушки случился очередной эпилептический приступ. Екатерина давно страдала от этой болезни, но в тот раз ситуация дошла до критической точки. При обследовании выяснилось, что Александровская скрывала предыдущие эпизоды. Так, в начале 2017 года у нее случился первый приступ. Екатерина рухнула в одном из торговых центров Сиднея. Незнакомец, увидевший ее обморок, вызвал скорую. Но фигуристка отказалась от госпитализации и даже не дала переписать свои документы. В том же 2017-м на одной из тренировок она получила сотрясение мозга. Но от тщательного медицинского осмотра отказалась, заявив, что чувствует себя отлично. Близкие стали замечать у нее помутнения сознания. Более того, она даже ходила во сне! Приступы случались все чаще, иногда и на тренировках. Но Александровская настаивала, что может и хочет продолжать кататься.

Все было ради одной цели — Олимпиады. В Федерации фигурного катания Австралии мыслили так же и помогали финансами Екатерине вплоть до поездки в Пхенчхан. Но потом экономическая поддержка резко прекратилась. В какой-то момент пара даже не могла найти деньги на билет — приходилось продавать личные вещи. Стресс Александровская стала снимать алкоголем. Спиртное усугубило эпилепсию, и о профессиональном спорте больше не могло быть и речи. Екатерина с трудом перенесла этот поворот и вернулась в Москву. Где также не смогла найти себя. Неразделенная любовь — одна из рабочих версий причин будущей трагедии, ведь у нее была в руках записка личного характера. В какой-то момент на Александровскую навалился такой ком проблем, что сама справиться она с ними уже не могла...

18 июля спортсменку нашли мертвой. После этого было много разговоров о том, кто же виноват. Родители, партнер, возлюбленный, чиновники из австралийской федерации или сама жизнь, которая редко бывает справедливой и чуткой. Однако все это уже не имело смысла, и разборками человеческую жизнь не вернуть. История Екатерины должна нас научить главному — в любой ситуации нужно уметь найти выход. А также не забывать общаться с близкими. Даже если вам кажется, что у них все хорошо и они полны собственных забот. Ведь проявить участие однажды может оказаться уже слишком поздно...

Фигурное катание
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