Фигуриста сборной попытались отстранить от соревнований в России. Но он будет выступать

Необычная история вокруг вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна.

Информационное общество, оно такое — обычный день понедельника, догорают угольки из костра первого этапа «Гран-при», и тут появляется новость о запрете участвовать в российских соревнованиях Артуру Даниеляну. Вроде бы автором запрета является Федерация фигурного катания Москвы. Случай не самый тривиальный — региональная федерация запрещает своему же спортсмену выступать на национальном уровне. Оказалось, ситуация отчасти раздута, но без оснований. Что произошло?

Запрет со ссылками на Уголовный кодекс

Даниелян — один из самых талантливых фигуристов поколения, стал вице-чемпионом Европы в 2020 году, однако в следующие два года пропал. В начале сезона он логично решил что-то поменять в своей жизни — и ушел от Елены Буяновой и ЦСКА в питерскую группу Евгения Рукавицына, где катаются Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и другие наши заметные одиночники. Алиев в том самом 2020-м выиграл Евро у Даниеляна. Поскольку переход был осуществлен не в трансферное окно, формально фигурист остается приписан к старому клубу вплоть до открытия окна в апреле.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Однако сегодня в СМИ появилась информация со ссылкой на официальный документ московской федерации о запрете Даниеляну участвовать во всероссийских соревнованиях. Остается открытым вопрос, почему это всплыло только сейчас. Возможно, до этого его из журналистов просто никто не видел, а тут решил порыться по закромам сайта ФФКМ — и обнаружил, что 14 сентября президиум федерации постановил следующее:

— Президиум ФФКМ принял решение уведомить Федерацию фигурного катания на коньках России о том, что в связи с допущенными нарушениями Даниеляну Артуру Ашотовичу будет отказано в заявке на его участие в официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР по фигурному катанию на коньках имени С. А. Жука и членом сборной команды Москвы (большинством голосов).

Среди причин — отсутствие одобрения от предыдущего тренера Елены Буяновой и даже письмом Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации от 22.04.2022 № 308/2/702, согласно которому спортсмен Даниелян Артур Ашотович является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА — город Москва. А самовольное оставление части или места службы запрещено ст. 337 УК РФ — это все упомянуто в итоговом документе.

Звучит, согласитесь, по нынешним временам угрожающе. Переход от Буяновой, по нашей информации, действительно не был гладким — тренер не простила ученику «предательства». Сегодняшний комментарий в этом убеждает: «На каких соревнованиях он там не выступает? Он заявлен на второй этап. У него есть новый тренер, он вам все объяснит, он прекрасно все знает, всю ситуацию», — сказала «СЭ» Буянова.

Единственный нюанс — с тех пор Даниелян уже поучаствовал во всероссийских соревнованиях на Мемориале Панина-Коломенкина в начале октября, а также выступал на Кубке Санкт-Петербурга, правда, вне конкурса, что тоже навело на подозрения.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ситуация отрегулирована

Впрочем, что в федерации Москвы, что России поспешили опровергнуть запрет соревноваться. Генеральный директор федерации и наш прославленный тренер Нина Мозер была более чем красноречива.

— Это вранье, недостоверная информация. Я скоро буду отправлять по таким вещам в правоохранительные органы. Это был рабочий документ в переписке нашей федерации и Петербурга. Мы написали, что не согласны с его переходом в Петербург. Вот и все. Исполком не принял решение о его переходе в Петербург, он будет кататься за ЦСКА и Москву (имеется в виду формальный статус. — Прим. «СЭ»). Никаких санкций против него никто не собирался применять. Ссылаться на черную прессу и рабочие документы, которые существуют внутри федерации, некорректно. Какие-то непонятные телеграмы и форумы... Полный идиотизм среди ясного неба. Артур будет выступать, конечно. Напишите, чтобы это прекратили. Хватит бегать за сенсациями, которых не существует. Не дождетесь, — заявила Мозер.

При всем уважении к Нине Михайловне, документ на сайте федерации все же был. Но, по нашей информации, с 14 сентября ситуацию силами федераций удалось отрегулировать, и Даниеляну ничего не грозит.

Это подтвердили «СЭ» и в Федерации фигурного катания на коньках России — Даниелян может соревноваться:

— Документ, о котором вы говорите, датирован 14 сентября. Если бы эта ситуация не была отрегулирована, то никаких комментариев бы и не было, — логично рассудила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Ну и слава богу. Интересы сборной должны стоять превыше всего, и хорошо, если регионы смогли договориться или хотя бы не мешать друг другу. Так и должно работать в нашей федерации.