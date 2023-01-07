Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания

Олимпийский чемпион Брайан Бойтано научился готовить еду только в 25 лет, но добился у плиты не меньшей известности, чем на льду.

Все чаще фигуристы после ухода из профессионального спорта находят себя в других сферах. Американец Брайан Бойтано выступал на соревнованиях до 1994 года, но уже параллельно развивал медийную карьеру. Сейчас фигурист сумел преуспеть и в шоу-бизнесе — снимался в кино и даже вел собственное кулинарное шоу.

Спорт

Фигурным катанием Брайан начал заниматься еще в детстве. И всегда отличался от других прежде всего своими прыжками. Он наряду с другими спортсменами помог расширить технические возможности мужского одиночного катания. В 1982 году Бойтано стал первым американцем, исполнившим тройной аксель.

Он также делал тройной лутц с рукой наверх и пытался зайти на четверной прыжок, но обе попытки закончились приземлением на две ноги. На чемпионате мира 1983 года Брайан стал первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях все шесть тройных прыжков. В конечном итоге американец включил и успешно прыгнул уже восемь (!) в произвольной программе.

За свою карьеру американец стал четырехкратным чемпионом страны, дважды побеждал на чемпионатах мира. Но главным успехом в карьере Бойтано считается, разумеется, золото Олимпийских игр-1988, где фигурист боролся со своим тезкой — Брайаном Орсером. Их противостояние и борьба были одними из самых интересных в истории мирового фигурного катания.

Несмотря на психологическое преимущество канадского спортсмена — за последний год будущий тренер Евгении Медведевой победил американца семь раз из десяти, — удача все-таки была на стороне Бойтано, который в произвольной программе безупречно прыгнул тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, как и остальные элементы. И олимпийское золото в Калгари досталось именно ему.

Брайан Бойтано. Фото Global Look Press

Шоу-бизнес

Еще в 1990 году американец сыграл главную роль в фильме «Кармен на льду» вместе с Катариной Витт и Брайаном Орсером, за что получил премию «Эмми». А за два года до фактического завершения карьеры, в 1992-м, Брайан выступил в перерыве Супербоула. Это событие является триумфом американской поп-культуры как она есть, а сама игра и празднования после нее стали национальным праздником в США. Это было только началом яркой медийной карьеры Бойтано.

В 1994 году фигурист поехал на Олимпиаду, но ошибка на акселе в короткой программе выбила его из борьбы за медали. После Игр Брайан окончательно завершил карьеру и сконцентрировался на других сферах. Хотя его спортивные успехи не закончились — в 1996 году Брайана включили в Мировой зал славы фигурного катания и в Американский зал славы фигурного катания.

Он не стал связывать свою дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью, как поступают многие. Бойтано интересовали другие вещи: в 2005 году фигурист вместе с Мишель Кван снялся в камео в диснеевском фильме «Принцесса льда», а в 2007-м получил эпизодическую роль в комедии «Лезвия славы: Звездуны на льду».

Отдельную популярность Брайан получил после выхода песни из известного мультфильма «Южный парк», где Бойтано фигурирует в образе супергероя. Фраза из этой музыкальной композиции «What Would Brian Boitano Do?» («А что бы сделал Брайан Бойтано?») пародирует христианское изречение «What Would Jesus Do?».

Брайан Бойтано. Фото Global Look Press

Телевидение

Добился американец успехов и на телевидении. В 2009 году Брайан начал вести собственную кулинарную передачу под названием «Что бы приготовил Брайан Бойтано?». В эфире данного проекта Бойтано готовил несколько блюд, а затем развлекал своих друзей. При этом спортсмен не являлся профессиональным поваром. Он серьезно начал готовить только в 25 лет.

Название шоу было основано на той самой песне из «Южного парка» — «What Would Brian Boitano Do?». Все эпизоды были сняты в доме спортсмена в Сан-Франциско. Интересно и то, что рецепты блюд, приготовленных в программе, были придуманы самим Бойтано. Проект продолжался два сезона. В 2021 году бывший фигурист презентовал кулинарную книгу с похожим названием.

Но это не все проекты спортсмена на телевидении. С 1990 года Брайан также работал экспертом и ведущим телевизионных шоу по фигурному катанию для телеканалов ABC и NBC. У Бойтано была еще одна программа — Canvas of Ice («Ледяное полотно»), которая транслировалась по всему миру на телеканале ABC.

Американский спортсмен продолжает свое развитие в шоу-бизнесе. Не так давно он выступал в роли продюсера фильма «Take the Ice» на Netflix. И судя по всему, 59-летнему Бойтано так же комфортно в мире шоу-бизнеса, как и на льду во время профессиональной карьеры.