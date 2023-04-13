«Не понимаю, как родители могут бить детей. Какие достижения стоят испорченной психики?» Интервью с одним из героев сезона в российском фигурном катании

Матвей Ветлугин — о том, как полюбил фигурное катание сам и как заставляют его любить некоторых детей.

Мы уже посмеялись с Матвеем Ветлугиным, когда перебирали варианты, как его представить. Конкуренция в российском мужском одиночном сейчас настолько сильна, что больших титулов хватает не на всех. Хотя Ветлугин объективно один из героев сезона. Зайдя в него с травмами, он на флажке впрыгнул в «поезд» «Гран-при», успел через серию отобраться на чемпионат России, где блеснул четвертым местом в короткой программе. Но главное впечатление, конечно, — его номер на турнире шоу-программ. Есть подозрение, что он бы взял приз зрительских симпатий, если бы Александра Трусова не призвала голосовать за Марка Кондратюка.

А что еще важнее — Матвей, возможно, самый остроумный фигурист России. Его шутки в микст-зоне про «грибы», «журналюг» и вдохновившую на прыжки «незаложенную левую ноздрю» — уже, так сказать, часть истории. А еще он чемпион двух столиц — Москвы и Петербурга. Сможете повторить? Это не так и просто.

«СЭ» поговорил с Ветлугиным о том, как появляется любовь к фигурному катанию, роли родителей, насилии в спорте и планах после окончания карьеры.

Если я не стану выдающимся фигуристом, хочется запомниться необычным

— Матвей, есть ощущение, что у тебя лучше спрашивать не только и не столько про фигурное катание. Как тебе вообще оно из десяточки?

— Если я скажу что-то меньше 10, ты сразу начнешь спрашивать, а почему, а чего не хватает. Поэтому на 10, конечно!

— За что 10 там вообще ставить?

— «А мне нравится, мам».

— Тебя мама заставляла в детстве ходить, кстати?

— Да. (Смеется.) Ну не прям заставляла — но говорила: давай, выполни хотя бы кандидата, в общем, последовательно ставила цели, и вместе с папой они меня хвалили, когда я этих целей достигал. Но лет в 9-10 мне все еще не хотелось заниматься.

— Был переломный момент?

— Да, был перелом в 2016 году. Левая большеберцовая.

— Предлагаю нашим читателям загибать пальцы и считать каламбуры в этом интервью.

— Да, а когда перелом, пальцы особо не загнешь. Так вот, к слову о «заставляла» — ну меня бабушка водила на каток, а что я скажу? «Не пойду»? Не настолько был я бунтарь. Как итог, я благодарен маме, что она меня заставляла, мотивировала — не методом кнута, а методом пряника. И в итоге я втянулся. Переломный момент был не так давно, на самом деле — чтобы я стал прямо фанатеть. Года, наверное, с 2020-го, уже в осознанном возрасте, — тогда я начал смотреть соревнования, изучать программы других. Да, появилась рутинная работа, но я люблю фигурное катание. За соревнования, выезды, новые знакомства, эмоции, творчество. Это все наполняет нашу жизнь, влюбляет в нее. За то, что я имею это в жизни, я и благодарен своим маме и папе. За прохождение всех трудностей бок о бок и поддержку, когда опускались руки.

— То есть в мире ничего лучше фигурного катания для тебя сейчас нет?

— Почему же? Фигурному катанию поставил 10, а условной жареной картошечке можно и 11.

— В ней меньше рутины.

— И больше углеводов. На самом деле, с каждым сезоном шло избавление от рутины, и все больше и больше фигурное катание начинало нравиться. Идет некое совершенствование моих способностей, улучшение результатов. В последнее время я стал уделять больше внимания творческой составляющей, изучать с разных сторон хореографический аспект, думать о настроении в программах, жанрах, в которых хотелось бы себя реализовать. Хочется придумывать полноценные образы и законченные истории. Кратко — я стараюсь исследовать себя и искать направления, которые мог бы осилить.

— Ты бы мог сам придумать программу? Сюжет?

— Однажды сюжет уже был придуман, для турнира шоу-программ. На будущую короткую, да и произвольную, я предлагаю идеи, мы в процессе постановки. Надеюсь, предложенный мной сценарий будет одобрен штабом.

— То есть хочется выделиться?

— Хочется запомниться. Иногда фигурное катание бывает чрезмерно стандартизованным. Кажется, что многие композиции были использованы сотни раз; по правилам мы должны демонстрировать определенный набор элементов, более того, фигуристы ограничены ресурсом установленного времени для программ, и как итог — остается мало возможности для фантазии. Было бы неплохо открыть нечто новое. И в том случае, если я не стану выдающимся спортсменом, но после карьеры останусь в фигурном катании, мне было бы приятно, если б меня вспоминали как фигуриста, который придумывал и катал необычные программы.

Матвей Ветлугин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Стоит стимулировать занятия спортом ребенка, но не переходить грань насилия

— Ты сказал про кнут и пряник, сейчас в России набирает обороты история с детским насилием. Я тебя не прошу называть фамилий. Просто — это существует, ты слышал, видел?

— Да.

— Это нормально?

— Нет.

— Тогда почему это существует?

— Я не знаю, как тебе ответить. Я бы спросил по-другому — не почему это происходит, а почему родители об этом молчат, не трезвонят?

— Многие и сами бьют.

— Этого я вообще не понимаю. Какие достижения в спорте стоят испорченной психики ребенка, разрушенных навсегда взаимоотношений? У меня нет ответа. Что ты думаешь?

— Ни у тебя, ни у меня нет детей, может, после их рождения что-то меняется. Но вообще, думаю, потому что это дает результат. Ты ломаешь ребенка через колено, зато можешь удовлетворить свои амбиции и говорить: «Я воспитал чемпионку».

— Просто про такие истории с условно «хорошим концом» больше говорят. А сколько случаев с теми, кто с таким подходом заканчивал печально? Про них ничего не знают.

— Тогда что делать? Создавать комиссию спортсменов какую-нибудь?

— Я не знаю, что делать, не знаю, почему это происходит. Полное непонимание. Я честно пытаюсь в своей голове хоть какое-то объяснение придумать, но не получается. Искренне не понимаю и не поддерживаю физического способа воздействия на ребенка для достижения результата. Я не был на этом месте.

— Может, это из-за советского менталитета? Просто накидываю версии.

— Да нет, новое поколение уже давно родилось, 30 лет прошло!

— Ты бы своих детей отдал в фигурное катание?

— Да. Потому что я понял его красоту. Фигурное катание может делать тебя счастливым.

— Отдал — это тоже абьюзом пахнет.

— В трех-четырехлетнем возрасте дети вряд ли способны на самостоятельные решения.

— Ждать до семи лет, пока сами решат?

— Тогда уже поздно. Сложный вопрос. Наверное, правильно давать право выбора — понравится или нет. Но что, если не зашло, сразу уводить с катка? Тогда можно столько бриллиантов потерять, страна не получит олимпийских медалей, а дети не реализуют свой потенциал или вовсе не смогут найти свое призвание и быть в других областях настолько же успешными, как в спорте. Мы тут к правильному ответу не придем.

Наверное, можно прийти к консенсусу — что стоит стимулировать занятия спортом ребенка, но не переходить грань насилия. Я все же сторонник воспитания методом пряника, словом, можно демонстрировать преимущества, мотивировать детей, акцентировать внимание на достижениях, хвалить за победы и ни в коем случае не использовать физическое воздействие как средство воспитания и обучения.

Матвей Ветлугин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хочется, чтобы у спортсменов было право голоса

— Твоя большая известность рванула после юморного номера на турнире шоу-программ. Не боишься, что ты станешь заложником этого амплуа?

— Нет, не рассматриваю такой вариант, так как не осознаю, что для этого нужно делать — постоянно шутить в интервью или ставить комические программы, что ли? Это уже не превращение в заложника образа, а его эксплуатация. Я этого делать не собираюсь.

— Ждать ли тебя в шоу после такого успеха твоего номера?

— 17 июня в Краснодаре у Алексея Николаевича Мишина. Есть и другие предложения, но пока 100-процентной ясности по ним нет.

— Ты звездой себя после этого турнира почувствовал?

— Нет. Один раз только узнали на улице, на Чистых прудах.

— Ты зарабатывал игрой на гитаре? Или купался?

— Вас, Дмитрий, только деньги и интересуют, лишь бы в кошельке покопаться.

— Урыл.

— Да я шучу, конечно. Просто сказали, что номер на шоу-программах понравился, пожелали удачи в следующем сезоне.

— В России есть проблема самореализации после спорта, фигурного катания. А учитывая, что международные соревнования закрыты... Ты в принципе задумывался об альтернативах фигурному катанию?

— Пока что я не планировал. Но если задуматься... Вне фигурного катания я хотел бы попробовать себя как актера.

— Просто я к тому, что пока ты не лидер сборной, чисто фигурным катанием зарабатывать нелегко.

— Нет, ну мысли разные ходят. Может, стендап свой... Но пока жизнь не настолько прижала. (Смеется.) В целом в театре, кино когда-нибудь я себя вижу. Только для этого, естественно, придется много работать над собой. Поэтому займусь этим уже после карьеры.

— А ты вообще веришь, что еще поучаствуешь в международных соревнованиях? Что думаешь по поводу дискуссии о критериях МОК?

— Понятно, что решаться все будет на уровне министерства, команд, федераций. Но единственное, что я могу сказать — хочется, чтобы у спортсменов было право голоса, чтобы у них спросили мнение. Все-таки их карьера коротка, тем более в фигурном катании. И чтобы при условии предоставления выбора никого из спортсменов не осуждали.

— За время твоей карьеры России удастся вернуть флаг на международных соревнованиях?

— Думаю, для этого будут приложены большие усилия. Нам остается лишь ждать, верить и надеяться на самое лучшее.