«Марк на тренировках абсолютно разный». Тренер группы Соколовской — о тренерской работе и о Кондратюке

Интервью с молодым специалистом из ЦСКА Виталием Бутиковым.

Виталий Бутиков в свое время сам был спортсменом — выступал в танцах на льду с Кристиной Горшковой. За свою карьеру пара ставилась победителями зимней Универсиады 2011 года и бронзовыми призерами чемпионата России 2009 года. Тренировались фигуристы в школе Елены Чайковской. После окончания карьеры Виталий сразу принял решение стать тренером. В настоящее время 35-летний Бутиков работает в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. В интервью «СЭ» он рассказал о популяризации фигурного катания, о своих мыслях во время четверного лутца Александра Самарина и о тренировках Марка Кондратюка.

Лучше не читать комментарии в социальных сетях

— Тренировочный процесс изменился с тех пор, как вы были фигуристом?

— Да, конечно что-то поменялось. Сейчас больше принято работать в команде, увеличилось количество специалистов в тренерских штабах. Каждый тренер отвечает непосредственно за какое-то свое дело.

— Как вы приняли решение о завершении карьеры?

— Когда карьера пошла на спад. Не травмы, а результаты стали хуже.

— Раньше фигурное катание было менее медийным. Как вы думаете, это на пользу данному виду спорта?

— Я считаю, что да. Все идет в массы. Когда СМИ освещают вид спорта, то происходит его популяризация. Это помогает фигурному катанию развиваться.

— Сейчас очень много критики и хейта. Что с этим делать?

— Если речь о спортсменах — то им просто не надо читать это. Особенно тем, кто воспринимает все близко к сердцу. Я сам стараюсь не читать комментарии в социальных сетях. Просто делаешь свою работу и идешь дальше.

— Как вы решили стать тренером?

— Я сразу понимал, что когда закончу карьеру, то не буду кататься по шоу. Я хотел сразу начать тренировать и работать с одиночниками, хоть я и всю жизнь был в танцах на льду. Я катался и с одиночниками, конечно. От танцев меня как отрезало, но этот опыт помогает мне в работе, конечно же.

Команда Светланы Соколовской и Виталия Бутикова (справа). Фото Соцсети Фото Соцсети

— У вас есть тренерские цели, амбиции?

— В нашей группе можно много с кем поработать. Я не знаю, что еще можно придумать, куда еще лучше.

— Некоторым тренерам, которые только начинают работать со спортсменами, это дается непросто. Они смотрят на фигуристов и думают, что могли бы сделать что-то лучше. Вы это перебороли?

— Есть такое, да. Не знаю, как описать. С точки зрения спортсмена — я выходил на лед и выключал мысли. Как тренеру —здесь уже трудно. За бортиком стоять сложнее, чем выступать самому.

Кондратюк абсолютно разный

— Со стороны вы всегда выглядите довольно спокойным во время прокатов ваших спортсменов. Хотя есть тренеры, которые ведут себя активно.

— Да, есть у нас Николай Морозов, любитель прыгать. (Смеется) У меня все внутри происходит. Все бурлит. Если вспомнить момент, когда, к примеру, Саша Самарин прыгает каскад лутц-тулуп — то пробирает прямо до мурашек.

— О чем вы думаете во время прокатов? Полностью погружаетесь в выступление?

— Да. Тут подключаешься к спортсмену — и каких-то посторонних мыслей просто нет. Прокат поглощает полностью — и я сопровождаю спортсмена до конца выступления.

— А вы жесткий тренер?

— По разному. Иногда приходится, как говорится, работать методом кнута и пряника. Время от времени это действительно нужно.

Светлана Соколовская и Марк Кондратюк. Фото Соцсети

— А есть какие-то примеры из вашей тренерской практики? Из работы с Самариным или Кондратюком?

— Они уже профессиональные спортсмены. На них, в принципе, кричать как на маленьких детей смысла нет. С ними больше другой работы: по типу заставить, подогнать где-то, помочь, чтобы ход набрали. С маленькими спортсменами, все-таки, чуть-чуть построже.

— Как вам работать с Марком Кондратюком? Какой он на тренировках?

— Супер. На тренировках Марк бывает абсолютно разным. Когда Кондратюк приходит на тренировку — то нужно отталкиваться уже непосредственно от него самого. И работать уже исходя из того, в каком он настроении в конкретный день.

Со стороны федерации очень хорошая поддержка

— На Мемориале Панина-Коломенкина у вас выступило много спортсменов, их сопровождали вы — без Светланы Соколовской. Как оцените их выступления?

— Этот турнир прошел не очень гладко, не все получилось. Сопровождал я, так как много работы с другими спортсменами.

— Нет ли у вас или у ваших спортсменов проблем с мотивацией?

— Нет, так как есть очень хорошая поддержка со стороны федерации. Все настроены серьезно.

— Как вам призовые на текущий сезон?

— Очень круто, прямо очень. И я повторюсь, что поддержка федерации очень мотивирует спортсменов.